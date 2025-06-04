جاليليو 3 تيتانيوم يصل مع خصومات الذكاء الاصطناعي الصيفية

أطلقت شركة سكوبابرو ساعة الغوص Galileo 3 المصممة على شكل ساعةالكمبيوتر في أغسطس/آب الماضي، أطلقت الشركة الآن نسخة من الهاتف بغطاء من التيتانيوم، وهي G3 Ti، والتي صُممت لجعل الجهاز متينًا وفي نفس الوقت أخف وزنًا بنسبة 99% تقريبًا من G40، بوزن 3 جرامًا.

يبلغ السعر الموصى به للبيع بالتجزئة لهاتف G3 Ti 529 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بسعر G449 الأصلي البالغ 3 جنيهًا إسترلينيًا.

ومع ذلك، هناك أيضًا عرض صيفي على وحدات AI اللاسلكية المتكاملة، حيث يتوفر G3 TI المزود بجهاز إرسال مقابل 649 جنيهًا إسترلينيًا، ويبلغ سعر G3 المزود بجهاز إرسال 559 جنيهًا إسترلينيًا.

عادةً ما تضيف أجهزة إرسال Scubapro Smart+ مبلغ 233 جنيهًا إسترلينيًا (وإصدار Smart+ Pro مبلغ 280 جنيهًا إسترلينيًا) إلى سعر الكمبيوترلذا، لمن يبحث عن تكامل هوائي، يُنصح بالتفكير في هذا الخيار. الأسعار المخفضة متاحة حتى نهاية سبتمبر من هذا العام.

يشترك كلا الطرازين في شاشة عرض كاملة الألوان عالية التباين أسفل زجاج ياقوت مقاوم للخدش، وتتميز ساعة Ti بإطار دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ بلون أزرق داكن (على عكس طراز G3 الأسود)، مع أرقام ومؤشرات ذاتية الإضاءة تتكامل مع الإضاءة الخلفية لتعزيز الرؤية في جميع الظروف. يمكن استخدام الإطار لضبط وتتبع وقت الغوص في وضع المقياس.

تصميم قائمة بديهي وأربعة أزرار تحكم تُمكّن من التنقل بين ستة أوضاع غوص، واختيار الخوارزميات، وأنماط الشاشة، وموضوعات الألوان، وخيارات أخرى لإدارة الغوص مُخصصة. يُمكن تخصيص عرض البيانات باستخدام خيارات الشاشة "الخفيفة" أو "الكلاسيكية".

الأوضاع هي Nitrox وTrimix وCCR وSidemount وGauge وFreediving، في حين أن الخوارزميات البديلة هي Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG وZHL-16 GF (عوامل التدرج).

الوقت: درجة الحرارة

الفاصل السطحي توقف السلامة

وتقول شركة Scubapro إن بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن توفر ما يصل إلى 30 ساعة من وقت الغوص لكل شحنة وما يصل إلى 10 أيام من عمر البطارية في وضع المراقبة.

إذا اخترت التكامل اللاسلكي للهواء، فإن هذا النظام يراقب ضغط الخزان ويوفر قراءة حقيقية لوقت القاع المتبقي (RBT)، مما يسمح باحتساب استهلاك الغاز في حسابات الضغط.

مع خيار Predictive Multi Gas، يمكن إضافة ما يصل إلى ثمانية خزانات نيتروكس/تريمكس بالإضافة إلى خزان مخفف على جهاز إعادة التنفس ذي الدائرة المغلقة وزجاجة صغيرة للتعامل مع أي سيناريو غوص ترفيهي أو تقني، كما تقول Scubapro.

تتضمن وظائف إدارة الغوص الشخصية نظام PDIS (توقفات وسيطة تعتمد على الملف الشخصي) ومستويات دقيقة من المحافظة لتتناسب مع خبرة الغواص وعمره وحالته البدنية.

بوصلة

أقصى عمق معدل ضربات القلب (اختياري)

3D رقمي تتضمن المواصفات بوصلة معوّضة الميل، بينما تُعدّ مراقبة معدل ضربات القلب ميزة اختيارية تتيح تتبع نبضات قلب المستخدم أثناء الغوص وعلى سطح الماء. وقد لفت هذا الابتكار الأنظار عند إطلاق ساعة جاليليو الأصلية قبل 18 عامًا (ظهرت الشاشة الملونة بالكامل في ساعة جي 2 عام 2017).

تتيح واجهة Bluetooth Low Energy تحميل الغطسات إلى أي جهاز يعمل بنظام iOS أو Android أو جهاز كمبيوتر شخصي/Mac، بينما يمكن للمستخدم تحديث البرامج الثابتة باستخدام تطبيق LogTrak 2.0 لنظام iOS، والذي يتيح أيضًا تحميل واجهات الساعة المخصصة، أو تطبيق Android.

للاستخدام العلوي، يوفر وضع "الرياضة" وضع جري، وعداد سباحة، وعداد خطوات، وساعة إيقاف. تتوفر إشعارات ذكية للبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وأدوات التحكم في مشغل الوسائط، والتنبيهات عند اقتران ساعة G3 Ti بهاتف iPhone متوافق. يمكن تحميل واجهات ساعة مخصصة باستخدام تطبيق LogTRAK 2.0.

يأتي الطراز G3 Ti، الذي يبلغ أقصى عمق تشغيل له 120 مترًا، مع حزام سيليكون أسود مقاس 22 مم، كما تتوفر أشرطة قابلة للتبديل بألوان أخرى. العثور على مزيد من المعلومات في موقع Scubapro.

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