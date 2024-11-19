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Descent X50i: أول كمبيوتر غوص "كبير" من Garmin

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أطلقت شركة Garmin جهاز الكمبيوتر المخصص للغوص Descent X50i
أطلقت شركة Garmin جهاز الكمبيوتر المخصص للغوص Descent X50i

طرحت شركة جارمين أول جهاز كمبيوتر للغوص بحجم كبير، وهو Descent X50i. ولا يزال الجهاز مخصصًا للارتداء على المعصم ولكنه يتميز بشاشة تعمل باللمس ملونة مقاس 3 بوصات (سطحية فقط) بالإضافة إلى ميزات مثل ضوء غوص احتياطي وتكامل الهواء وإمكانية إرسال رسائل بين الغواصين.

تتميز ساعة X200i التي تصل قدرتها إلى 50 متر بعدسة ياقوتية من أجل القوة، وأزرار معدنية "مضادة للتسرب"، وبوصلة ثلاثية الأبعاد، ومصباح غوص يُقال إنه ساطع بما يكفي للاستخدام العملي تحت الماء، في حالة عدم توفر ضوء أساسي لأي سبب. الخوارزمية هي Bühlmann ZHL-3c مع عوامل التدرج.

وباستخدام تقنية سونار SubWave، يستطيع الغواصون المتصلون استخدام X50i للتواصل تحت الماء مع آخرين على مسافة تصل إلى 30 مترًا، باستخدام رسائل محددة مسبقًا. كما يمكنهم مراقبة ضغط خزان بعضهم البعض وعمقه ومسافته في ظروف الرؤية المحدودة، وهي ميزة مصممة للعمل مع ما يصل إلى ثمانية غواصين على مسافات تصل إلى 10 أمتار، باستخدام أجهزة الإرسال والاستقبال Descent T2.

يساعد مخطط الغوص الصعودي لجهاز X50i الغواصين على تصور خطة للعودة إلى السطح من خلال حقل بيانات الصعود المتوقع. يُظهر هذا مخطط عمق متوقع مرتبطًا بوقت الوصول إلى السطح الحالي (TTS). يرسم المخطط أيضًا العمق بمرور الوقت، ويعرض توقفات الضغط وتبديلات الغاز.

التكنولوجيا والترفيه

يقول دان بارتيل، نائب رئيس المبيعات العالمية للمستهلكين في شركة جارمين: "يعتبر جهاز Descent X50i الجديد جهاز كمبيوتر الغوص المثالي للغواصين الفنيين وخيارًا رائعًا للغواصين الترفيهيين الذين يرغبون في رؤية الإحصائيات الرئيسية والمعلومات الهامة بوضوح أثناء استكشاف المناظر الطبيعية تحت الماء".

حقول البيانات الفنية
مساحة واسعة للبيانات
شاشة ملونة
التخطيط للغوص
تكنولوجيا SubWave
يمكن استخدام تقنية سونار SubWave لإرسال الرسائل
تحديد عمق الملف الشخصي
تحديد عمق الملف الشخصي
خرائط دايف فيو
خرائط دايف فيو

على الأرض الجافة، يسمح سجل الغوص الخاص بـ X50i للمستخدمين بمراجعة البيانات وتتبع المعدات وتدوين الملاحظات ومشاركة التفاصيل عبر Garmin Dive يمكن عرض تاريخ العمق في الوقت الفعلي لفهم المواقع التي تمت زيارتها بالفعل بشكل أفضل وكيف ستؤثر على خطة تخفيف الضغط.

وللاستعداد بشكل أكبر للغوص القادم، يمكن استخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج للتنقل إلى أكثر من 4,000 موقع غوص محمل مسبقًا حول العالم، أو لإضافة تفاصيل إضافية مثل نقاط الاهتمام للمواقع باستخدام خرائط DiveView.

تتضمن هذه الخرائط خطوط العمق الباثيمترية وهي امتداد لخرائط TopoActive المحملة مسبقًا. كما يمكن استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) السطحي لمساعدة المستخدمين على تتبع نقاط الدخول والخروج من موقع الغوص.

أشرطة مطاطية مزدوجة
أشرطة مطاطية مزدوجة

يتم تثبيت الكمبيوتر في مكانه على الساعد بواسطة أشرطة مطاطية مزدوجة تحتوي على مشابك مع ملحق رأس سهم مصمم لتمكين الإغلاق بسهولة بيد واحدة، وقفل تعديل لمنع الانزلاق.

تكامل الهواء متاح عندما جارمين X50i يتم إقرانه بجهاز إرسال واستقبال Descent T2. السعر الموصى به للبيع بالتجزئة للوحدة هو 1,330 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر جهاز الإرسال والاستقبال بالتجزئة 430 جنيهًا إسترلينيًا.

أيضا على ديفرنيت: مقارنة بين ترقيات جهاز GARMIN MK3I / MK2I, GARMIN DESCENT MK3I لإبقاء الغواصين على اتصال, يغطي جهاز GARMIN DESSENT G1 جميع الزوايا, جهاز GARMIN DESSENT MK2S

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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