Descent X50i: أول كمبيوتر غوص "كبير" من Garmin

طرحت شركة جارمين أول جهاز كمبيوتر للغوص بحجم كبير، وهو Descent X50i. ولا يزال الجهاز مخصصًا للارتداء على المعصم ولكنه يتميز بشاشة تعمل باللمس ملونة مقاس 3 بوصات (سطحية فقط) بالإضافة إلى ميزات مثل ضوء غوص احتياطي وتكامل الهواء وإمكانية إرسال رسائل بين الغواصين.

تتميز ساعة X200i التي تصل قدرتها إلى 50 متر بعدسة ياقوتية من أجل القوة، وأزرار معدنية "مضادة للتسرب"، وبوصلة ثلاثية الأبعاد، ومصباح غوص يُقال إنه ساطع بما يكفي للاستخدام العملي تحت الماء، في حالة عدم توفر ضوء أساسي لأي سبب. الخوارزمية هي Bühlmann ZHL-3c مع عوامل التدرج.

وباستخدام تقنية سونار SubWave، يستطيع الغواصون المتصلون استخدام X50i للتواصل تحت الماء مع آخرين على مسافة تصل إلى 30 مترًا، باستخدام رسائل محددة مسبقًا. كما يمكنهم مراقبة ضغط خزان بعضهم البعض وعمقه ومسافته في ظروف الرؤية المحدودة، وهي ميزة مصممة للعمل مع ما يصل إلى ثمانية غواصين على مسافات تصل إلى 10 أمتار، باستخدام أجهزة الإرسال والاستقبال Descent T2.

يساعد مخطط الغوص الصعودي لجهاز X50i الغواصين على تصور خطة للعودة إلى السطح من خلال حقل بيانات الصعود المتوقع. يُظهر هذا مخطط عمق متوقع مرتبطًا بوقت الوصول إلى السطح الحالي (TTS). يرسم المخطط أيضًا العمق بمرور الوقت، ويعرض توقفات الضغط وتبديلات الغاز.

التكنولوجيا والترفيه

يقول دان بارتيل، نائب رئيس المبيعات العالمية للمستهلكين في شركة جارمين: "يعتبر جهاز Descent X50i الجديد جهاز كمبيوتر الغوص المثالي للغواصين الفنيين وخيارًا رائعًا للغواصين الترفيهيين الذين يرغبون في رؤية الإحصائيات الرئيسية والمعلومات الهامة بوضوح أثناء استكشاف المناظر الطبيعية تحت الماء".

مساحة واسعة للبيانات التخطيط للغوص

يمكن استخدام تقنية سونار SubWave لإرسال الرسائل

تحديد عمق الملف الشخصي خرائط دايف فيو

على الأرض الجافة، يسمح سجل الغوص الخاص بـ X50i للمستخدمين بمراجعة البيانات وتتبع المعدات وتدوين الملاحظات ومشاركة التفاصيل عبر Garmin Dive يمكن عرض تاريخ العمق في الوقت الفعلي لفهم المواقع التي تمت زيارتها بالفعل بشكل أفضل وكيف ستؤثر على خطة تخفيف الضغط.

وللاستعداد بشكل أكبر للغوص القادم، يمكن استخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج للتنقل إلى أكثر من 4,000 موقع غوص محمل مسبقًا حول العالم، أو لإضافة تفاصيل إضافية مثل نقاط الاهتمام للمواقع باستخدام خرائط DiveView.

تتضمن هذه الخرائط خطوط العمق الباثيمترية وهي امتداد لخرائط TopoActive المحملة مسبقًا. كما يمكن استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) السطحي لمساعدة المستخدمين على تتبع نقاط الدخول والخروج من موقع الغوص.

أشرطة مطاطية مزدوجة

يتم تثبيت الكمبيوتر في مكانه على الساعد بواسطة أشرطة مطاطية مزدوجة تحتوي على مشابك مع ملحق رأس سهم مصمم لتمكين الإغلاق بسهولة بيد واحدة، وقفل تعديل لمنع الانزلاق.

تكامل الهواء متاح عندما جارمين X50i يتم إقرانه بجهاز إرسال واستقبال Descent T2. السعر الموصى به للبيع بالتجزئة للوحدة هو 1,330 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر جهاز الإرسال والاستقبال بالتجزئة 430 جنيهًا إسترلينيًا.

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