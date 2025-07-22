أفضل حقائب الغوص لرحلات الغوص في عام 2025

عند تجهيز حقيبة سفر لرحلة غوص دولية، لن تكفي حقيبة عادية. فالغطسات مبللة بلا شك، والمعدات ضخمة، ولا شيء يُفسد العطلة أسرع من التلف. المنظمين أو بدلات الغوص المبللة. هذا هو أفضل مكان للغوص حقائب للسفر تعال. هذه الغوص حقائب تم تصميمها خصيصًا للتعامل مع المعدات الرطبة، وتوفر حجرات لـ المنظمين، الخراطيم، والكاميرات، وغالبا ما تلتقي بخطوط الطيران الاستمرار في أو تم فحصها حقيبة المواصفات. ولا، رحلات الغوص ليست مقتصرة على الصيف فقط. سواء كنت تطارد كائنات المياه الباردة أو الشعاب المرجانية الاستوائية في الشتاء، فإن تجهيز المعدات المناسبة أمر بالغ الأهمية.

قائمتنا لأماكن الغوص المناسبة للسفر أمتعة يمتد الاستمرار في- خيارات صديقة للبيئة بالإضافة إلى فحص أكبر أمتعة خيارات هناك تصميمات متميزة، وبناءات مستدامة، ورحلات جوية بطائرة واحدةحقيبة الإعدادات، وحتى الغوص الإضافي-صور الحل المتخصص.

لقد نظرنا في حقائب تتراوح من الميزانية إلى الدرجة الباليستية، وتتميز بميزات الوزن مثل المتانة والصرف وسهولة النقل، منظم/مساحة التخزين. في النهاية، ستعرف أي حقيبة هو الأفضل بشكل عام، الأفضل للرحلات الطويلة، الأفضل الاستمرار في، أفضل ميزانية، وأفضل للمصورين تحت الماء بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على بعض النصائح الذكية لتعبئة المنظمين, أقنعة، و BCDs للسفر الجوي.

حقيبة ظهر Aqualung Explorer II - 70 جنيهًا إسترلينيًا / 89 دولارًا أمريكيًا

تم تصميم حقيبة Aqualung Explorer II Duffel خصيصًا للغواصين أثناء التنقل، وهي حقيبة متينة ومتعددة الاستخدامات بسعة تتراوح من 46 إلى 60 لترًا حقيبة مصنوع من بوليستر 1680D، ومصمم للتعامل مع المعدات الرطبة والجافة على حد سواء. يتميز ببطانة داخلية مقاومة للماء، وحجرات متعددة، وبطانة مبطنة. حقيبة ظهر أحزمة للتنقل دون استخدام اليدين عبر أرصفة رملية أو محطات مزدحمة. حتى أنها تلبي احتياجات بعض شركات الطيران (غير الاقتصادية). أمتعة المتطلبات.

أكوالونج إكسبلورر 2 دافل للسفر حقيبة

فتحته الواسعة على شكل حرف U تجعل الوصول إليه سريعًا وسهلاً، ولوحته السفلية المتينة تحافظ على ثباته عند ثقل الأشياء. مثالية كوحدة إضافية معيارية أو وحدة رئيسية مدمجة. حقيبة للبساطيين.

الايجابيات:

خيارات حمل متعددة لمرونة السفر

نسيج متين وحماية للجزء السفلي

سلبيات:

لا عجلات

قد لا يكون الاستمرار في متوافق مع الرحلات الجوية المجهزة بالكامل أو ذات الميزانية المحدودة



حقيبة غوص بعجلات Subea 90 لتر - 129 جنيهًا إسترلينيًا / 170 دولارًا أمريكيًا

يعرف معظم الناس معدات ديكاتلون الرياضية بأسعارها المعقولة وتقييماتها الجيدة، ولكن هل تعلم أن لديهم مجموعة غوص سكوبا ممتازة؟ من مجموعة غواصات ديكاتلون المخصصة للغوص، تأتي هذه الغواصة ذات العجلات سعة 90 لترًا حقيبة توفر سعة كبيرة بسعر مناسب بشكل مدهش. مصنوعة بدرزات معززة وبطانة داخلية مقاومة للماء، وهي مثالية للمسافرين بكامل أغراضهم في رحلات قصيرة.

غواصة Subea 90 L ذات العجلات حقيبة

الفتحة الواسعة والسحاب العلوي على شكل حرف U يجعلان من السهل تحميل سترات BCD، أغراضوبدلات الغوص، بينما تساعد منافذ التصريف على الحفاظ على نضارة الأشياء. أحزمة الضغط المدمجة والمقابض الصلبة تجعل حمل معداتك في المطارات أو قوارب الغوص أمرًا سهلاً. هذا حقيبة يعد خيارًا مثاليًا للغواصين الجدد أو أولئك الذين لديهم ميزانية محدودة.

الايجابيات:

قيمة ممتازة للغوص بعجلات حقيبة

سعة كبيرة لمجموعات كاملة من معدات الغوص

سلبيات:

قد تواجه العجلات صعوبة في السير على التضاريس الوعرة

لا يوجد تسجيل مخصص أو حشو للكاميرا

غير متوفر دائمًا خارج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي



حقيبة ترولي ديناميك نورد LTR-110 - 235 جنيهًا إسترلينيًا / 280 دولارًا أمريكيًا

هذه الأسطوانة الممتازة حقيبة صُمم خصيصًا لرحلات الغوص، بسعة هائلة تبلغ 110 لترات. يجمع تصميم DynamicNord الاسكندنافي بين حسه العملي ووظيفته العملية. فكّر في غلاف TPU المقاوم للتآكل، وعجلاته المتينة كبيرة الحجم، ومقبضه التلسكوبي، وإمكانية الوصول الخارجية إلى المعدات الرطبة/الجافة. الجزء الداخلي القابل للفصل حقيبة يضيف مرونة للغوص النهاري أو فصل المعدات الرطبة.

عربة ديناميك نورد LTR-110 حقيبة

هذه حقيبة ليس خفيف الوزن وهو فارغ، إذ يزيد وزنه عن خمسة كيلوغرامات، لكن ميزته تكمن في الحماية والتصميم المدروس والحجم الهائل. مثالي للغواصين لمسافات طويلة، حاملين معداتهم كاملةً بالإضافة إلى ملحقات إضافية مثل الكاميرات أو بدلات الغوص الجافة.

الايجابيات:

سعة ضخمة مع وحدة تجفيف داخلية معيارية حقيبة

متينة وقوية لمواجهة سوء الاستخدام أثناء السفر بالطائرة

سلبيات:

ثقيل، حتى فارغ

نقطة سعر ممتازة إذا كانت رحلات الغوص نادرة



حقيبة ظهر SeaLife Photo Pro - 115 جنيهًا إسترلينيًا / 150 دولارًا أمريكيًا

تم تصميم SeaLife خصيصًا للمصورين تحت الماء الصورة المرفقة برو حقيبة ظهر يوفر حماية فائقة لكاميرتك، وأضواءك الوامضة، وأضواءك، وملحقاتك دون الكشف عن محتوياته. هيكله الخارجي المتين والمقاوم للماء مصنوع من النايلون، ومُزود بفواصل مبطنة ناعمة قابلة للتخصيص، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على سلامة المعدات الهشة أثناء الرحلات الجوية والتنقلات البحرية.

الحياة البحرية الصورة المرفقة برو حقيبة ظهر

بفضل سعتها المتواضعة البالغة 26 لترًا، فهي مثالية الاستمرار في رفيق أو ثاني حقيبة بجانب الرئيسي الخاص بك أمتعةتحتوي الحقيبة على حجرات داخلية متعددة تساعد على تنظيم الأشياء الصغيرة، كما أن الحجرة الخلفية تستوعب بسهولة جهاز كمبيوتر محمول مقاس 13 بوصة.

الايجابيات:

حماية ممتازة لمعدات الكاميرا الحساسة

غلاف عربة لسهولة الاقتران مع الأسطوانة حقائب

سلبيات:

صغير جدًا بالنسبة لمعدات الغوص العامة

غير مقاوم للماء – مقاوم للماء فقط



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 جنيهًا إسترلينيًا / 90 دولارًا أمريكيًا

للغواصين الذين يبحثون عن تجفيف سريع وسهولة الوصول، تُلبي هذه الأسطوانة الشبكية سعة 95 لترًا احتياجاتهم. يتميز تصميم سكوبابرو بجسم شبكي كبير يسمح للمعدات المبللة بالتنفس والتصريف أثناء حملها عبر الأرصفة الرملية أو ردهات المنتجعات.

سكوبابرو سبورت ميش 95 للغوص حقيبة

شبكة الرياضة ليست رحلة حقيبة، حيث أن الحماية محدودة إلى حد ما، ولكن إذا كان لديك مساحة، فإن حقيبة يُطوى ليصبح أصغر حجمًا إذا كنت تخطط لغوص يومي مكثف خلال عطلتك. إنه مثالي لرحلات المياه الدافئة مع غوص يومي، مما يعني حجمًا أقل في المنتجع.

الايجابيات:

تصريف وتهوية المعدات أثناء التنقل

سهلة التنظيف والتعبئة بين الغطسات

سلبيات:

ليس مثاليًا للمعدات الهشة بعد الغوص النهاري

التنظيم الداخلي المحدود



حقيبة عربة كريسي موبي 3 - 179 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارًا أمريكيًا

حقيبة كريسي موبي 3 هي حقيبة مدمجة من مجموعة موبي الكلاسيكية المُجرّبة والمُختبرة. توفر مساحة تخزين واسعة تصل إلى 100 لتر بتصميمها المتين ذي العجلات. مصنوعة من قماش دينير 300/400 عالي التحمل، وتوازن بين المتانة والوزن بشكل رائع، حيث يقل وزنها عن خمسة كيلوغرامات. عجلاتها الكبيرة، ومقبضها التلسكوبي، ومقابضها المبطنة المتعددة تُسهّل استخدامها حتى عند التحميل الكامل.

عربة كريسي موبي 3 حقيبة

يمكن وضع سترات الطفو والبدلات الرطبة في الحجرة الرئيسية بسهولة، بينما توفر الجيوب الخارجية المتعددة المزودة بسحّاب مساحة للملحقات، أقنعةأو وثائق السفر. حتى أن هناك مواقع مخصصة زعنفة جيوب على الجانبين. ليست براقة، لكنها أنيقة وعملية وموثوقة ومصممة خصيصًا لمهام الغوص.

الايجابيات:

جودة بناء متينة مع مساحة كبيرة

قيمة رائعة لرحلات الغوص الطويلة

سلبيات:

لا توجد مناطق رطبة/جافة منفصلة

ضخم بعض الشيء عندما لا يكون معبأ بالكامل



حقيبة يد Stahlsac Steel مقاس 22 بوصة - 300 جنيه إسترليني / 280 دولارًا أمريكيًا

تم تصنيعه وفقًا لمواصفات الخطوط الجوية، هذا المحرك بسعة 40 لترًا الاستمرار في يجمع بين إطار متين وتصميم فاخر مُركّز على الغوص. حجراته الداخلية مُقسّمة إلى جافة ورطبة، مما يجعله مثاليًا للغوص. المنظمين، القصيرين، و أجهزة كمبيوتر الغوص مع ملابسك التي سترتديها في عطلة نهاية الأسبوع.

ستالساك ستيل 22 بوصة الاستمرار في

تشتهر مجموعة "Steel" من Stahlsac بسحاباتها القوية المقاومة للماء وعجلاتها المقاومة للقنابل الاستمرار في الامتثال، حتى مع التعبئة الكاملة. سعره مرتفع للحمل اليدوي، لكن متانته مرتفعة أيضًا، وهو مدعوم بسمعة طيبة. يمكنك أيضًا استبدال الهيكل والعجلات، مما يعني عمرًا أطول!

الايجابيات:

مُحسَّن للسفر الجوي والمعدات الهشة

مظهر وشعور احترافي

سلبيات:

على الجانب الأثقل للحمل اليدوي

غالي الثمن للاستخدام العادي



حقيبة سفر من سلسلة إكسبيديشن من فورث إليمنت - 120 جنيهًا إسترلينيًا / 195 دولارًا أمريكيًا

حقيبة دافل بتصميم مستدام من فورث إليمنت الصديقة للبيئة، بسعة 90 لترًا، مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره، وتتميز بتصميم بسيط وعملي للغاية. تتميز بمقاومتها للماء، وسهولة سحقها، ووزنها الخفيف بشكل مدهش، مما يجعلها المفضلة لدى الغواصين المهتمين بالبيئة والذين يبحثون عن توفير الوزن والمساحة.

حقيبة دافل من سلسلة إكسبيديشن للعنصر الرابع

سلاسل خارجية متشابكة تسمح بتعبئة معيارية، وسحاب على شكل حرف U يُسهّل الوصول إلى المعدات. على الرغم من أنها ليست متينة كحقائب السفر الصلبة، إلا أن تصميمها البسيط، وأحزمة حملها المبطنة، ومشابكها عالية الجودة، تجعلها مثالية لرحلات الغوص أو رحلات الغوص البسيطة.

الايجابيات:

خفيفة الوزن، قابلة للتعبئة، ومستدامة

تنوع ممتاز في الاستخدام الرطب/الجاف

سلبيات:

لا يوجد عجلات أو إطار صلب

مناسب تمامًا للمعدات الناعمة، وليس للحالات الصعبة



صندوق خلفي لسيارة Eagle Creek ORV بعجلتين مقاس 2 بوصة - 30 جنيهًا إسترلينيًا / 380 دولارًا أمريكيًا

ليست مخصصة للغوص، ولكنها محبوبة من قبل الغواصين المسافرين في الولايات المتحدة لبنيتها المتينة، وضمانها مدى الحياة، ومساحتها الداخلية المتينة. حقيبة ORV Trunk هي حقيبة ضخمة بسعة 110 لترات، مزودة بعجلات متينة، ونقاط تثبيت، وجيوب خارجية للحماية من البلل، وزوايا معززة. حتى أنها تأتي مع فتاحة زجاجات خاصة بها!

صندوق خلفي لسيارة إيجل كريك أو آر في بعجلتين مقاس 2 بوصة

على الرغم من أنه يفتقر إلى تصريف شبكي أو علامة تجارية للغوص، إلا أن العديد من المحترفين يستخدمونه كخيارهم المفضل للغوص أمتعة بفضل موثوقيتها ومقاومتها للعوامل الجوية. مثالية لمن يحملون أغراضًا ضخمة مثل بدلات الغوص، أغراض، أو مجموعات الكاميرا في الرحلات الدولية الطويلة.

الايجابيات:

قوية بما يكفي لتحمل سنوات من الإساءة

تخطيط تنظيمي ممتاز

سلبيات:

غير مصمم خصيصًا لمعدات الغوص

لا يوجد حشو داخلي لـ البندان أو الكاميرات



حقيبة ظهر Mares Cruise Pro - 249 جنيهًا إسترلينيًا / 299 دولارًا أمريكيًا

رحلة ماريس البحرية حقيبة ظهر Pro عبارة عن حقيبة سفر غوص كبيرة الحجم بسعة 140 لترًا حقيبة مصممة خصيصًا لأولئك الذين يسافرون بحمولة كبيرة ويتوقعون أمتعة للتعامل معها. تتميز بعجلات متينة، ومقبض تلسكوبي، وزوايا معززة لتحمل أقصى درجات السفر الشاق.

رحلة بحرية ماريس حقيبة ظهر برو

حجرات تروس متكاملة، منفصلة زعنفة جيوب، حلقات تصريف، وأحزمة ضغط تحافظ على معداتك آمنة ومنظمة. خيار مثالي لرحلات الغوص الدولية والغواصين التقنيين ذوي المعدات الضخمة. كما أنه مصنوع من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (R-PET) المستدامة الصديقة للبيئة.

الايجابيات:

سعة هائلة للسفر الدولي

مُصمم خصيصًا لإعدادات الغوص الكاملة

سلبيات:

كبيرة جدًا للرحلات القصيرة أو الاستمرار في

يمكن أن تصبح ثقيلة عندما يتم تعبئتها إلى الحد الأقصى



ملخص الاختيارات

أفضل عموما:عربة DynamicNord LTR-110 - سعة جيدة مع جزء داخلي قابل للفصل حقيبة وهذا يشمل أيضًا الغوص اليومي في المنتجع.

الأفضل للرحلات الطويلة:رحلة بحرية ماريس حقيبة ظهر الإيجابيات - هيكل متين يمكنه حمل مجموعتين من المعدات بسهولة

أفضل حقيبة يد:Stalsac Steel مقاس 22 بوصة - بحجم طائرة، واقٍ، ومصقول ومصنوع ليدوم طويلاً.

أفضل ميزانية: Subea 90 L Wheeled – مناسب للميزانية وكبير بما يكفي لأولئك الذين لا يريدون شراء مجموعة ثانوية من أمتعة.

الأفضل للغوص النهاريسكوبابرو سبورت ميش 95 - مصنوع جيدًا وخفيف الوزن، ويمكن طيه بشكل مسطح. مثالي للتنقل اليومي من الفندق إلى قارب الغوص.

كلمة أخيرة

رحلة غوص متينة حقيبة يستحق وزنه من أسماك الشعاب المرجانية. احمِ المنظمين مع الأكمام المبطنة، استنزاف BCD طوال الليل، وخزن الكاميرات في جيوب داخلية مبطنة. حتى أطقم الغوص البسيطة - قناع، reg، snorkel – الاستفادة من مخصص حقيبة لتجنب التلف أو الجروح الناتجة عن السكاكين والأثقال. كما أن التعبئة الذكية (لفّ بدلات الغوص، وإزالة البطاريات، واستخدام أكياس هلام السيليكا) تمنع العفن ورسوم الطيران.

رحلة الغوص الصحيحة أمتعة تحافظ على معداتك منظمة وجافة وجاهزة للطيران حتى تتمكن من التركيز على استكشاف العالم تحت الماء، وليس النضال مع اللوجستيات المبللة.

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكنني إحضار غوص؟ منظم في حقيبتي المحمولة أمتعة?

ليس دائمًا - مع ذلك، في معظم الحالات، طالما أنه يمر عبر الأشعة السينية، فأنت بخير. قد يطلب الأمن إزالة منظم لذلك لدينا حقيبة مما يسمح بسهولة الإزالة والتفتيش. ولكن تأكد دائمًا من شركة الطيران، فبعض الدول (نتحدث عن الفلبين) لا تسمح بذلك. المنظمين فى اليد أمتعة للرحلات الجوية المنطلقة من البلد.

2. كيف أقوم بتعبئة BCD لتجنب الضرر؟

قم بتفريغه من الهواء، ثم لفه، ثم ضعه في الحجرة الخارجية أو حقيبة ظهر استخدم الملابس كحشوة حول خراطيم النفخ والأبازيم لتقليل احتمالية تلفها. تتحمل هذه الخراطيم الصدمات، لكن موظفي المطار لن يتحققوا من جودة حزم أمتعتك.

3. ما هي أفضل طريقة لتجفيف معداتي عندما أعود إلى المنزل؟

احضر الشبكة حقائب أو أسطوانة مهواة حقائب للمساعدة في تجفيف معداتك بالهواء بين الغطسات وأثناء العودة إلى المنزل من الغوص النهاري. فكّ معداتك وعلقها في أسرع وقت ممكن بعد آخر غطسة وعند عودتك إلى المنزل. المعدات المبللة تزيد من وزنها، وتُترك لفترة طويلة، حتى أقل كمية من الرطوبة تُسبب خطر العفن.