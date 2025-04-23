مسافر ملون: سكوبابرو نافيجيتور لايت بي سي

قدمت شركة Scubapro قاربًا خفيف الوزن قابلًا للنفخ من الخلف أطلقت عليه اسم Navigator Lite، وهو مخصص للغواصين المسافرين الترفيهيين الذين يفضلون التعويم على الظهر في شكل بسيط ولكن قوي - بالإضافة إلى فرص تخصيص بعض الألوان.

منظر لـ BC مع غطاء باللون الأخضر العسكري، يظهر الجيوب القابلة للتكيف

تم بناء BC الجديد حول برنامج Airnet حقيبة ظهر، مصممة لتكون خفيفة وقابلة للطي لسهولة التعبئة والتخزين المريح.

الخلية الهوائية مصنوعة من نايلون 420D بلحامات عالية التردد، وتتميز بقدرة رفع كبيرة تبلغ 17.3 كجم. كما أنها مزودة بثلاثة أحزمة مطاطية مسطحة للحفاظ على شكل انسيابي.

إصدارات زرقاء ومرجانية من Navigator Lite (فابريس دودنهوفر)

تقول الشركة المصنعة إن الميزة الجديدة في أغطية خلايا الهواء القابلة للاستبدال من Scubapro BCs، والتي تظهر في طرازات Navigator Lite، متوفرة. تتوفر ستة خيارات ألوان، ويجب تركيبها بواسطة فني Scubapro معتمد.

يأتي BC مع خيار من ثلاثة أغطية بألوان قياسية (الأسود والأزرق والمرجاني) بالإضافة إلى ثلاثة ألوان إضافية (الأزرق الداكن المموه والأخضر العسكري والأبيض).

غطاء خلية هوائية مموه باللون الأزرق الداكن

تم ربط نظام مشبك الخزان Quick Cinch بحزام خزان مقاس 50 مم مصمم لتوفير سهولة التعديل واستقرار الخزان "القوي" في جميع ظروف الغوص، كما تقول شركة Scubapro.

يحتوي حزام الخصر على جيبين قابلين للفصل، كل منهما مزود بحلقتين ناعمتين على شكل حرف D. يمكن وضعهما بحيث تكون الفتحة متجهة لأعلى لحمل الأغراض التي قد ترغب في الوصول إليها تحت الماء، أو موجهة لأسفل للسماح بتفريغ الصابورة بسرعة (يتسع كل جيب لوزن ٢٫٥ كجم).

ينطوي BC إلى شكل مضغوط (فابريس دودنهوفر)

يقال أن التصميم المعياري لـ Navigator Lite يتيح سهولة استبدال الحشوة الخلفية، وحزام الخصر، وأحزمة الكتف، وأحزمة الخزان، وخلية الهواء والجيوب في حالة التلف أو التآكل.

يأتي جهاز نافيجيتور لايت بمقاسين قابلين للتوسيع، XXS-M وM-XXL، مع وجود بعض التداخل بينهما لمساعدة الغواصين على ضمان الملاءمة المثالية. سعر جهاز بي سي الجديد هو SCUBAPRO بسعر 469 يورو (420 جنيهًا إسترلينيًا)، مع أغطية الخلايا الهوائية بألوان اختيارية بتكلفة 49 يورو (45 جنيهًا إسترلينيًا) لكل منها.

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