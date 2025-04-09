أكوالونج تؤكد إجراء محادثات ودية للاستحواذ على HEAD

أكدت شركة Aqualung لتصنيع معدات الغوص أنها تجري "مناقشات حصرية" مع مجموعة HEAD الأمريكية النمساوية بشأن استحواذها المحتمل على 100% من مجموعة Aqualung. كما كشفت on ديفرنت في 2 أبريل.

وتظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية والإجراءات القانونية الواجبة، ولكن تم تعيين فيكتور فادينو، عضو مجلس الإشراف في مجموعة أكوالونج ومستشار الشركة منذ العام الماضي، رئيسًا تنفيذيًا "لضمان انتقال سلس وتكامل".

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Aqualung فيكتور فادانو

وتشمل العلامات التجارية لمجموعة Aqualung Group التي يقع مقرها في فرنسا، Aqualung وApeks وAquasphere، وتقول الشركة إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير حضور HEAD في قطاع الرياضات المائية".

اشتهرت شركة HEAD في الأصل بالرياضات الشتوية والرياضات المضربية، وتضمنت محفظتها الخاصة شركة Mares الإيطالية لتصنيع معدات الغوص منذ عام 1971، بالإضافة إلى أجهزة التنفس rEvo البلجيكية، ومنصة الحجز عبر الإنترنت liveaboard.com، وعلامة ملابس السباحة الأسترالية Zoggs، التي استحوذت عليها في عام 2020.

كما استحوذت شركة HEAD أيضًا على شركة SSI في عام 2014، وتقول شركة Aqualung إن وكالة تدريب الغواصين ضاعفت إيراداتها بأكثر من الضعف منذ ذلك الوقت.

وتقول مجموعة أكوالونج إن منتجاتها يتم توزيعها في أكثر من 90 دولة، وأن الاستحواذ من شأنه أن يخلق "شركة رائدة عالميًا في سوق الرياضات المائية العالمية، من خلال توحيد لاعبين بارزين مدفوعين بالسلامة والتميز التقني والابتكار والراحة والتصميم والأداء والشغف بالرياضة والاستكشاف المائي".

وتعتزم شركة HEAD الحفاظ على مجموعة Aqualung وتطويرها، وتعزيز قسمها العسكري والمهني الاستراتيجي والمتنامي، وبناء قدراتها الإنتاجية، وفقًا لشركة Aqualung.

وتقول الشركة في بيانها: "إن الخبرة المشتركة للشركتين من شأنها أن تولد تآزرًا قويًا وتسريع الريادة في السوق وفتح فرص جديدة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرياضات المائية في جميع أنحاء العالم".

كانت مجموعة Aqualung مملوكة لشركة إدارة الأصول Barings منذ عام 2023، وفي الآونة الأخيرة كانت تتخلص من العلامات التجارية والمرافق والموظفين في محاولة لحل مشاكلها المالية طويلة الأمد.

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