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أكوالونج تؤكد إجراء محادثات ودية للاستحواذ على HEAD

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(جهاز التنفس تحت الماء)
(جهاز التنفس تحت الماء)

أكدت شركة Aqualung لتصنيع معدات الغوص أنها تجري "مناقشات حصرية" مع مجموعة HEAD الأمريكية النمساوية بشأن استحواذها المحتمل على 100% من مجموعة Aqualung. كما كشفت on ديفرنت في 2 أبريل.

وتظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية والإجراءات القانونية الواجبة، ولكن تم تعيين فيكتور فادينو، عضو مجلس الإشراف في مجموعة أكوالونج ومستشار الشركة منذ العام الماضي، رئيسًا تنفيذيًا "لضمان انتقال سلس وتكامل". 

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Aqualung فيكتور فادانو
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Aqualung فيكتور فادانو

وتشمل العلامات التجارية لمجموعة Aqualung Group التي يقع مقرها في فرنسا، Aqualung وApeks وAquasphere، وتقول الشركة إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير حضور HEAD في قطاع الرياضات المائية". 

اشتهرت شركة HEAD في الأصل بالرياضات الشتوية والرياضات المضربية، وتضمنت محفظتها الخاصة شركة Mares الإيطالية لتصنيع معدات الغوص منذ عام 1971، بالإضافة إلى أجهزة التنفس rEvo البلجيكية، ومنصة الحجز عبر الإنترنت liveaboard.com، وعلامة ملابس السباحة الأسترالية Zoggs، التي استحوذت عليها في عام 2020. 

كما استحوذت شركة HEAD أيضًا على شركة SSI في عام 2014، وتقول شركة Aqualung إن وكالة تدريب الغواصين ضاعفت إيراداتها بأكثر من الضعف منذ ذلك الوقت. 

وتقول مجموعة أكوالونج إن منتجاتها يتم توزيعها في أكثر من 90 دولة، وأن الاستحواذ من شأنه أن يخلق "شركة رائدة عالميًا في سوق الرياضات المائية العالمية، من خلال توحيد لاعبين بارزين مدفوعين بالسلامة والتميز التقني والابتكار والراحة والتصميم والأداء والشغف بالرياضة والاستكشاف المائي". 

وتعتزم شركة HEAD الحفاظ على مجموعة Aqualung وتطويرها، وتعزيز قسمها العسكري والمهني الاستراتيجي والمتنامي، وبناء قدراتها الإنتاجية، وفقًا لشركة Aqualung.

وتقول الشركة في بيانها: "إن الخبرة المشتركة للشركتين من شأنها أن تولد تآزرًا قويًا وتسريع الريادة في السوق وفتح فرص جديدة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرياضات المائية في جميع أنحاء العالم".

كانت مجموعة Aqualung مملوكة لشركة إدارة الأصول Barings منذ عام 2023، وفي الآونة الأخيرة كانت تتخلص من العلامات التجارية والمرافق والموظفين في محاولة لحل مشاكلها المالية طويلة الأمد.

أيضا على ديفرنيت: يبدو أن شركة HEAD على استعداد لشراء شركة Aqualungبارينجز تستعد للاستحواذ على مجموعة Aqualungبيع الغواصين الأمريكيين الخطوة الأخيرة في تجديد Aqualung

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

ما هي المدة التي يبقى فيها الهواء في خزان الغوص؟ نصائح مهمة للسلامة يجب أن تعرفها #scubadiving #askmark #scubatank هل تساءلت يومًا عن المدة التي يمكنك تخزين الهواء فيها في خزان الغوص الخاص بك قبل أن يفسد؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ هذا هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها الغواصون، خاصةً إذا كنت لا تغوص بانتظام. في هذا الفيديو، أجيب بالضبط على السؤال حول المدة التي يمكنك فيها الاحتفاظ بالهواء داخل أسطوانة الغوص قبل أن يتم تفريغها أو استبدالها. كما أشرح أيضًا لماذا يمكن أن تتدهور جودة الهواء بمرور الوقت، وكيف تلعب الرطوبة والمواد الملوثة دورًا، ولماذا يعد التخزين المناسب (مثل الحفاظ على الأسطوانات في وضع مستقيم) أمرًا مهمًا. نتحدث أيضًا عن إعادة تعبئة النيتروكس وكيفية تعامل متاجر الغوص مع تصريف الهواء قبل إعادة تعبئته بالغاز المختلط. سواء كنت تحتفظ بخزان ممتلئ بعد اختبار الضغط العالي أو تستعد فقط لرحلتك التالية، فإن هذا الفيديو يقدم لك نصائح واقعية للبقاء آمنًا والاستفادة القصوى من تعبئة الهواء الخاصة بك. قم بإدراج أسئلتك حول الغوص باستخدام #AskMark في التعليقات للحصول على فرصة للظهور في مقطع فيديو مستقبلي. ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU =================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات الخاصة بكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الموجود في هذا الفيديو هو لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

كم يدوم الهواء في خزان الغوص؟ نصائح سلامة مهمة يجب معرفتها

أفضل عروض الغوص التي لا ينبغي أن تفوتها في عام 2025 | تقويم أحداث الغوص العالمية #scubadiving #diveshow #scubatravel هل تبحث عن أفضل عروض الغوص لحضورها في عام 2025؟ إليك دليلك العالمي الكامل. في هذا الفيديو، يشارك مارك تحليلاً شهريًا لأهم معارض وفعاليات الغوص الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك DEMA، وGO Diving، وADEX، وScuba Show، وMIDE، والمزيد. سواء كنت تخطط لمقابلة مصنعي المعدات، أو اختبار أحدث تقنيات الغوص، أو حجز رحلة غوص، أو التواصل مع محترفي الغوص والمصورين تحت الماء، فإن هذا الفيديو يسلط الضوء على ما يقدمه كل حدث. هذا هو تقويم عروض الغوص المفضل لديك، من المعارض الدولية الضخمة مثل Boot Düsseldorf و EUDI إلى المعارض الإقليمية المفضلة في المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب شرق آسيا. تحقق من الوصف للحصول على القائمة الكاملة والروابط للمواقع الرسمية. أخبرنا في التعليقات عن معرض الغوص الذي ستذهب إليه وما الذي أنت متحمس لرؤيته هذا العام ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO Diving (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص المتوسطي أبريل 4-6: معرض آسيا للغوص (ADEX) 22-25 مايو: معرض تايلاند للغوص (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع مستلزماتك الأساسية. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. الطوابع الزمنية 00:00 المقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض غوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض غوص 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA 🔔معرض غوص GO في المملكة المتحدة لا تدع نفسك تفوت فرصة زيارة هذا الموقع. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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