StingBlade يزيل شوك قنديل البحر

StingBlade هي أداة كشط جديدة مصممة لعلاج تلك الآفة التي تؤرق حياة بعض الغواصين – لسعات قنديل البحر.

إذا تعرضت منطقة مكشوفة من اللحم للدغة، فإن لمسها أو فركها بيديك بشكل غريزي يدفع اللسعات التي انغرست بالفعل في الجلد إلى داخل الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق السموم ودفعها إلى الداخل أيضًا، كما تقول الشركة المصنعة.

كما ترفض الشركة الأفكار القديمة التي تتلخص في استخدام الخل أو البول كعلاجات طارئة. وتقول الشركة بدلاً من ذلك إن أداتها يمكن تطبيقها على مناطق مستهدفة لتحييد الأشواك الدقيقة وإزالتها قبل أن يتم تنشيطها ومنع اللسع والألم الثانويين.

يمكن غمر المنطقة المصابة في الماء الساخن في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، أو في الماء المالح البارد إذا لم يكن ذلك متاحًا - ولكن لا تغمرها أبدًا في الماء العذب البارد، والذي سيطلق المزيد من السموم، كما يقول StingBlade.

المنتج هو فكرة مارك داير، الذي ينتمي إلى عائلة صناع الشفرات الذين ابتكروا شفرات الحلاقة Bonded Edge من Wilkinson Sword. يتم تصنيعها بطريقة مستدامة باستخدام شبكات صيد السمك المعاد تدويرها وهي مرجحة لضمان طفو محايد.

تبلغ تكلفة مكشطة StingBlade Personal الأساسية ذات اللون الأخضر 30 جنيهًا إسترلينيًا ويمكن للمستخدم حملها أينما قد تكون هناك حاجة إليها، بينما تبلغ تكلفة إصدار Super Blade Professional باللون الأحمر 55 جنيهًا إسترلينيًا وهي مصممة لـ "علاج أكثر تفصيلاً" على الشاطئ أو في مركز الغوص.

تسمح آلية الشفرة القابلة للتبديل المصنوعة من التيتانيوم باستبدال الشفرات للحفاظ على دقتها الحادة. StingBlade مصنوعة في بريطانيا ويمكن شراؤها من الشركة المصنعة موقع الكتروني أو الأمازون.

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