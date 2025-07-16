عوامة ذكية: جهاز Garmin Descent S1 يُبقي الغواصين على اتصال

"إضافة ثورية" هي الطريقة غارمين يصف منتجه الجديد Descent S1 Buoy، والذي تم تصميمه للحفاظ على الاتصالات بين الغواصين أثناء وجودهم تحت الماء وطاقم القارب، وتعزيز راحة البال لكلا الطرفين.

تستخدم العوامة غارمينشبكة سونار SubWave من شركة 's للتكامل مع نظام الغوص الخاص بالشركةأجهزة الكمبيوتر، مما يتيح لطاقم السطح تتبع ومراقبة ما يصل إلى ثمانية غواصين في وقت واحد.

يمكن للغواصين وأفراد الطاقم أيضًا تبادل الرسائل المحددة مسبقًا على مسافات تصل إلى 100 متر عند استخدام جهاز غوص متوافق.الكمبيوتر وجهاز الإرسال والاستقبال Descent T2. بهذه الطريقة، يُمكّن الغواصون من إخبار من هم على السطح بمكانهم، ووجهتهم، وما إذا كانوا بحاجة إلى الصعود مبكرًا، والوقت المتبقي لهم لتخفيف الضغط.

الوعي الظرفي

يحصل الوعي الظرفي على دفعة كبيرة لأن الغواصين المتصلين يمكنهم رؤية المسافة والاتجاه مرة أخرى إلى العوامة - سواء كانت مربوطة في مكانها، أو على خط مرساة القارب أو على خط علامة أثناء الغوص الانجرافي - واستخدامها لتوجيه أنفسهم للعودة إلى السطح.

على السطح، خرائط حرارية تحت الماء على غارمين يمكن استخدام تطبيق الغوص على الأجهزة الذكية لإجراء مراجعة بعد الغوص.

غارمين عوامة النزول S1

في الجزء العلوي، يمكن لطاقم القارب تتبع الغواصين باستخدام عوامة S1 مع التطبيق، مع ملاحظة ضغط خزانهم وموقعهم وعمقهم، ويمكنهم الوصول إلى المزيد من البيانات إذا كان الغواصون يحملون جهاز غوص متوافق.الكمبيوتر وجهاز إرسال واستقبال Descent T2. يمكن ضبط تنبيهات تلقائية لإعلام طاقم السطح عند وصول ضغط خزان الغواص إلى مستوى معين.

مع غوص النزول المتصل-أجهزة الكمبيوتر عند استخدام هذه التقنية تحت الماء، يمكن للطاقم التواصل مع الغواصين، على سبيل المثال، إرسال إشعار في حال الحاجة إلى اختصار غوصهم. كما يمكنهم تتبع المسافة التقريبية لكل غواص في الموجة الفرعية شبكة السونار على مسافة تصل إلى 10 أمتار من العوامة.

تفاصيل

يبلغ وزن العوامة المدمجة 900 جرام ولها تصنيف IPX8 لمقاومة الماء حتى عمق 10 أمتار، كما يقول غارمينبينما يُقال إن بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن توفر ما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام بين الشحنات، وهو ما يكفي لرحلة غوص نموذجية في عطلة نهاية الأسبوع. يتصل S1 لاسلكيًا بـ غارمين تطبيق الغوص لمسافات تصل إلى 60 مترًا.

يجب على الغواصين ملاحظة أن الظروف المحلية، بما في ذلك ارتفاع الأمواج السطحية، والاضطرابات، والأجسام، وموقع الغواص، قد تعيق الإشارة وتقلل من مداها. كما أن بعض الأجهزة المتوافقة أجهزة الكمبيوتر يمكن تجهيزها لاستقبال الرسائل ولكن ليس لإرسالها.

متاح الآن ، عوامة جارمين ديسينت S1 السعر المقترح للبيع بالتجزئة هو 2,130 جنيهًا إسترلينيًا.

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