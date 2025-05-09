توفر نظارات SeeDeep القابلة للتحويل مرونة للغواصين

فكرة نظارات SeeDeep التي تناسب نظارات الغوص القياسيةقناع كانت مقدمة إلى ديفرنت كان من المفترض أن يكون المنتج متاحًا للقراء في منتصف عام 2023 عندما كان المخترعون الهولنديون لا يزالون في مرحلة التمويل الجماعي، لكن الشركة تريد إعلام الغواصين بأن منتجها متاح الآن في السوق.

توفر هذه النظارات تحت الماء بديلاً للاستثمار في وصفة طبية قناع بالنسبة للغواصين طويلي النظر الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة أثناء الغوص، كما تقول شركة SeeDeep.

يمكن للمستخدمين ارتداء النظارات أو خلعها تحت الماء عند الحاجة إلى رؤية قريبة، مع تثبيتها بإحكام أثناء الاستخدام بفضل حزام مطاطي قابل للتعديل. بمجرد ارتدائها، يمكن تحريكها لأعلى ولأسفل. قناع، اعتمادًا على ما إذا كان الغواص يريد النظر إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى الأمام.

يقال إن السطح اللاصق المصنوع من السيليكون المطبق على وسادتين ناعمتين على الجزء الخلفي من النظارات يعمل على تأمينهما في الوضع المختار من خلال الاحتكاك.

العدسات مصنوعة من البولي كربونات مع طبقة مقاومة للخدش، والإطار مصنوع من الألومنيوم المؤكسد. يمكن للمستخدم الآن الاختيار من بين سبعة ديوبتر بدلاً من أربعة ديوبتر في الأصل: +1، +1.25، +1.5، +1.75، +2، +2.5، و+3. كما يمكن لـ SeeDeep الآن توفير أي ديوبترين من هذه الديوبتر في زوج واحد من النظارات عند الحاجة.

عندما لا تكون قيد الاستخدام، يتم حفظ المواصفات التي يبلغ وزنها 25 جرامًا في حقيبة ناعمة من النيوبرين مثبتة على حلقة تثبيت.

خيار SeeDeep الاختياري سفر الحالة متاحة مجانًا لقراء Divernet

تتوفر نظارات SeeDeep باللون الأزرق أو الرمادي الفحمي، بسعر 70 جنيهًا إسترلينيًا، وهي متوفرة من انظر بصريات الغوص العميقبالإضافة إلى الحافظة الناعمة، هناك حماية اختيارية سفر سعر العلبة 8 جنيهات إسترلينية، على الرغم من أنها مجانية للمشترين الذين يقتبسون كلمة "ديفرنيت"عند إجراء عملية الشراء."

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