أكياس الغوص من Groundtruth + PADI pitch

السفر- تعاونت شركة Groundtruth المصنعة للمعدات مع الغواصين السلامه اولا وكالة PADI لتسويق مجموعة من ثلاث غواصات حقائب اسمها أوندا (كلمة لاتينية وتعني "موجة").

يُقال إن الحقيبة الجافة القياسية، التي يبلغ سعرها 285 جنيهًا إسترلينيًا، هي "حقيبة تركز على المستقبل" سفر "رفيق" يضع حماية المحيط والبيئة في المقدمة.

يُطلق عليه اسم Unda 25 لترًا Roll-Top Dry حقيبة ظهريشتمل على حقيبة يومية مستقلة بسعة 20 لترًا لحمل الضروريات.

حقيبة تحتوي على نظام إغلاق ثنائي الاتجاه، وجيبين خارجيين لزجاجة المياه، وجيب أمامي محكم الغلق بسحاب، ونظام قفص أمامي بحبل مطاطي. مثل غيرها حقائب في مجموعة Unda، يأتي باللون الأخضر المحيطي والأسود العميق.

حقيبة Day Tote مدمجة في حقيبة Cross Body Dry سعة 10 لتر حقيبة

حقيبة كروس بودي جافة سعة 10 لتر حقيبة

حقيبة كروس بودي دراي سعة 10 لتر حقيبةبسعر 76 جنيهًا إسترلينيًا، تحتوي هذه الحقيبة على جيب أمامي بسحاب من مادة النيوبرين، وعلى الجانب يوجد نظام لربط العناصر الإضافية يتميز بحلقتين على شكل حرف D. وحزام الكتف قابل للتعديل.

حقيبة كروس بودي جافة سعة 10 لتر حقيبة

تكتمل المجموعة بحقيبة Unda 1-liter Cross Body Dry Sling. تتميز هذه الحقيبة بفتحة محكمة الغلق بسحّاب مع تصنيف IP67، مما يعني أنها تظل مقاومة للماء عند غمرها في الماء حتى عمق 1 متر لمدة نصف ساعة على الأقل. تأتي هذه الحقيبة الصغيرة بحزام قابل للتعديل وحلقة D خارجية، ويبلغ سعرها 73 جنيهًا إسترلينيًا.

حقيبة حمل جافة بسعة 1 لتر

تأسست Groundtruth على يد ثلاثي من صانعات الأفلام الوثائقية الاستقصائية، الأخوات جورجيا، صوفيا ونينا سكوت.

المواد المستخدمة في صنعها حقائب يتم إنتاجها من نفايات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%، بما في ذلك شبكات صيد الأشباح، وزجاجات النايلون والبلاستيك بعد الاستهلاك، ومجموعة أجهزة GT-OCO-CO2 الحاصلة على براءة اختراع من Groundtruth، المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره وثاني أكسيد الكربون الملتقط. 2 الانبعاثات.

وتقول الرئيسة التنفيذية جورجيا سكوت: "تشكل شبكات الصيد الشبحية أكثر من 50% من إجمالي النفايات البلاستيكية في محيطاتنا، مما يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنظم البيئية البحرية العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتنا في التصميم المبتكر وتفاني PADI في الحفاظ على المحيطات، نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي كبير من خلال إعادة استخدام هذه المواد البلاستيكية الضارة".

وفقًا بادي العالميةوتقول ليزا مينكلين، نائبة رئيس قسم النمو والتسويق في شركة "جراوند تروث"، إن شراكة الوكالة مع "جراوند تروث" "أحدثت ثورة في الطريقة التي يمكن للغواصين من خلالها حمل أغراضهم الأساسية مع تعزيز التزامهم بحماية المكان الذي يحبونه. إنها حقًا مجموعة منتجات صممها غواصون من أجل الغواصين".

UNDA حقائب يمكن طلبها من خلال الحقيقة موقع.

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