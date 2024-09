DeeperBlue تدخل مجال القمصان

DeeperBlue.com, known until now as a freediving and scuba رقمي media outlet, has branched out with a range of eco-friendly topside clothing aimed at both types of diver and ocean advocates generally.

وتقول إن المجموعة "تجسد مهمة العلامة التجارية في إلهام وتثقيف وإعلام مجتمع الغوص مع تعزيز الحفاظ على المحيطات والعيش المسؤول".

تتضمن المجموعة مجموعة متنوعة من القمصان والسترات والبلوزات والإكسسوارات المستوحاة من المحيط والغوص للرجال والنساء والتي تم إنتاجها بالشراكة مع الشركة المصنعة المستدامة Teemill.

ويقال إن كل قطعة من الملابس مصنوعة من القطن العضوي المعتمد في مصنع يعمل بالطاقة المتجددة، من أجل شحنها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام عبوات خالية من البلاستيك.

وتقول شركة DeeperBlue إن عملية الإنتاج في Teemill مصممة لتقليل النفايات، حيث يتم طباعة كل قطعة من الملابس عند الطلب للقضاء على الإفراط في الإنتاج والتأثير البيئي غير الضروري.

تعمل الشركة المصنعة على نموذج الاقتصاد الدائري الذي يسمح بإرجاع العناصر القديمة وإعادة تدويرها إلى منتجات جديدة، بدلاً من الانتهاء بها في مواقع مكبات النفايات.

يقول ستيفان ويلان، مؤسس شركة دييبر بلو: "إن عملية التصنيع لدينا تشكل جزءًا من التزامنا بالاستدامة. فمن خلال اختيار المواد العضوية والتغليف الورقي مع استخدام الطاقة المتجددة، فإننا نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية، والحفاظ على البلاستيك بعيدًا عن محيطاتنا، ونقود مجتمع الغوص بالقدوة".

هناك 12 تصميمًا قياسيًا للقمصان، كل منها متوفر بمجموعة من الألوان وستة أحجام من XS إلى 2XL وبسعر 27 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها.

There are also 12 outsize Ts at £33 and six jumpers at £43; 12 hoodies at £48 and six sweatshirts at £43, along with sweatpants (£35) and shorts (£30). Branded accessories include tote حقائب (£12), logbook (£15) and a baseball cap (£27). تصفح النطاق هنا.

