دليلك العالمي لعروض الغوص لعام 2025

معرض الأحذية الألماني على وشك البدء، ولكن سواء كنت في المملكة المتحدة (حيث يوجد واحد فقط سواء كنت تخطط لعقد مؤتمر صحفي أو مؤتمر صحفي في مكان آخر في شمال أوروبا أو البحر الأبيض المتوسط ​​أو آسيا أو أستراليا أو الولايات المتحدة، فإليك تقويمًا للتجمعات الجماعية للغوص التي يمكن أن تساعدك على البقاء على اتصال بالمجتمع في عام 2025.

وفي بعض الحالات، وخاصة في وقت لاحق من العام، لم يتم الإعلان عن رسوم الدخول بعد.

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب

المكان: معرض دوسلدورف، دوسلدورف، ألمانيا

(معرض دوسلدورف / سي تيلمان)

الغوص هو مجرد جزء من هذا المعرض التجاري السنوي الشامل الذي يغطي كل شيء من القوارب واليخوت إلى الرياضات المائية، ويضم عروضًا ومعارض تفاعلية.

يضم المجمع قسمًا مخصصًا للغوص في القاعة 12 والذي يعرض معدات الغوص، التصوير تحت الماء هيأ، السلامه اولا الموارد ووجهات الغوص.

يمكن للزوار المشاركة في ورش عمل عملية ومشاهدة عروض حية لأحدث تقنيات الغوص والغطس في المسبح الداخلي. تعد منطقة الابتكار الأزرق منطقة مخصصة للأفكار الجديدة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية. رسوم الدخول 21 يورو في اليوم.

1-2 فبراير: دويكفاكر

المكان: معرض اكسبو هوتن، هولندا

(دويكفاكر)

يعد Duikvaker الذي يستمر يومين أكبر حدث للغوص في هولندا، ويحتفل بنسخته الثالثة والثلاثين هذا العام بعرض معدات الغوص والوجهات والعروض المصممة لإلهام المشاركين. يظهر مقدمو العروض على أربع مراحل و"طاولتين موضوعيتين" وهناك مسرح سينمائي ومقهى بودكاست. سعر الدخول اليومي 17.50 يورو.

21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)

المكان: بولونيا فييري، بولونيا، إيطاليا

يحتفل هذا الحدث الإيطالي بعامه الثلاثين، ويعد بعرض أكثر من 30 عارضًا، بدءًا من مصنعي وموردي معدات الغوص إلى منظمي جولات الغوص، وسيكون بمثابة متجر شامل لكل ما يتعلق بالغوص. تغطي ورش العمل والندوات كل شيء من التصوير تحت الماء إلى أحدث التطورات في تكنولوجيا الغوص.

يتشارك الخبراء أفكارهم وخبراتهم حول مجموعة واسعة من المواضيع، مع مناطق تفاعلية تمكن الزوار من المشاركة في تجارب عملية، بما في ذلك تجارب الغوص وعروض توضيحية للمعدات.

مع أكثر من 200 حدث متواصل على مدى الأيام الثلاثة، يهدف المعرض إلى تعزيز الشعور القوي بالمجتمع بين الغواصين وتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية وممارسات الغوص المستدامة. تبلغ تكلفة الدخول 14 يورو عبر الإنترنت، ومجانًا للغواصين الجدد.

21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا

المكان: مركز مؤتمرات كوالالمبور، ماليزيا

تزعم DRT، أكبر منصة لمعارض الغوص في آسيا، أنها تضم ​​2,500 عارض و350,000 ألف عارض من أكثر من 65 دولة. هذا ليس حدثًا واحدًا بل ثمانية أحداث ممتدة على مدار العام - الأحداث الأخرى في شنغهاي (21-23 مارس)، وتايوان (11-13 أبريل)، وشنتشن (27-29 يونيو)، وبكين (8-10 أغسطس)، والفلبين (5-7 سبتمبر)، والهند (10-11 أكتوبر) وهونج كونج (12-14 ديسمبر).

يمكن للزوار أن يتوقعوا مجموعة متنوعة من معدات الغوص، التصوير تحت الماء معدات و سفر الغوص الخدمات، مع ندوات من خبراء صناعة الغوص والعروض الحية. المزيد.

1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة) الموقع: NAEC Stoneleigh Park، كوفنتري، المملكة المتحدة (جيسون براون / اذهب للغوص) يعد معرض GO Diving Show حدثًا سنويًا بارزًا للغواصين في المملكة المتحدة ويزداد حجمه وشعبيته عامًا بعد عام. فهو مليء بالتجارب الغامرة، بما في ذلك المعارض التفاعلية والعروض التقديمية من قبل مجموعة من خبراء الغوص المعترف بهم وورش العمل العملية. عرض أحدث التطورات في معدات الغوص، السلامه اولا الموارد و منتجعات مميزة تقدم GO Diving منصة للغواصين المحتملين والجدد وذوي الخبرة، سواء كانوا غواصين ترفيهيين أو فنيين. هناك قائمة طويلة من المتحدثين في المراحل الرئيسية والتقنية والمملكة المتحدة والتصوير الفوتوغرافي / الإلهام، مع تشكيلة هذا العام الرائعة التي يرأسها المفضلين التلفزيونيين ستيف باكشال ومونتي هولز و NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (جيسون براون / اذهب للغوص) هناك عرض تذكرة 2 بسعر 1 للزوار الذين يشترون قبل 31 يناير (حيث تبلغ تكلفة التذكرة لكل شخص 10.19 جنيه إسترليني فقط)، بالإضافة إلى مواقف مجانية للسيارات، ومع موقع NAEC المركزي وبالتالي يسهل الوصول إليه، فإنه يوفر تجربة بأسعار معقولة بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد والحجز هنا.

15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia

المكان: مركز سيدني الدولي للمؤتمرات والمعارض، أستراليا

يتعاون معرض الغوص والسفر ADEX (معرض آسيا للغوص) مع مؤتمر الغوص المتقدم OZTek في أستراليا في حدث تجريبي افتتاحي مصمم لتلبية مجموعة متنوعة من الأذواق. تقول ADEX إنها ترحب بالجميع من المبتدئين والعائلات إلى الغواصين المتقدمين، مع برامج واحتفالات مصممة خصيصًا لإلهام الشغف بالمحيط، بينما توفر OZTek التركيز الواضح على الغوص التقني. تتضمن الأسعار خيارات معقدة ولكن يبدأ من 10 دولارات استرالية.

28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط

المكان: فيرا دي برشلونة، إسبانيا

(عرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط)

يقدم هذا المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، وهو الخامس والعشرون حتى الآن، مجموعة متنوعة من معدات الغوص ووجهات السفر وورش العمل. توقع مجموعة واسعة من المتحدثين وتجارب الغوص والعروض التوضيحية في المسبح. رسوم الدخول 12 يورو.

4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)

الموقع: مركز مؤتمرات ومعارض سونتيك سنغافورة، سنغافورة

يحتفل معرض ADEX بالذكرى السنوية الحادية والثلاثين لتأسيسه في عام 31 بالتركيز على الحفاظ على البيئة البحرية وتصوير الصور تحت الماء. وهو أحد أكبر معارض الغوص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويغطي مجموعة واسعة من اهتمامات الغوص، من معدات الغوص والسفر إلى تصوير الصور تحت الماء وعلم الأحياء البحرية والغوص التقني والغوص الحر.

توقع عروضًا حية وعروض أفلام ومناقشات جماعية وأنشطة عملية مع أمثال الطائرات بدون طيار تحت الماء وأجهزة محاكاة الغوص.

كما تؤكد ADEX أيضًا على حماية البيئة والاستدامة من خلال مبادرتها "صوت المحيط" والمبادرة المرتبطة بها مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو وسوف تعكس مواضيع هذا العام "رأسيات الأرجل" و"سلوك الحيوان". اكتشف المزيد هنا.

22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)

المكان: مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات، بانكوك، تايلاند

(تي دي إكس)

يزعم معرض TDEX أنه بمثابة "مركز الغوص الحقيقي في آسيا" ويقام منذ عام 2004. ويركز المعرض على سياحة الغوص ولكنه يضم مجموعة واسعة من العارضين من منظمي السفر إلى موردي معدات الغوص. وهناك أيضًا التصوير تحت الماء المسابقات والمعارض والمحاضرات المهنية. اعرف المزيد على الموقع.

31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص

المكان: مركز مؤتمرات لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا

(عرض الغوص)

يعد معرض Scuba Show واحدًا من أكبر وأقدم معارض الغوص في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يضم المعرض أكثر من 6,500 متر مربع من مساحة العرض، ويضم مئات الأكشاك التي تعرض أحدث معدات الغوص ووجهات السفر. كما يستضيف خبراء الصناعة المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية ندوات وعيادات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المصممة لإشراك الغواصين المبتدئين وكذلك المحترفين.

يوجد حمام سباحة بسعة 68,000 لتر لتجربة الغوص بالإضافة إلى أنشطة أخرى للأطفال من سن 10 سنوات فما فوق، وحفلة ليلة السبت تقدم للضيوف فرصة أخرى للتواصل مع زملائهم الغواصين. للمزيد من التفاصيل هنا.

13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)

المكان: مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC)، كوالالمبور

مخصص لصناعة الغوص في ماليزيا، يتضمن MIDE المنتديات والمعارض وفرص التواصل. تتراوح الموضوعات من الحفاظ على البيئة البحرية إلى تعليم الغوص وهناك التصوير تحت الماء مسابقات وجلسات تعليمية للغوص وعروض لأحدث معدات الغوص. رسوم الدخول 8 رينغيت (1.45 جنيه إسترليني).

6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ المكان: ساحة المعارض في سيدني، سيدني، أستراليا (GO Diving ANZ) سيشهد هذا المعرض ظهوره الأول الكبير في عام 2024، وبمساحة عرض تبلغ 5,000 متر مربع، وفي نسخته الثانية سيتضمن معدات غوص متطورة والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء ومجموعة سريعة النمو من المتحدثين. تتضمن التجارب التفاعلية حوض غوص كبير وعددًا من ورش العمل العملية. وسيتحدث في هذه الورش خبراء مشهورون في كل شيء بدءًا من تصوير الصور والغوص الفني إلى الحياة البحرية والحفاظ عليها. وسوف ينضم إلى كبار الشخصيات المحلية من أستراليا ونيوزيلندا عدد كبير من الشخصيات الدولية، وكثير منهم معروفون من خلال التلفزيون والسينما. وما عليك إلا أن تلقي نظرة على قائمة النجوم المشاركين في العام الماضي لتتعرف على مستوى المتحدثين. يهدف هذا العرض الملائم للعائلات إلى إلهام الغواصين من جميع الأعمار، من خلال الأنشطة المصممة لإشراك وتعليم الغواصين المبتدئين والمحترفين على حد سواء. وهو مثالي لربط مجتمع الغوص ومشاركة أحدث التطورات والاتجاهات في الغوص. المزيد.

17-19 أكتوبر: محادثات الغوص

المكان: كوردواريا ناسيونال، لشبونة، البرتغال

(محادثات الغوص)

لا يعد هذا المعرض مجرد معرض، بل هو ملتقى للمتحدثين الملهمين - الغواصين المتميزين والمبتكرين ومستكشفي المياه العميقة الذين يتشاركون مشاريع واكتشافات رائدة. لم يتم الإعلان عن قائمة المتحدثين لهذا العام بعد، ولكنها تجتذب أسماء كبيرة.

يتضمن الحدث عروضًا ومناقشات وورش عمل عملية، مما يتيح للمشاركين التعلم من خبراء الصناعة والانغماس في أحدث تقنيات الغوص. يقترح منظم الحدث Dive Portugal الجمع بين الحضور ورحلة غوص إذا كانوا قادمين من مسافة بعيدة. تبلغ تكلفة التذاكر اليومية 35 يورو وتذكرة عطلة نهاية الأسبوع 50 يورو.

11-14 نوفمبر: معرض DEMA

المكان: مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج، أورلاندو، فلوريدا

(نهرامس 2020)

DEMA هو حدث سنوي للتواصل بين خبراء صناعة الغوص، يتضمن ندوات وورش عمل وجلسات تعليمية وأحدث معدات الغوص والتكنولوجيا المعروضة.

يتم تنظيمه من قبل جمعية معدات الغوص والتسويق، وهو أحد أهم الأحداث التجارية الدولية لصناعة الغوص، على الرغم من أنه على مر السنين أصبح يتعلق بالسفر أكثر من كونه مكانًا لتقديم منتجات جديدة.

إنه حدث كبير مليء بالندوات التعليمية وورش العمل والمعارض التي تعرض أحدث معدات الغوص والتكنولوجيا ووجهات السفر. إنه مخصص في المقام الأول لمحترفي الصناعة، ويجذب أكثر من 9,000 مشارك وأكثر من 500 شركة مصنعة. لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد لما يمثل ذروة تقويم عروض الغوص لهذا العام، ولكن يمكنك تابع تقدمه هنا.