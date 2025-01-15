البحث عن حطام السفن – حبس الأنفاس

الغوص الحر معلم ماركوس جريتوود يعود إلى عرض GO Diving في شهر مارس مع فريق NoTanx، وسوف يقوم بتقديم عرض تقديمي حول البحث عن الحطام أثناء الغوص الحر، بالإضافة إلى إدارة ورش عمل حبس الأنفاس طوال عطلة نهاية الأسبوع، وترؤس تحدي الغوص الحر Zero2Hero.

يقيم ماركوس في المملكة المتحدة، ويقوم بتدريس الغوص الحر، وإرشاد الناس إلى مواقع غير عادية، والتقاط جمالها من خلال تصوير منذ عام 1999. وكانت مهمته دائمًا هي مشاركة عجائب المحيطات مع أكبر عدد ممكن من الناس.



بعد سنوات من التنافس في رياضة الغوص الحر - حيث سجل ثلاثة أرقام قياسية وطنية ومثل فريق المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات - انتقل ماركوس إلى تدريب غواصين أحرار من النخبة. وتحت إشرافه، حقق الرياضيون خمسة أرقام قياسية عالمية وأكثر من 24 رقمًا قياسيًا وطنيًا.



منذ عام 2011، ركز ماركوس على استكشاف البيئات النائية والصعبة، وتخصص في الغوص الحر في المواقع المتطرفة منذ عام 2016 فصاعدًا. توثيق هذه المواقع المذهلة من خلال تصوير أصبحت جزءا لا يتجزأ من مغامراته.



جلبت هذه البعثات تحديات جديدة، مما دفع إلى تطوير التقنيات والمفاهيم المبتكرة، مع وضع السلامة دائمًا كأولوية قصوى.

استكشاف حطام السفن المحبوسة

كان استكشاف حطام السفن بنفس واحد جزءًا بارزًا من تركيز فريقه، مع تمكين الأشخاص من البقاء على الحطام بأمان لأطول فترة ممكنة باعتباره الهدف. هذا هو موضوع عرضه التقديمي على Tech Stage في المعرض.

تحدي Zero2Hero للغوص الحر

تشير مسابقة NoTanx Zero2Heroتستهدف هذه المسابقة الغواصين الأحرار المبتدئين، وسيخضع 12 مرشحًا في البداية السلامه اولا مع ماركوس وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.



البحث عن حطام السفن - عن حبس الأنفاس 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

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اشترِ تذكرتك قبل 31 يناير 2025 مقابل 17.50 جنيهًا إسترلينيًا، واصطحب صديقك أو زوجتك أو أفضل أصدقائك معك مجانًا تمامًا! أو لماذا لا تحضر معك صديقًا لا يمارس الغوص حتى يتمكن من رؤية كل عجائب العالم تحت الماء التي يفتقدها!

في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!