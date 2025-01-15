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البحث عن حطام السفن – حبس الأنفاس

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حبس الأنفاس

الغوص الحر معلم ماركوس جريتوود يعود إلى عرض GO Diving في شهر مارس مع فريق NoTanx، وسوف يقوم بتقديم عرض تقديمي حول البحث عن الحطام أثناء الغوص الحر، بالإضافة إلى إدارة ورش عمل حبس الأنفاس طوال عطلة نهاية الأسبوع، وترؤس تحدي الغوص الحر Zero2Hero.

يقيم ماركوس في المملكة المتحدة، ويقوم بتدريس الغوص الحر، وإرشاد الناس إلى مواقع غير عادية، والتقاط جمالها من خلال تصوير منذ عام 1999. وكانت مهمته دائمًا هي مشاركة عجائب المحيطات مع أكبر عدد ممكن من الناس.

بعد سنوات من التنافس في رياضة الغوص الحر - حيث سجل ثلاثة أرقام قياسية وطنية ومثل فريق المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات - انتقل ماركوس إلى تدريب غواصين أحرار من النخبة. وتحت إشرافه، حقق الرياضيون خمسة أرقام قياسية عالمية وأكثر من 24 رقمًا قياسيًا وطنيًا.

منذ عام 2011، ركز ماركوس على استكشاف البيئات النائية والصعبة، وتخصص في الغوص الحر في المواقع المتطرفة منذ عام 2016 فصاعدًا. توثيق هذه المواقع المذهلة من خلال تصوير أصبحت جزءا لا يتجزأ من مغامراته.

جلبت هذه البعثات تحديات جديدة، مما دفع إلى تطوير التقنيات والمفاهيم المبتكرة، مع وضع السلامة دائمًا كأولوية قصوى.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

استكشاف حطام السفن المحبوسة

كان استكشاف حطام السفن بنفس واحد جزءًا بارزًا من تركيز فريقه، مع تمكين الأشخاص من البقاء على الحطام بأمان لأطول فترة ممكنة باعتباره الهدف. هذا هو موضوع عرضه التقديمي على Tech Stage في المعرض.

تحدي Zero2Hero للغوص الحر

تشير مسابقة NoTanx Zero2Heroتستهدف هذه المسابقة الغواصين الأحرار المبتدئين، وسيخضع 12 مرشحًا في البداية السلامه اولا مع ماركوس وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

عرض GO Diving
البحث عن حطام السفن - عن حبس الأنفاس 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

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اشترِ تذكرتك قبل 31 يناير 2025 مقابل 17.50 جنيهًا إسترلينيًا، واصطحب صديقك أو زوجتك أو أفضل أصدقائك معك مجانًا تمامًا! أو لماذا لا تحضر معك صديقًا لا يمارس الغوص حتى يتمكن من رؤية كل عجائب العالم تحت الماء التي يفتقدها!

في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@stevenwood1468 #ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات مقاس 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@ستيفن وود1468
#ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

هل يختلف نظام DIN في أوروبا وأمريكا؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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