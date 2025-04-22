كلمة عن الشعاب المرجانية

برنامج إذاعي في نيو كيرنز يسلط الضوء على الحاجز المرجاني العظيم أمام جمهور عالمي

كيرنز، كوينزلاند – برنامج إذاعي جديد تمامًا يحظى باهتمام كبير على محطة Cairns FM89.1، حيث ينقل عجائب الحاجز المرجاني العظيم إلى الجمهور العالمي من خلال محادثات ممتعة ومفيدة حول العلوم البحرية.



كلمة عن الشعاب المرجانية، يستضيفه مرشدو الشعاب المرجانية ذوو الخبرة والمعلمون البحريون تانيا ميرفي بريت جودبان، يبث مباشر كل يوم جمعة الساعة 10 صباحًا بتوقيت كوينزلاند على Cairns FM 89.1 ويتم بثها إلى الجمهور العالمي عبر الإنترنت على cairnsfm891.org.auيتم أيضًا تسجيل كل حلقة وتحميلها على Spotify وApple Podcasts وYouTube وجميع منصات البث الرئيسية الأخرى.

كلمة عن الشعاب المرجانية 3





فيما بينهما، سجلت تانيا وبريت أكثر من 20,000 غطسة وأكثر من 30 عامًا من العمل على الحاجز المرجاني العظيمالآن، يأخذون المستمعين في رحلة عميقة إلى أكثر المخلوقات غرابة في الشعاب المرجانية، والعلوم الغريبة والرائعة، ونصائح الغوص من الخبراء، والطقس في الوقت الفعلي وتحديثات صحة الشعاب المرجانية، وأحدث المعلومات حول كيفية مساعدتنا جميعًا في حماية هذه العجيبة الطبيعية.



قالت تانيا: "مهمتنا هي جعل العلوم البحرية في متناول الجميع وممتعة وجذابة".



"سواء كنت محليًا أو سائحًا أو غواصًا أو شخصًا يحب المحيط فقط، فستحصل على شيء ما من كل حلقة - بالإضافة إلى بعض الضحكات على طول الطريق!"



كل أسبوع، ينضم إلى الثنائي كبار العلماء وخبراء الشعاب المرجانية وحاملي المعرفة الأصلية والمحافظين على البيئة لاستكشاف ما يحدث بالفعل تحت الأمواج - على الشعاب المرجانية وخارجها.



يتم تشجيع المستمعين على أرسل أسئلتك أثناء العرض المباشر إلى الرقم 0437 835 937 وكن جزءًا من المحادثة.

كلمة عن الشعاب المرجانية 4





وقال بريت جودبان: "مع كل التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية، من تغير المناخ إلى تلوث المياه والحطام البلاستيكي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إبقاء الناس على اطلاع وإلهامهم وربطهم بهذا النظام البيئي المذهل".



"وإذا كان بوسعنا أن نفعل ذلك بينما نضحك ونحكي بعض القصص الرائعة - فلماذا لا؟"



لا تفوتك كلمة عن الشعاب المرجانية، أيام الجمعة الساعة 10 صباحًا على Cairns FM89.1 أو عبر الإنترنت على كيرنزfm89