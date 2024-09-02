ماذا، لا يوجد قارب مطاردة؟ احتياط أمان أساسي

في يوليو نجا الزوجان من الانفصال الطويل بالقارب في خليج المكسيك، كما ورد في ذلك الوقت ديفرنتلا يزال أحد الجوانب الرئيسية للحادث غير مفهوم، كما كتب جون بانتين مؤخرًا في النشرة الإخبارية الأمريكية تيار تحتي

In تيار تحتيفي عدد أغسطس من مجلة "ذا لانسيت"، روينا القصة المروعة لكيم وناثان ماكر، الزوجين من أوكلاهوما اللذين نجا من 39 ساعة في البحر بعد انفصالهما عن مركبتهما الغوص التي كانتا على متنها. قذف، التي تديرها شركة Texas Caribbean Charters.

لقد تم إنقاذهم بفضل يقظة خفر السواحل الأمريكي، وذلك بفضل صانعي الطائرات التي تحمل أضواء غوص فعالة استخدموها للإشارة إلى طاقم المروحية التي تقوم بالبحث.

بعد أن انفصلوا عن شعار قاربهم عندما حدث ارتباك بين الغواصين الآخرين أثناء عاصفة مفاجئة وفقدان الرؤية على السطح في البحر الهائج، جرفهم التيار بعيدًا عن القارب. وفقد الطاقم رؤيتهم.

لم نتمكن من مناقشة الحادث مع أي شخص لديه معرفة مباشرة بالحادث. حاولنا الاتصال بصانعي الفيلم ولكن لم نتلق أي رد. حاولنا الوصول إلى الأشخاص الذين شاركوا في الرحلة ولكن دون جدوى.

كيم وناثان ميكر (تشارلز أوين)

لم يرد علينا أحد في Texas Caribbean Charters. ولم نجد أي خبر يشير إلى قذف بالاسم. ومع ذلك، فقد رأينا جزءًا من الحادث يتكشف في المياه أسفل قذف في مقطع فيديو التقطه أحد الغواصين بواسطة كاميرا GoPro، تم نشره على الانترنتربما يكون شبح التقاضي هو الذي يبقي الجميع في صمت.

ماذا عن قارب المطاردة؟

• قذف يوجد قارب مطاردة، لكن لا يوجد أي من القصص التي قرأناها تناقش نشره. هل كان صالحًا للتشغيل؟ هل جعل الطقس استخدامه مستحيلًا؟ هل كان في الماء مع طاقم يراقب الغواصين وهم يصعدون إلى السطح؟ هل تم نشره بعد رصد الغواصين المنجرفين على مسافة بعيدة، لكن الطاقم لم يتمكن من رؤيته بسبب الطقس والبحر العاصف؟

لقد قرأنا أن قذف قمنا بتفتيش المنطقة، ولكننا لم نشاهد أي وصف لأنشطتها.

من الشائع في جميع أنحاء العالم أن يكون لدى السفن السياحية قارب ثانٍ في الماء لمراقبة الغواصين الذين يسبحون بعيدًا عن القارب الأم في المحيط المفتوح، أو يواجهون صعوبة في العودة. ومن الغريب أن السفن السياحية في مياه الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي تتجاهل هذا الإجراء الواضح للسلامة.

قوارب كبيرة مثل قذف لا يمكن التحكم في قوارب الصيد بسهولة في التيارات والبحار العاتية، ولا ينبغي لها تشغيل مراوحها أبدًا عندما يكون الغواصون في الماء. إن وجود عضو طاقم يقظ في قارب صيد جاهز لالتقاط الغواصين أمر ضروري لسلامة الغواصين.

صناع قبل وقت قصير من التقاطهم (خفر السواحل الأمريكي)

• قذف، ومع ذلك، فشلت المحاولة. وكما ذكرت كيم ماكر لقناة أوكلاهوما 9 التلفزيونية: "لا نستطيع رؤية القارب على الإطلاق، ولكن طوال الوقت كنا نفكر في أنهم سيرسلون القارب، ولكن كانت هناك بعض الظروف المختلفة التي كانت تحيط بالقارب.

"من الصعب التحدث عن هذا الأمر. لم نكن هناك، لذا نتلقى تقارير مختلفة من أشخاص مختلفين. لم يرسلوا القارب الصغير قط."

"لم يرسلوا القارب أبدًا؟ هذا غير مقبول. هل كان في حالة سيئة؟ هل رفض القبطان ذلك؟ ""هل لن يقوده أحد بسبب البحر الهائج؟ هل فقدوا اتجاه الصناع؟

إنه شيء يستحق أن نعرفه جميعًا. في مقالتنا حول أخطاء الغواصين في العدد الحالي من تيار تحتينوضح أن مناقشة الأخطاء بصراحة أمر حيوي لمساعدة الآخرين على تجنب نفس الأخطاء. ولهذا السبب نستحق جميعًا معرفة القصة كاملة عن قذفرد فعل السفينة على غواصيها المفقودين.

سنقدم تقريرًا مرة أخرى عندما نتعرف على المزيد. إذا كنت على متن قذف أو تعرف شخصًا كان كذلك، يرجى الاتصال بنا على التيار الخفي.

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