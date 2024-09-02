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ماذا، لا يوجد قارب مطاردة؟ احتياط أمان أساسي

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الموجات (Pixlr X)
(بيكسلر إكس)

في يوليو نجا الزوجان من الانفصال الطويل بالقارب في خليج المكسيك، كما ورد في ذلك الوقت ديفرنتلا يزال أحد الجوانب الرئيسية للحادث غير مفهوم، كما كتب جون بانتين مؤخرًا في النشرة الإخبارية الأمريكية تيار تحتي

In تيار تحتيفي عدد أغسطس من مجلة "ذا لانسيت"، روينا القصة المروعة لكيم وناثان ماكر، الزوجين من أوكلاهوما اللذين نجا من 39 ساعة في البحر بعد انفصالهما عن مركبتهما الغوص التي كانتا على متنها. قذف، التي تديرها شركة Texas Caribbean Charters.

لقد تم إنقاذهم بفضل يقظة خفر السواحل الأمريكي، وذلك بفضل صانعي الطائرات التي تحمل أضواء غوص فعالة استخدموها للإشارة إلى طاقم المروحية التي تقوم بالبحث.

بعد أن انفصلوا عن شعار قاربهم عندما حدث ارتباك بين الغواصين الآخرين أثناء عاصفة مفاجئة وفقدان الرؤية على السطح في البحر الهائج، جرفهم التيار بعيدًا عن القارب. وفقد الطاقم رؤيتهم.

لم نتمكن من مناقشة الحادث مع أي شخص لديه معرفة مباشرة بالحادث. حاولنا الاتصال بصانعي الفيلم ولكن لم نتلق أي رد. حاولنا الوصول إلى الأشخاص الذين شاركوا في الرحلة ولكن دون جدوى.

كيم وناثان ميكر (تشارلز أوين)
كيم وناثان ميكر (تشارلز أوين)

لم يرد علينا أحد في Texas Caribbean Charters. ولم نجد أي خبر يشير إلى قذف بالاسم. ومع ذلك، فقد رأينا جزءًا من الحادث يتكشف في المياه أسفل قذف في مقطع فيديو التقطه أحد الغواصين بواسطة كاميرا GoPro، تم نشره على الانترنتربما يكون شبح التقاضي هو الذي يبقي الجميع في صمت.

ماذا عن قارب المطاردة؟

• قذف يوجد قارب مطاردة، لكن لا يوجد أي من القصص التي قرأناها تناقش نشره. هل كان صالحًا للتشغيل؟ هل جعل الطقس استخدامه مستحيلًا؟ هل كان في الماء مع طاقم يراقب الغواصين وهم يصعدون إلى السطح؟ هل تم نشره بعد رصد الغواصين المنجرفين على مسافة بعيدة، لكن الطاقم لم يتمكن من رؤيته بسبب الطقس والبحر العاصف؟

لقد قرأنا أن قذف قمنا بتفتيش المنطقة، ولكننا لم نشاهد أي وصف لأنشطتها.

من الشائع في جميع أنحاء العالم أن يكون لدى السفن السياحية قارب ثانٍ في الماء لمراقبة الغواصين الذين يسبحون بعيدًا عن القارب الأم في المحيط المفتوح، أو يواجهون صعوبة في العودة. ومن الغريب أن السفن السياحية في مياه الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي تتجاهل هذا الإجراء الواضح للسلامة.

قوارب كبيرة مثل قذف لا يمكن التحكم في قوارب الصيد بسهولة في التيارات والبحار العاتية، ولا ينبغي لها تشغيل مراوحها أبدًا عندما يكون الغواصون في الماء. إن وجود عضو طاقم يقظ في قارب صيد جاهز لالتقاط الغواصين أمر ضروري لسلامة الغواصين.

صناع قبل وقت قصير من التقاطهم (خفر السواحل الأمريكي)
صناع قبل وقت قصير من التقاطهم (خفر السواحل الأمريكي)

• قذف، ومع ذلك، فشلت المحاولة. وكما ذكرت كيم ماكر لقناة أوكلاهوما 9 التلفزيونية: "لا نستطيع رؤية القارب على الإطلاق، ولكن طوال الوقت كنا نفكر في أنهم سيرسلون القارب، ولكن كانت هناك بعض الظروف المختلفة التي كانت تحيط بالقارب.

"من الصعب التحدث عن هذا الأمر. لم نكن هناك، لذا نتلقى تقارير مختلفة من أشخاص مختلفين. لم يرسلوا القارب الصغير قط."

"لم يرسلوا القارب أبدًا؟ هذا غير مقبول. هل كان في حالة سيئة؟ هل رفض القبطان ذلك؟ ""هل لن يقوده أحد بسبب البحر الهائج؟ هل فقدوا اتجاه الصناع؟

إنه شيء يستحق أن نعرفه جميعًا. في مقالتنا حول أخطاء الغواصين في العدد الحالي من تيار تحتينوضح أن مناقشة الأخطاء بصراحة أمر حيوي لمساعدة الآخرين على تجنب نفس الأخطاء. ولهذا السبب نستحق جميعًا معرفة القصة كاملة عن قذفرد فعل السفينة على غواصيها المفقودين.

سنقدم تقريرًا مرة أخرى عندما نتعرف على المزيد. إذا كنت على متن قذف أو تعرف شخصًا كان كذلك، يرجى الاتصال بنا على التيار الخفي.

تيار تحتي، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، تنشر نشرة إخبارية شهرية، مجانية، ولا تتطلب اشتراكًا منذ 1975.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


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https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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