ماركو بوردييري، مؤسس شركة VIZ، يناقش رسم الخرائط تحت الماء في معرض GO Diving Show ANZ

ماركو بوردييري هو مؤسس VIZ - Sydney Diving Visibility Reports، أكبر مجتمع في أستراليا لعشاق الحياة البحرية، والذي يضم الآن 18,000 عضو، وسوف يتحدث عن الاستكشاف تحت الماء ورسم الخرائط باستخدام الأجهزة والمهارات المخصصة للمستهلكين عندما يزين المسرح الرئيسي في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر.

انتقل ماركو من ميلانو إلى سيدني منذ عقد من الزمان، ومعه سجل غوص يظهر 30 غوصة على مدار 30 عامًا، ولم يتذكر أبدًا الاتجاه الذي يجب أن يواجهه الخزان عند إعداده.

مع ذلك، وفّرت سيدني البيئة المثالية لماركو لإعادة إحياء شغفه بالغوص: حياة بحرية وفيرة، ومواقع غوص سهلة المنال، وحرية الاستكشاف بشروطه. مع ذلك، واجه الغوص هنا تحديات - صعوبة في الرؤية، وندرة في الخرائط تحت الماء، وأمواج ساحلية عالية قد تجعل الظروف محفوفة بالمخاطر.

عازمًا على جعل عالم ما تحت الماء في سيدني أكثر سهولة في الوصول إليه، أطلق ماركو مبادرات رائدة مثل رعاية شبكة من مراسلي الغوص، وتطوير تقنية لإنشاء خرائط تحت الماء، وإنتاج توقعات أسبوعية حول إمكانية الغوص.

وبفضل هذه الجهود، أصبحت رياضة الغوص في سيدني أكثر أمانا، وأكثر سهولة في الوصول إليها، وأقل خصوصية.

VIZ ليست مجرد مجموعة على فيسبوك، بل هي مبادرة خيرية من غواصين للغواصين. رؤيتنا هي أن نُصبح مثالاً رائداً للمجتمع المحلي لهواة الغوص، من خلال توفير موارد خاصة بنا تُركز على السلامة والمتعة والمعرفة والاستدامة.

تؤمن منظمة VIZ بالأفكار التي تأتي من المجتمع والمشاركة التطوعية لتحقيقها - فهي لا تمتلك رعاة أثرياء، ولا تطلب التبرعات، ولا تسعى للحصول على المنح.

لقد ألهم المجتمع أفكارًا وطور خدمات مجانية - خرائط دقيقة تحت الماء، وتوقعات مواقع الغوص، والعلوم للمواطنين، ومركز المعلومات، والجزء الأسبوعي على إذاعة ABC، والتعاون والتواصل مع الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة.

ماركو بوردييري، مؤسس شركة VIZ، يناقش رسم الخرائط تحت الماء في معرض GO Diving Show ANZ 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.