"V6" صديقان كفيفان وشلل نصفي يحققان رقمًا قياسيًا في الغوص

يتمنى صحفي أعمى من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشخص مبتور الساق، وكلاهما من مقاطعة لانكشاير، القيام برحلة غوص مدتها ساعة في البحر الأحمر إلى عمق أقصى يبلغ 40 مترًا كزميلين معترف بهما من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR).

بدأ الصديقان محمد سليم باتيل من بلاكبيرن، الذي كان كفيفًا منذ منتصف سنوات المراهقة، وشون جاش، وهو ناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة من موركامبي أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل في حادث سيارة عندما كان في العشرين من عمره، ممارسة رياضة الغوص معًا هذا الربيع فقط.

لقد عملوا على تحقيق هذا الرقم القياسي طوال العام، معتقدين أنهما سيتمتعان بالقوة والرؤية المطلوبة. يقول جاش: "هناك شخص لديه ساقان تتحركان بقوة وشخص لديه ذراعان تتحركان بقوة - ومعًا نحن مثل محركات V6".

تم تسجيل تحدياتهم التدريبية المبكرة في المياه الباردة في لانكشاير في ما أصبح الآن سلسلة وثائقية حائزة على جائزة في برنامج الأخبار BBC1 بي بي سي نورث ويست تونايت.

تم الإبلاغ عن غوص دهب حيث بدأ كل شيء، على BBC North West Tonight (BBC)

وقد قاما بالغوص المشترك في المياه الدافئة في أم سيد بدهب في أواخر سبتمبر/أيلول، تحت إشراف فريق بقيادة المدرب المصري محمد "كيرلي" مختار العزب، الذي يعمل في مدرسة الغوص MAD (Morecambe Area Divers) والذي درب الثنائي منذ البداية. ويقول: "الشيء الرئيسي بالنسبة لي ليس تسجيل الرقم القياسي، بل الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو رؤية وجوههم بعد كل غوصة".

كانت الغطسة جزءًا من إحدى الرحلات المنتظمة التي تنظمها المدرسة إلى البحر الأحمر. وفي الفترة التي سبقت الغطسة، قيل إن الثنائي "حققا نجاحًا كبيرًا" في غطسات "مكثفة" بالقارب من شرم الشيخ، بما في ذلك Thistlegorm، بالإضافة إلى مواقع وادي وكهوف دهب.

من أجل تحقيق الرقم القياسي، أمضى المغامران ساعة في الماء ووصلا إلى عمق أقصى بلغ 40 مترًا، ولكن يتعين عليهما الآن انتظار التحقق من مطالبتهما بالرقم القياسي من GWR.

الغوص نحو تسجيل رقم قياسي (جودي راوثورن)

40م و60 دقيقة على كمبيوتر الغوص (جودي راوثورن)

تقرير العام

تم بث سعي الرجال للحصول على تدريب الغوص على فترات متقطعة بواسطة بي بي سي نورث ويست تونايت خلال الصيف، فاز باتيل، منتج التخطيط للبرنامج، مؤخرًا بجائزة "تقرير العام" في حفل توزيع جوائز وسائل الإعلام الآسيوية عن الجزء السادس من البرنامج. ثنائي الغوص للمعاقين المسلسل، بعد أن قدمه، وأنتج، وساهم فيه، وحرره.

وقال للجمهور عند قبوله الجائزة: "شعاري في الحياة هو أنني قد أكون أعمى ولكن لدي رؤية".

في المسلسل الذي يمكن مشاهدته على يوتيوب، أفاد باتيل أنه كان من الصعب في البداية العثور على مركز غوص أو مدرب قادر على تدريب الثنائي حتى عثرا على كيرلي و مدرسة الغوص MAD.

الحلقة الأولى من برنامج ثنائي الغوص للمعاقين (BBC)

كان المركز قد قدم الدعم التدريبي بينما قامت شركة Northern Diver بتجهيز بدلات الغوص الجافة، وجهاز غوص ديناميكي معدل لـ Gash وأقنعة تغطي الوجه بالكامل مع أجهزة اتصال. قامت جودي راوثورن من المدرسة بتصوير جميع مقاطع الفيديو تحت الماء.

باتيل وكيرلي وغاش في نهاية الغطسة (جودي راوثورن)

يمكن مشاهدة التدريب الأولي في موقع كابرنراي الداخلي وأول غوص للزوجين في البحر قبالة بارو في المسلسل. لاحقًا، تمكن باتيل من إعداد "يوم تذوق الغوص للمكفوفين" لعشرة شباب بتمويل من مؤسسة خيرية النادي الأساسيوالتي، كما ظهر على شاشة التلفزيون، أثبتت أنها تجربة تحظى بشعبية.

"نريد أن ننشر الكلمة بأن الغوص مناسب للجميع، ولكل القدرات"، كما يقول جاش.

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