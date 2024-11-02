أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

"V6" صديقان كفيفان وشلل نصفي يحققان رقمًا قياسيًا في الغوص

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
غاص باتيل وجاش كزوجين صديقين (جودي راوثورن)
غاص باتيل وجاش كزوجين صديقين (جودي راوثورن)

يتمنى صحفي أعمى من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشخص مبتور الساق، وكلاهما من مقاطعة لانكشاير، القيام برحلة غوص مدتها ساعة في البحر الأحمر إلى عمق أقصى يبلغ 40 مترًا كزميلين معترف بهما من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR).

بدأ الصديقان محمد سليم باتيل من بلاكبيرن، الذي كان كفيفًا منذ منتصف سنوات المراهقة، وشون جاش، وهو ناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة من موركامبي أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل في حادث سيارة عندما كان في العشرين من عمره، ممارسة رياضة الغوص معًا هذا الربيع فقط.

لقد عملوا على تحقيق هذا الرقم القياسي طوال العام، معتقدين أنهما سيتمتعان بالقوة والرؤية المطلوبة. يقول جاش: "هناك شخص لديه ساقان تتحركان بقوة وشخص لديه ذراعان تتحركان بقوة - ومعًا نحن مثل محركات V6".

تم تسجيل تحدياتهم التدريبية المبكرة في المياه الباردة في لانكشاير في ما أصبح الآن سلسلة وثائقية حائزة على جائزة في برنامج الأخبار BBC1 بي بي سي نورث ويست تونايت.

فيديو يوتيوب
تم الإبلاغ عن غوص دهب حيث بدأ كل شيء، على BBC North West Tonight (BBC)

وقد قاما بالغوص المشترك في المياه الدافئة في أم سيد بدهب في أواخر سبتمبر/أيلول، تحت إشراف فريق بقيادة المدرب المصري محمد "كيرلي" مختار العزب، الذي يعمل في مدرسة الغوص MAD (Morecambe Area Divers) والذي درب الثنائي منذ البداية. ويقول: "الشيء الرئيسي بالنسبة لي ليس تسجيل الرقم القياسي، بل الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو رؤية وجوههم بعد كل غوصة".

كانت الغطسة جزءًا من إحدى الرحلات المنتظمة التي تنظمها المدرسة إلى البحر الأحمر. وفي الفترة التي سبقت الغطسة، قيل إن الثنائي "حققا نجاحًا كبيرًا" في غطسات "مكثفة" بالقارب من شرم الشيخ، بما في ذلك Thistlegorm، بالإضافة إلى مواقع وادي وكهوف دهب.

من أجل تحقيق الرقم القياسي، أمضى المغامران ساعة في الماء ووصلا إلى عمق أقصى بلغ 40 مترًا، ولكن يتعين عليهما الآن انتظار التحقق من مطالبتهما بالرقم القياسي من GWR.

الغوص نحو تسجيل رقم قياسي (جودي راوثورن)
الغوص نحو تسجيل رقم قياسي (جودي راوثورن)
40م و60 دقيقة على كمبيوتر الغوص (جودي راوثورن)
40م و60 دقيقة على كمبيوتر الغوص (جودي راوثورن)

تقرير العام

تم بث سعي الرجال للحصول على تدريب الغوص على فترات متقطعة بواسطة بي بي سي نورث ويست تونايت خلال الصيف، فاز باتيل، منتج التخطيط للبرنامج، مؤخرًا بجائزة "تقرير العام" في حفل توزيع جوائز وسائل الإعلام الآسيوية عن الجزء السادس من البرنامج. ثنائي الغوص للمعاقين المسلسل، بعد أن قدمه، وأنتج، وساهم فيه، وحرره.

وقال للجمهور عند قبوله الجائزة: "شعاري في الحياة هو أنني قد أكون أعمى ولكن لدي رؤية".

في المسلسل الذي يمكن مشاهدته على يوتيوب، أفاد باتيل أنه كان من الصعب في البداية العثور على مركز غوص أو مدرب قادر على تدريب الثنائي حتى عثرا على كيرلي و مدرسة الغوص MAD.

فيديو يوتيوب
الحلقة الأولى من برنامج ثنائي الغوص للمعاقين (BBC)

كان المركز قد قدم الدعم التدريبي بينما قامت شركة Northern Diver بتجهيز بدلات الغوص الجافة، وجهاز غوص ديناميكي معدل لـ Gash وأقنعة تغطي الوجه بالكامل مع أجهزة اتصال. قامت جودي راوثورن من المدرسة بتصوير جميع مقاطع الفيديو تحت الماء.

باتيل وجاش وكيرلي في نهاية الغطسة (جودي راوثورن)
باتيل وكيرلي وغاش في نهاية الغطسة (جودي راوثورن)

يمكن مشاهدة التدريب الأولي في موقع كابرنراي الداخلي وأول غوص للزوجين في البحر قبالة بارو في المسلسل. لاحقًا، تمكن باتيل من إعداد "يوم تذوق الغوص للمكفوفين" لعشرة شباب بتمويل من مؤسسة خيرية النادي الأساسيوالتي، كما ظهر على شاشة التلفزيون، أثبتت أنها تجربة تحظى بشعبية.

"نريد أن ننشر الكلمة بأن الغوص مناسب للجميع، ولكل القدرات"، كما يقول جاش.

أيضا على ديفرنيت: الغوص الأعمى: كيف يختبر جيس بيتا العالم تحت الماء, غواص أعمى يسجل أعمق رقم قياسي في الغوص البحري, 4 غواصين يقسمون بالتدريس التكيفي, تمتلك Wheelsdan ثلاثة عوالم في Stoney

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
ستيف فارار: أسطول بن فرانكلين الأسود
بيع البراعم: سفن الأشباح في البحيرات الكبرى الجزء الثاني
ك ستيرنز: واكاتوبي يوسع حماية الشعاب المرجانية
الغوص مع الحيتان القاتلة: أفضل 10 نصائح للتصوير تحت الماء
جون درايدن: صدمة لوسيتانيا
أخبار حديثة
مزاد لجمع التبرعات لمؤسسة Sea of ​​Change مزاد لجمع التبرعات لمؤسسة Sea of ​​Change
وفاة غواص الكهوف الشهير بيل جافين وفاة غواص الكهوف الشهير بيل جافين
"One Dive Family" تتجمع تحت راية SDI "One Dive Family" تتجمع تحت راية SDI
لا تصدق العيون لا تصدق العيون
غرق سفينة مصرية في عمق الجنوب غرق سفينة مصرية في عمق الجنوب
صياد يلقي غواصا ميتا في البحر صياد يلقي غواصا ميتا في البحر

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x