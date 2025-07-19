مراجعة تلفزيونية: سمكة قرش! مياهٌ مليئة بالمشاهير

عند مشاهدة أي فيلم أو برنامج تلفزيوني جديد يتناول أسماك القرش، يكون أول سؤال يطرحه الغواص هو: هل تُرتكب إثمًا بحق أسماك القرش أم تُرتكب إثمًا؟ هل يُراعي هذا الإنتاج معاناة أسماك القرش الحديثة، أم أنه يستخدم ضخامتها وأسنانها كطعمٍ للمشاهدين؟ هل يتناول حياة أسماك القرش أم "هجماتها"؟

الإجابة في كثير من الأحيان تكون مزيجًا من الاثنين، ولكن العنوان الذكي/الواعي لـ أسماك القرش! مياهٌ تعجّ بالمشاهير يُشير هذا منذ البداية إلى أن صانعي الفيلم يتبعون النهج الصحيح. تزعم شركة بليمسول برودكشنز، وهي شركة بريطانية، أنها أكبر مُنتج مستقل لمحتوى التاريخ الطبيعي في العالم، ولديها كتالوج مُبهر.

إن الخوف من أسماك القرش أمر طبيعي، وفي بعض الأحيان يقوم فريق الخبراء المتواضع بتصعيد هذا الخوف قليلاً - "ثاني أسوأ سمكة قرش على الكوكب" وما إلى ذلك - ولكن المبالغة في هذا الأمر تبقى عمومًا تحت السيطرة.

الشهرة لا تعني شيئا لأسماك القرش (ITV)

إن التحقق من الواقع ضروري في كل الأحوال للتأكد من أن المشاهير يأخذون تدريبهم على الغوص على محمل الجد بما يكفي لإبقائهم آمنين في البيئات غير المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، بطبيعة الحال، يحتاج أي عرض إلى قوس درامي خاص به، والذي يتكون في هذه الحالة من سبعة أفراد متنوعين يشقون طريقهم نحو الأعلى، ودحرجة الطبول، غوص القرش النمر الكبير!

هذا ليس نوع العرض الذي يتم فيه غمر بعض النجوم غير المستعدين جيدًا في حوض أسماك القرش، ولكنه طقوس مرور كاملة لمدة ثلاثة أسابيع في جزر الباهاما مع أمثال مركز نيل واتسون للغوص في بيميني.

يحتاج النجوم، الذين تطوعوا للحفل من قبل وكلائهم كرهاً أو بغير قصد، إلى الحصول على مؤهلات PADI Open Water Diver أثناء التقدم في مراحل من تجربة الغوص في القفص إلى تجربة Tiger Beach الكاملة.

التعلم المبكر مع عالمة الأحياء البحرية داني واشنطن (يسار) (ITV)

يتم التعامل مع أسماك القرش بالاحترام الواجب (ITV)

ليس بالضرورة أن يبقي جميعهم المسافة ويصلوا إلى تلك الغطسة النهائية، ولكن الغواصين سوف يسعدون عندما يسمعون أنه في أي نقطة من هذه السلسلة المكونة من خمسة أجزاء لا يتم تصوير أسماك القرش على أنها شيطانية.

الرسالة المألوفة التي مفادها أننا نقتل أسماك القرش ولكنها نادراً ما تقتلنا تتكرر على فترات منتظمة، واللامبالاة العامة التي تبديها أسماك القرش تجاه البشر تتحدث عن نفسها.

ارتفاع الأدرينالين

كما هو الحال دائمًا في برامج الواقع، فإن جزءًا كبيرًا من رضا الجمهور يأتي من التعرف على المزيد عن المشاركين ومشاهدة تطور الكيمياء بينهم.

على متن القارب (ITV)

سرعان ما أصبح واضحًا أن الممثل الكوميدي روس نوبل، الذي اعتاد على مستويات الأدرينالين المرتفعة التي تنتج عن أداء الكوميديا الارتجالية، سوف يكون غواصًا بارعًا وهادئًا، في حين أن راشيل رايلي (Countdown) تميل إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الهدوء إلى منطقة الحماس الشديد، حيث تقلع وهي تلوح بذراعيها بسعادة أثناء إطعام سمكة القرش.

الأكثر استعدادًا للغوص مع أسماك القرش: روس نوبل وراشيل رايلي (ITV)

يأخذ السير ليني هنري، الأب الروحي، الأمر برمته على محمل الجد، وكذلك دوغي بوينتر، عازف الباس في فرقة ماكفلاي، المهتم بالحفاظ على البيئة. يواجه لاعب كرة السلة البارالمبي آدي أديبيتان، الذي لا يستطيع استخدام ساقيه، تحدياته الخاصة. تُعدّ الحرية التي يجدها في الغوص، والتي لا وزن لها، مهمة بالنسبة له، وتُعدّ أسماك القرش ميزة إضافية.

أنا متأكد تمامًا من أنني أتذكره وهو يخضع لتجارب الغوص في الماضي كمقدم برامج تلفزيونية، ولكن أعتقد أنه ضمنيًا فقط، وليس منصوصًا عليه، أن جميع المشاركين السبعة في سمك القرش! هم غواصين عذراء.

أدي أديبيتان - أسماك القرش مكافأة (ITV)

أقل اقتناعًا بأنهم سينجون من تجربة الغوص مع أسماك القرش هم الممثلون لوسي بانش (أماندالاند) وهيلين جورج (اتصل بالقابلة).

تميزت هيلين منذ البداية بإعلانها أنها تخشى ليس فقط أسماك القرش، بل حتى من غمر رأسها في الماء، نتيجة حادثة مؤلمة في حمام السباحة في طفولتها. المشاهير جميعًا يخوضون "رحلاتهم" الخاصة، بالطبع، لكن رحلتها تبدو الأكثر تطرفًا.

"يبدو أن الآخرين متحمسون؛ أشعر وكأنني مكتئبة بعض الشيء"، تقول في مرحلة ما، حيث تتأرجح مشاعرها بين الخوف والخوف من تفويت الفرصة.

هيلين جورج: "مُحبطة بعض الشيء" (ITV)

المدربون هم القاعدة المتزنة - خبراء الحفاظ على أسماك القرش الدكتور تريستان جوتريدج وداني واشنطن (المستعدة دائمًا بإعلان بيئي لأسماك القرش) والغواص الأسترالي السابق بول دي جيلدر، الذي فشل في تعزيز ثقة هيلين من خلال عزو افتقاره إلى العديد من الأطراف إلى اهتمامات سمكة قرش الثور.

أقنعة الوجه الكاملة

هناك الكثير من المزاح على السطح بين المجندين الجدد للغوص ("لقد سمح رجال إكس لأنفسهم بالرحيل") على الرغم من أن الوجه الكامل تحت الماء أقنعة تُستخدم بشكل أساسي لنقل عبارات الدهشة والتعجب التي يطلقها الغواصون.

لكن غواصي المشاهدة سيستمتعون بالفرص المتاحة تحت الماء لهؤلاء المشاهير. فالتواجد في قفص مع عشرة أسماك قرش ثور، وإطعام أسماك الراي اللاسعة في المياه الضحلة لجزيرة غان كاي، ومواجهة أسماك قرش الليمون الصغيرة في غابات المانغروف، ليست سوى لمحات من التجربة. عضّ أحد أسماك القرش الصغيرة كاحل روس، فيُعلق تريستان ببرود: "لحظة تعليمية رائعة".

التسكع على "خط الإرهاب" (ITV)

ينتقلون إلى عرض المحيط مع ما يصل إلى 20 سمكة قرش ممرضة قبالة بورت رويال. يتبعهم غوص OWD عند صخرة السلحفاة، ثم يشاهدون سمكة قرش تتغذى من خيط ("مرعب") على السطح قبل تجربة الشيء نفسه من قاع البحر. يُعدّ مشهد رائع لأسماك المطرقة ميزة إضافية.

يخضع النجوم لغوص حر لطيف، ويقومون بغوص يظهر فيه نمر واثنان من أسماك القرش الثور، ويبدأ كل شيء في أن يصبح حقيقيًا للغاية بالنسبة لبعضهم، مع المزيد من الدموع والنكات الأقل.

لقد حالف الحظ فريق العمل مع رأس مطرقة عظيم (ITV)

حتى هيلين تبدو متحمسة لاحتمالية الغوص في حطام السفينة - إنها فقط سابونا، تبرز من الماء بقاعدتها على عمق 8 أمتار، لكن غوصها الضحل هذا يُمثل اختبارًا جيدًا لقدرة المجموعة على الطفو. كل شيء يستعد للطبق الرئيسي - هل ستظهر إيما، ملكة النمر التي يبلغ طولها 5 أمتار، مع أتباعها في النهائي؟

يغلي بسعادة (ITV)

أنا متأكد من أن تحرير هذه العطلة الممتدة كان لابد أن يتم بمهارة شديدة، ولكن النتيجة كانت إعلانًا رائعًا للغوص مع أسماك القرش في جزر الباهاما، والتي تم تقديمها كعاصمة أسماك القرش في العالم (تجادلوا فيما بينكم).

بعض لقطات أسماك القرش الجميلة أيضًا، وأعترف أنني فوجئت بمدى تأثير الحلقات اللاحقة. مشاهدة التأثير العاطفي لأسماك القرش على المشاهير جعلتني أتذكر لقاءاتي الأولى مع أنواع مختلفة من أسماك القرش والشفنين، وشعوري تجاهها.

أسماك القرش! مياهٌ تعجّ بالمشاهير من المسلسلات الجيدة. يمكن مشاهدة جميع الحلقات الخمس تمت مشاهدته على ITVX.

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