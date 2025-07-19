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مراجعة تلفزيونية: سمكة قرش! مياهٌ مليئة بالمشاهير

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سبعة يذهبون للغوص مع أسماك القرش (ITV)
سبعة يذهبون للغوص مع أسماك القرش (ITV)

عند مشاهدة أي فيلم أو برنامج تلفزيوني جديد يتناول أسماك القرش، يكون أول سؤال يطرحه الغواص هو: هل تُرتكب إثمًا بحق أسماك القرش أم تُرتكب إثمًا؟ هل يُراعي هذا الإنتاج معاناة أسماك القرش الحديثة، أم أنه يستخدم ضخامتها وأسنانها كطعمٍ للمشاهدين؟ هل يتناول حياة أسماك القرش أم "هجماتها"؟

الإجابة في كثير من الأحيان تكون مزيجًا من الاثنين، ولكن العنوان الذكي/الواعي لـ أسماك القرش! مياهٌ تعجّ بالمشاهير يُشير هذا منذ البداية إلى أن صانعي الفيلم يتبعون النهج الصحيح. تزعم شركة بليمسول برودكشنز، وهي شركة بريطانية، أنها أكبر مُنتج مستقل لمحتوى التاريخ الطبيعي في العالم، ولديها كتالوج مُبهر.

إن الخوف من أسماك القرش أمر طبيعي، وفي بعض الأحيان يقوم فريق الخبراء المتواضع بتصعيد هذا الخوف قليلاً - "ثاني أسوأ سمكة قرش على الكوكب" وما إلى ذلك - ولكن المبالغة في هذا الأمر تبقى عمومًا تحت السيطرة. 

الشهرة لا تعني شيئا لأسماك القرش (ITV)
الشهرة لا تعني شيئا لأسماك القرش (ITV)

إن التحقق من الواقع ضروري في كل الأحوال للتأكد من أن المشاهير يأخذون تدريبهم على الغوص على محمل الجد بما يكفي لإبقائهم آمنين في البيئات غير المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، بطبيعة الحال، يحتاج أي عرض إلى قوس درامي خاص به، والذي يتكون في هذه الحالة من سبعة أفراد متنوعين يشقون طريقهم نحو الأعلى، ودحرجة الطبول، غوص القرش النمر الكبير!

هذا ليس نوع العرض الذي يتم فيه غمر بعض النجوم غير المستعدين جيدًا في حوض أسماك القرش، ولكنه طقوس مرور كاملة لمدة ثلاثة أسابيع في جزر الباهاما مع أمثال مركز نيل واتسون للغوص في بيميني.

يحتاج النجوم، الذين تطوعوا للحفل من قبل وكلائهم كرهاً أو بغير قصد، إلى الحصول على مؤهلات PADI Open Water Diver أثناء التقدم في مراحل من تجربة الغوص في القفص إلى تجربة Tiger Beach الكاملة. 

التعلم المبكر مع داني (يسار)
التعلم المبكر مع عالمة الأحياء البحرية داني واشنطن (يسار) (ITV)
يتم التعامل مع أسماك القرش بالاحترام الواجب (ITV)
يتم التعامل مع أسماك القرش بالاحترام الواجب (ITV)

ليس بالضرورة أن يبقي جميعهم المسافة ويصلوا إلى تلك الغطسة النهائية، ولكن الغواصين سوف يسعدون عندما يسمعون أنه في أي نقطة من هذه السلسلة المكونة من خمسة أجزاء لا يتم تصوير أسماك القرش على أنها شيطانية.

الرسالة المألوفة التي مفادها أننا نقتل أسماك القرش ولكنها نادراً ما تقتلنا تتكرر على فترات منتظمة، واللامبالاة العامة التي تبديها أسماك القرش تجاه البشر تتحدث عن نفسها.

ارتفاع الأدرينالين

كما هو الحال دائمًا في برامج الواقع، فإن جزءًا كبيرًا من رضا الجمهور يأتي من التعرف على المزيد عن المشاركين ومشاهدة تطور الكيمياء بينهم. 

على متن القارب (ITV)
على متن القارب (ITV)

سرعان ما أصبح واضحًا أن الممثل الكوميدي روس نوبل، الذي اعتاد على مستويات الأدرينالين المرتفعة التي تنتج عن أداء الكوميديا الارتجالية، سوف يكون غواصًا بارعًا وهادئًا، في حين أن راشيل رايلي (Countdown) تميل إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الهدوء إلى منطقة الحماس الشديد، حيث تقلع وهي تلوح بذراعيها بسعادة أثناء إطعام سمكة القرش. 

الأكثر استعدادًا للغوص مع أسماك القرش: روس نوبل وراشيل رايلي (ITV)
الأكثر استعدادًا للغوص مع أسماك القرش: روس نوبل وراشيل رايلي (ITV)

يأخذ السير ليني هنري، الأب الروحي، الأمر برمته على محمل الجد، وكذلك دوغي بوينتر، عازف الباس في فرقة ماكفلاي، المهتم بالحفاظ على البيئة. يواجه لاعب كرة السلة البارالمبي آدي أديبيتان، الذي لا يستطيع استخدام ساقيه، تحدياته الخاصة. تُعدّ الحرية التي يجدها في الغوص، والتي لا وزن لها، مهمة بالنسبة له، وتُعدّ أسماك القرش ميزة إضافية.

أنا متأكد تمامًا من أنني أتذكره وهو يخضع لتجارب الغوص في الماضي كمقدم برامج تلفزيونية، ولكن أعتقد أنه ضمنيًا فقط، وليس منصوصًا عليه، أن جميع المشاركين السبعة في سمك القرش! هم غواصين عذراء.

أدي أديبيتان - أسماك القرش مكافأة (ITV)
أدي أديبيتان - أسماك القرش مكافأة (ITV)

أقل اقتناعًا بأنهم سينجون من تجربة الغوص مع أسماك القرش هم الممثلون لوسي بانش (أماندالاند) وهيلين جورج (اتصل بالقابلة).

تميزت هيلين منذ البداية بإعلانها أنها تخشى ليس فقط أسماك القرش، بل حتى من غمر رأسها في الماء، نتيجة حادثة مؤلمة في حمام السباحة في طفولتها. المشاهير جميعًا يخوضون "رحلاتهم" الخاصة، بالطبع، لكن رحلتها تبدو الأكثر تطرفًا. 

"يبدو أن الآخرين متحمسون؛ أشعر وكأنني مكتئبة بعض الشيء"، تقول في مرحلة ما، حيث تتأرجح مشاعرها بين الخوف والخوف من تفويت الفرصة. 

هيلين جورج: "مُحبطة بعض الشيء" (ITV)
هيلين جورج: "مُحبطة بعض الشيء" (ITV)

المدربون هم القاعدة المتزنة - خبراء الحفاظ على أسماك القرش الدكتور تريستان جوتريدج وداني واشنطن (المستعدة دائمًا بإعلان بيئي لأسماك القرش) والغواص الأسترالي السابق بول دي جيلدر، الذي فشل في تعزيز ثقة هيلين من خلال عزو افتقاره إلى العديد من الأطراف إلى اهتمامات سمكة قرش الثور. 

أقنعة الوجه الكاملة

هناك الكثير من المزاح على السطح بين المجندين الجدد للغوص ("لقد سمح رجال إكس لأنفسهم بالرحيل") على الرغم من أن الوجه الكامل تحت الماء أقنعة تُستخدم بشكل أساسي لنقل عبارات الدهشة والتعجب التي يطلقها الغواصون.

لكن غواصي المشاهدة سيستمتعون بالفرص المتاحة تحت الماء لهؤلاء المشاهير. فالتواجد في قفص مع عشرة أسماك قرش ثور، وإطعام أسماك الراي اللاسعة في المياه الضحلة لجزيرة غان كاي، ومواجهة أسماك قرش الليمون الصغيرة في غابات المانغروف، ليست سوى لمحات من التجربة. عضّ أحد أسماك القرش الصغيرة كاحل روس، فيُعلق تريستان ببرود: "لحظة تعليمية رائعة".

التسكع على "خط الإرهاب" (ITV)
التسكع على "خط الإرهاب" (ITV)

ينتقلون إلى عرض المحيط مع ما يصل إلى 20 سمكة قرش ممرضة قبالة بورت رويال. يتبعهم غوص OWD عند صخرة السلحفاة، ثم يشاهدون سمكة قرش تتغذى من خيط ("مرعب") على السطح قبل تجربة الشيء نفسه من قاع البحر. يُعدّ مشهد رائع لأسماك المطرقة ميزة إضافية.

يخضع النجوم لغوص حر لطيف، ويقومون بغوص يظهر فيه نمر واثنان من أسماك القرش الثور، ويبدأ كل شيء في أن يصبح حقيقيًا للغاية بالنسبة لبعضهم، مع المزيد من الدموع والنكات الأقل.

لقد حالف الحظ فريق العمل مع رؤوس مطرقة عظيمة (ITV)
لقد حالف الحظ فريق العمل مع رأس مطرقة عظيم (ITV)

حتى هيلين تبدو متحمسة لاحتمالية الغوص في حطام السفينة - إنها فقط سابونا، تبرز من الماء بقاعدتها على عمق 8 أمتار، لكن غوصها الضحل هذا يُمثل اختبارًا جيدًا لقدرة المجموعة على الطفو. كل شيء يستعد للطبق الرئيسي - هل ستظهر إيما، ملكة النمر التي يبلغ طولها 5 أمتار، مع أتباعها في النهائي؟

التأقلم (ITV)
يغلي بسعادة (ITV)

أنا متأكد من أن تحرير هذه العطلة الممتدة كان لابد أن يتم بمهارة شديدة، ولكن النتيجة كانت إعلانًا رائعًا للغوص مع أسماك القرش في جزر الباهاما، والتي تم تقديمها كعاصمة أسماك القرش في العالم (تجادلوا فيما بينكم).

بعض لقطات أسماك القرش الجميلة أيضًا، وأعترف أنني فوجئت بمدى تأثير الحلقات اللاحقة. مشاهدة التأثير العاطفي لأسماك القرش على المشاهير جعلتني أتذكر لقاءاتي الأولى مع أنواع مختلفة من أسماك القرش والشفنين، وشعوري تجاهها. 

أسماك القرش! مياهٌ تعجّ بالمشاهير من المسلسلات الجيدة. يمكن مشاهدة جميع الحلقات الخمس تمت مشاهدته على ITVX.

أيضا على ديفرنيت: ساعد فيلم JAWS في تحفيز جنون الصيد: كيف كانت حال أسماك القرش منذ إطلاقها في عام 1975؟, نقاط الزناد ولدغات القرش "للدفاع عن النفس", قوائم SHARK & RAY CITES تحصل على دفعة, لقطة سريعة لسمكة القرش العظيمة تلتقي بأسبوع القرش + الفكين

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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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00: 00 مقدمة
02:14 الأسطورة 1
03:50 الأسطورة 2
05:15 الأسطورة 3
06:16 الأسطورة 4
07:45 الأسطورة 5
09:06 الأسطورة 6
10:02 الأسطورة 7
11:19 الأسطورة 8
12:35 الأسطورة 9
14:10 الأسطورة 10

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أفضل 10 خرافات حول الغوص مع @SCUBAPRO

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خبرٌ هامٌ في قطاع الغوص: استحوذت شركة HEAD رسميًا على شركة AquaLung. ما الذي يعنيه هذا للغواصين، وجودة المعدات، ومستقبل علامتين تجاريتين رائدتين؟ إليكم شرحًا مُفصّلًا.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
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🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة الخاصة بك بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والبقاء منتعشًا 🌊 هل تريد أن تجعل بدلة السباحة الخاصة بك تدوم لفترة أطول وتظل مريحة في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيف بدلة السباحة الخاصة بك وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواء كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلف النيوبرين وتعلم أفضل النصائح للحفاظ على بدلة السباحة الخاصة بك جديدة ومرنة وخالية من الروائح. ما ستتعلمه: عدد مرات غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️ ما يجب استخدامه (وما يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴 الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿 كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️ نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة الخاصة بك وتحسين أدائها ⚙️ مثالية لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء. 👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية! #WetsuitCare #WetsuitCleaning #SurfTips #ScubaDiving #GearMaintenance #HowToClean #Watersports يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والحفاظ على انتعاشها 🌊

هل ترغب في إطالة عمر بدلة الغوص الخاصة بك والحفاظ على راحتك في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيفها وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواءً كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي تُتلف النيوبرين، وتعرّف على أفضل النصائح للحفاظ على بدلة الغوص الخاصة بك نظيفة ومرنة وخالية من الروائح.

ما ستتعلمه:

كم مرة يجب غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️

ما الذي يجب استخدامه (وما الذي يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴

الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿

كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️

نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة وتحسين أدائها ⚙️

مثالي لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء.

👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية!

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يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

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العناية ببدلة السباحة 101: التنظيف، الشطف، والتجفيف كالمحترفين

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