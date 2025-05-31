ترامب يعفو عن غواصين أدينوا بإطلاق سراح سمكة قرش

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببادرة دعم للبيئة المحيطية بإصدار عفو رئاسي عن اثنين من غواصي أسماك القرش في فلوريدا الذين أدينوا بالسرقة بعد إطلاق سراح صيد أحد الصيادين بالصنارة الطويلة في عام 2020.

وقد أدى العفو إلى محو السجلات الجنائية للرجال في قضية وصفها محاموهم بأنها "تجاوز من جانب الحكومة".

أُدين جون ر. مور، قائد قارب صيد أسماك القرش، وعضو الطاقم تانر مانسيل بسرقة معدات صيد تجارية من قبل هيئة محلفين في محكمة المنطقة الجنوبية في ويست بالم بيتش، ديفرنت تم الإبلاغ عنها في أواخر عام 2022.

كان الكابتن مور مصورًا تحت الماء وغواصًا حرًا وصيادًا تجاريًا سابقًا، في حين وصف مانسيل نفسه بأنه غواص أسماك قرش محترف ومصور سينمائي.

بعد سماعه خبر إلغاء إدانته، قال مانسيل لـ بالم بيتش بوست أن تصرفاته وتصرفات مور كانت حسنة النية، وقال عن الرئيس ترامب: "سواءً آمن الناس بسياساته أم لا، فقد اختار العفو عني - شخصٌ يهتم بالبيئة اهتمامًا بالغًا، ولم يتردد يومًا في تقديم المساعدة. لا يسعني إلا أن أشعر بامتنانٍ بالغ".

العفو عن: غواص أسماك القرش تانر مانسيل

عوامة برتقالية

كان الغواصون متجهين إلى موقع غوصهم الثاني لهذا اليوم قبالة خليج جوبيتر عندما مرّوا بعوامة برتقالية. أخبروا ضيوفهم الستة، ومن بينهم قائد شرطة كان في إجازة مع عائلته، أن هذه العوامة تُشير إلى خط صيد طويل مهجور بشكل غير قانوني يُشكّل خطرًا على أسماك القرش التي جاؤوا لرؤيتها تحت الماء.

على مدى الساعات الثلاث التالية، عملت المجموعة بأكملها على استعادة ما يقرب من 5 كيلومترات من خط الصيد أحادي الخيط، والصنارات، والأوزان، والعوامة، وفي هذه العملية تم إطلاق سراح 19 سمكة قرش النمر، والليمون، والممرضة، والمطرقة، والحريرية، وممرضة الكاريبي، بالإضافة إلى سمكة قرش جالوت محمية من قبل الدولة.

اتصل مور لاحقًا بمسؤولي الحياة البرية في الولاية للإبلاغ عن استعادة الخيط الطويل، وابتسم الاثنان للكاميرات وهما يسحبان معدات الصيد إلى رصيف في جوبيتر. انتشر الخبر على نطاق واسع بعد ذلك، ونُشرت لقطات لعملية إنقاذ أسماك القرش. online.

جون مور يعمل على تحرير سمكة قرش (وزارة العدل الأمريكية)

وقال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي في وقت لاحق إن ما أزاله الغواصون لم يكن معدات شبحية بل كانت ملكًا لصياد فورت بيرس ريتشارد أوسبورن، الذي حصل على ترخيص من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) لصيد أسماك القرش في المياه الفيدرالية.

وكان قائد القارب سكوت تايلور قد اتصل بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي للضغط من أجل إجراء تحقيق جنائي، مدعيا أن قاربه هو واحد من خمس سفن فقط في العالم يسمح لها بصيد أنواع معينة من أسماك القرش لأغراض البحث.

كانت الصور ومقاطع الفيديو لعملية إنقاذ أسماك القرش التي التقطها الضيوف من بين الأدلة المستخدمة ضد مور ومانسيل في محاكمتهما، حيث اتُهم الاثنان بـ "خداع" ضيوفهما لمساعدتهما، والتخلص سراً من العوامة ومعدات الصيد الأخرى بعيدًا عن أنظار المسؤولين.

مداولات لمدة ثلاثة أيام

زعم الادعاء أن الغواصين كانوا على علم بأن الخط قانوني، لكنهم خرّبوه للحفاظ على أسماك القرش لمصالحهم التجارية الخاصة. وأكد الاثنان أنهما شعرا بأنهما يحاربان الجريمة لا أنهما يرتكبانها.

وكانوا يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات قدرها 250,000 ألف دولار، فضلا عن إمكانية دفع آلاف الدولارات كتعويض للصياد، لكنهم رفضوا فرصة تقديم إقرارات بالجنح أو الشهادة في دفاعهم عن أنفسهم.

استغرقت هيئة المحلفين ثلاثة أيام للوصول إلى أحكام الإدانة، وبعدها حكم القاضي على مور ومانسيل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وأمرهما بدفع تعويض قدره 3,345 دولارا.

العوامة والخط البرتقالي (محكمة منطقة فلوريدا الجنوبية)

وكان الرجال قد قدموا استئنافًا استنادًا إلى تعريف السرقة، حيث تساءلت القاضية باربرا لاجوا عن سبب توجيه التهم في المقام الأول.

صرحت قائلةً: "مور ومانسيل مجرمان لأنهما حاولا إنقاذ أسماك القرش مما اعتقدا أنه عملية صيد غير مشروعة. إنهما المجرمان الوحيدان اللذان قابلتهما، خلال 18 عامًا قضيتها في القضاء وثلاث سنوات كمدعٍ عام فيدرالي، اتصلا بسلطات إنفاذ القانون للإبلاغ عما شاهداه والإجراءات التي اتخذاها فورًا".

لكن محكمة الاستئناف أيدت الإدانات، الأمر الذي ترك الغواصين بسجلات إجرامية، وباعتبارهم مجرمون، غير قادرين على التصويت أو امتلاك الأسلحة النارية أو السفر بحرية إلى الخارج.

"لم يتوقف عن القتال أبدًا"

بدأ التحول في هذا الموقف في أبريل/نيسان الماضي بعد أن اتصل ممثل مكتب مستشار البيت الأبيض بمحاميي الدفاع عن مور، مارك سيتلز وأشلي ليتوين دييغو، للاستفسار عن القضية، ثم اتصل بهما الأسبوع الماضي ليعلن لهما أن العفو قد تم.

"لقد كان الأمر لا يصدق"، قال سيتلز ميامي هيرالدلم نصدق ذلك. لم نتوقف عن النضال، وأخيرًا انتصرت العدالة. نحن سعداء لأن البيت الأبيض نظر في حججنا، وقرر أن هذه محاكمة ظالمة. سعادتنا لا توصف لجون وتانر.

صرح إيان جولدشتاين، محامي الدفاع الذي مثّل مانسيل: "نحن في غاية السعادة لأن السيد مانسيل والسيد مور قد نالا أخيرًا العدالة التي يستحقانها. هذه قضية ما كان ينبغي رفعها أبدًا".

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