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نقاط الزناد ولدغات القرش "للدفاع عن النفس"

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لدغة القرش "للدفاع عن النفس" نادرًا ما تكون قاتلة (ستيف واينمان)
لدغة القرش "للدفاع عن النفس" نادرًا ما تكون قاتلة (ستيف واينمان)

قبل بداية العام الجديد بقليل، واجه الغواصان الإيطاليان جيانلوكا دي جيويا وبيبينو فاباني ما قيل إنه سمكة قرش النمر بالقرب من مرسى علم في جنوب مصر. توفي دي جيويا، وعُضّت ذراعا وساقا فاباني أثناء محاولته مساعدة صديقه، إلا أنه سرعان ما غادر المستشفى. 

وبعد شهر تقريبًا، فقدت امرأة كندية كلتا يديها أثناء محاولتها تصوير ما يُشتبه في أنه سمكة قرش ثور يبلغ طولها مترين. كان يمارس رياضة الغطس في المياه الضحلة قبالة بروفيدنسياليس في جزر توركس وكايكوس.

وفي أواخر أبريل، أعلن الإسرائيلي باراك تساخ مات أثناء السباحة لالتقاط لقطات لأسماك القرش، كما كان يفعل بانتظام، قبالة بلدة الخضيرة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تجذب المياه الدافئة من محطة توليد الطاقة أسماك القرش الداكنة والرملية كل شتاء. 

بعد وفاة تساخ، التي تم تداول لقطات منها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حذرت السلطات الناس من النزول إلى المياه في الخضيرة. 

لكن في غضون أيام، أُبلغ عن ازدياد عدد الأشخاص الذين يسبحون من الشاطئ، على استعداد لمخاطرة مواجهة سمكة قرش تُنشر على إنستغرام. وكما أكدت دراسة أُجريت عام ٢٠٢٠، فإن عدد الأشخاص الذين يموتون أثناء التقاط صور سيلفي يفوق بكثير عدد من يموتون بسبب أسماك القرش.

شهد العام الماضي أربع وفيات فقط نتيجة لدغات أسماك القرش، ويجدر التأكيد على أن غواصي السكوبا نادرًا ما يكونون أهدافًا. أما سباحو المياه المفتوحة، والغواصون، وراكبو الأمواج - مستخدمو المياه على السطح وبالقرب منه - فقد يكون لديهم في بعض الأحيان سببٌ أكبر للقلق.

لا يُقال إنه في أيٍّ من الحالات المذكورة أعلاه، قام الضحايا باستفزاز أسماك القرش أو التفاعل معها، باستثناء توجيه كاميراتهم. ولكن من ذا الذي يُحدد كيف يُدرك سمك القرش وجود إنسان في نطاقه إذا رُصد في اللحظة الخطأ؟ 

أسماك قرش الشعاب المرجانية الصغيرة ذات الأطراف السوداء في تاهيتي (ستيف واينمان)
أسماك قرش الشعاب المرجانية الصغيرة ذات الأطراف السوداء في تاهيتي (ستيف واينمان)

دراسة لدغة القرش

تزامنت وفاة تساتش مع النشر في المجلة العلمية رواد في الحفاظ على البيئة of دراسة جديدة عن لدغات أسماك القرشتم تأليف هذا الكتاب من قبل عالم البيئة الفرنسي المتخصص في سلوك أسماك القرش البروفيسور إريك كلوا، بالتعاون مع زملاء من فرنسا والولايات المتحدة.

يتخصص كلوا في سلوك أسماك القرش الكبيرة في بيئتها الطبيعية، ويركز على عضّ البشر. لديه الكثير ليقوله عن شغف بعض الناس بالاقتراب من أسماك القرش - أو الحيوانات البرية الأكثر خطورة - على أمل مشاركة مغامراتهم مع الأصدقاء أو العائلة أو online المجتمعات. 

إريك كلوا
محلل أسماك القرش إريك كلوا

ويشير إلى أن المؤثرين المحتملين يتفاعلون مع أنواع مختلفة من أسماك القرش دون أن يعرفوا بالضرورة أي شيء عن أنماط سلوكها المتنوعة، بينما على الأرض فإنهم قد يقدرون بسهولة أكبر الاختلاف في مستوى التهديد بين، على سبيل المثال، سمكة XL Bully وسمكة Jack Russell.

"أسماك القرش مسؤولة عن أقل من 10 وفيات بشرية سنويًا في جميع أنحاء العالم، في حين أن الكلاب مسؤولة عن أكثر من 10,000 حالة وفاة، ويُنظر إليها على أنها بصورة إيجابية "من قبل الجمهور"، كما يقول.

وبحسب كلوا، فإن لدغات القرش تنقسم إلى ست فئات مميزة، لكن الدراسة الجديدة تركز على واحدة فقط من هذه الفئات، والتي توصف بأنها "دفاع عن النفس".

الجانب المثير للاهتمام بالنسبة للغواصين هو أنه في حين أن عضات الدفاع عن النفس قد تعتبر بمثابة رد فعل للاستفزاز، ويمكن أن تنطوي على ضربات متكررة وليس ضربة واحدة، إلا أنها نادراً ما تبدو قاتلة.

وُجِد أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا هي الأكثر احتمالًا لإحداث لدغات دفاعًا عن النفس
وُجِد أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا هي الأكثر احتمالًا لإحداث لدغات دفاعًا عن النفس في دراسة بولينيزيا الفرنسية (ستيف وينمان)

هل يمكن أن تكون لدغات أسماك القرش التي تهاجم البشر عندما تعتقد أن الإنسان يشكل تهديدا مباشرا أقل ضررا من تلك التي يتعرض لها أحيانا مستخدمو المياه الذين يمارسون أعمالهم الخاصة في المكان الخطأ والوقت الخطأ؟ 

يقول كلوا وزملاؤه إن مفهوم الدفاع عن النفس لدى أسماك القرش لم يُوثَّق بالتفصيل من قبل. وقد أجروا دراستهم الإحصائية التي استمرت عقودًا لخصائص عضات أسماك القرش على البشر في بولينيزيا الفرنسية، مستعينين بكل ما أمكنهم من بيانات من سجلات تجارب لم تُعرِّف تاريخيًا أنواعًا مختلفة من العضات. 

تعد مياه جنوب المحيط الهادئ موطنا لأكثر من 30 نوعا من أسماك القرش، ولكنهم وجدوا أن اللدغات هناك كانت على الأرجح من قبل أسماك القرش ذات الرأس الأسود أو الأبيض أو الرمادي أو أسماك قرش الليمون المنجلية، والتي عادة ما يقل طولها عن 3 أمتار. 

نادرًا ما يكون قاتلًا

يقول الفريق: "ترتبط بعض الأنشطة البشرية في البحر، مثل صيد الأسماك، وخاصةً صيد الأسماك بالرمح تحت الماء، وإدارة مصائد الأسماك السلبية، بعضات [الدفاع عن النفس]". "تُرتكب هذه العضات دون أي تناسب، وغالبًا ما تكون سطحية مع تمزق طفيف للجلد، ونادرًا ما تكون قاتلة، إلا في ظروف خاصة". 

قد يكون المحفز النموذجي لعضة الدفاع عن النفس هو التهديد المتصور من قبل غواص الرمح، أو غواص يتجه نحو القرش للحصول على رؤية أفضل، أو يحاول الإمساك به.

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هذا القرش الذي يتتبع خط الصيد لديه سبب خاص ليكون حذرًا من البشر (ستيف وينمان)

تتناقض هذه العضات غير المميتة مع تلك التي تندرج تحت فئة "دافع الافتراس". يُتوقع أن تؤدي عضات سمكة قرش جائعة جدًا إلى فقدان كبير للأنسجة، ومن المرجح جدًا أن تؤدي إلى الوفاة بسبب النزيف الناتج عنها.

ومع ذلك، لم يُعثر في أي من الحالات التي تمت دراستها في بولينيزيا الفرنسية على أدلة تشير إلى أن دافع العضة كان البحث عن الطعام.  

قد تميل لدغات الدفاع عن النفس إلى التسبب في إصابات "سطحية" أكثر، ولكنها تأتي أيضًا دون سابق إنذار، في حين أن أنواعًا أخرى معينة من اللدغات تسبقها عروض تحذيرية قتالية يتعرف عليها غواصو أسماك القرش ذوو الخبرة. 

قد يشمل ذلك انخفاض عضلة الصدر أغراض، أو السباحة المهتزة أو المتسارعة والمتشنجة، وهي إشارة واضحة للغواصين للتفكير في الانسحاب بشكل سري.

قرش النمر يعطي حجمًا لأسماك قرش الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا (ستيف وينمان)
قرش النمر يعطي حجمًا لأسماك قرش الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا (ستيف وينمان)

وتأتي لدغات الدفاع عن النفس بشكل غير متوقع، على الرغم من أن "السمك القرش، نظراً للمخاطر الحيوية التي قد يشعر بها، قد يلجأ إلى هذه اللدغات بشكل متكرر في بعض الأحيان"، كما تقول الدراسة.

ولكن حتى في هذه الحالات، عادةً ما تُزال كمية قليلة من الأنسجة. علاوة على ذلك، يبدو أنه لا يوجد تناسب بين طبيعة العدوان البشري الأولي وشدّة وعنف عضة الدفاع عن النفس.

أنواع أخرى من العضات

إلى جانب فئات العضّ للدفاع عن النفس/الانتقام، والافتراس/التحقيق، تُعرّف الفئات الأربع الأخرى بأنها رد فعل/أخرق؛ والتنافس على الموارد؛ ومناهضة الافتراس؛ والهيمنة/غزو المنطقة. الفئتان الأخيرتان فقط تتضمنان إشارات التحذير التي تسبق العضّة. 

بين عامي ١٩٤٢ و٢٠٢٣، يُمكن تصنيف ١٦ من أصل ١٣٧ عضّة قرش مُسجّلة في بولينيزيا الفرنسية على أنها ناجمة على الأرجح عن دافع الدفاع عن النفس. وقد حدثت جميعها في تواموتو في سياق صيد أسماك القرش بالرمح في مصائد الأسماك، وصيد الأسماك بالرمح، والتعامل مع أسماك القرش. تصويرأخذ عينات علمية، ومعارض سياحية لأسماك القرش في أحواض مفتوحة. ورغم أن هذه اللدغات قد تُصنف على أنها "مُستفزة"، إلا أن حالتين فقط كانتا قاتلتين.

الاسم المؤسف ملفات هجوم القرش وتشير قاعدة البيانات، التي تحتفظ بسجلات اللقاءات العالمية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، إلى أن أكثر من 1800 حادثة تاريخية قد يتم تصنيفها على أنها دفاع عن النفس.

ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الحالات قد لا يكون نوع الحيوان الذي يعض "للدفاع عن النفس" سمكة قرش قداس، بل نوعًا أقل ترويعًا مثل سمكة الوبجونج، ذات الأسنان الأكثر حدة.

غواصون مع سمكة قرش النمر (ستيف واينمان)
غواصون مع سمكة قرش النمر (ستيف واينمان)

"إذا كان البشر يريدون تجنب لدغات أسماك القرش للدفاع عن أنفسهم، فإن التوصية الأكثر وضوحًا بناءً على تقييمنا هي تجنب مهاجمة أو مضايقة هذه الأنواع"، كما يقول كلوا.

في بعض الأحيان يتدخل الناس مع أسماك القرش بأفضل النوايا، على الرغم من أن "الرغبة في مساعدة سمكة قرش في محنة، في هذه الحالة التصرف بطريقة خيرية، لن ينظر إليها الحيوان بالضرورة بهذه الطريقة الإيجابية"، كما يشير محلل أسماك القرش.

في أواخر أبريل، خاض سائح وابنه البالغ من العمر أحد عشر عامًا في الماء لمساعدة ثلاثة رجال محليين في إنقاذ سمكة قرش بيضاء كبيرة طولها ثلاثة أمتار كانت عالقة على ضفة رملية بالقرب من أردروسان في جنوب أستراليا. لحسن الحظ، نجح عملهم اللطيف، الذي استغرق ساعة، دون أي رد فعل عنيف، لكن ربما لم يكن المشاركون على دراية بأن سمكة قرش مخيفة يمكنها أن تدور بزاوية 11 درجة لتُسبب عضة دفاعية.

قال المنقذون الرئيسيون الثلاثة إنهم لم يروا قط سمكة قرش على الشاطئ، ناهيك عن محاولة إنقاذ واحدة. ربما كانت هذه السمكة مريضة أو مصابة.

يقول كلوا: "قد يُعرّض هذا السلوك حسن النية من يُريد إنقاذه لعضة دفاعية عن النفس دون تمييز أو تناسب. وسيكون رد الفعل الأكثر غريزية لدى أسماك القرش هو الدفاع عن نفسها والعض".

نقاط الزناد

يقول كلوا إن الاعتراف بلدغات الدفاع عن النفس يُثير تساؤلاتٍ جديدةً حول ممارسة وصف جميع لدغات القرش بالهجمات. ويضيف: "تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في هذا التصور، إذ تميل في حالات اللدغات إلى تصوير أسماك القرش على أنها المعتدية، حتى عندما يكون البشر هم من بدأ التفاعل".

"إن هذا النهج التبسيطي يضر بصورة أسماك القرش، وبالحفاظ عليها أيضًا، والذي يعتمد في الأساس على الدعم العام."

إريك كلوا يريد وزملاؤه من وسائل الإعلام التوقف عن تضخيم الدفاع عن النفس وغيره من أنواع العضات ووصفها بأنها "هجمات". ويقولون إن الصحافة يمكن أن تساعد في تحسين المواقف العامة من خلال نشر تقارير أكثر موضوعية حول احتمالية تأثر سلوك أسماك القرش بسلوك البشر.

سمكة قرش صغيرة في بولينيزيا الفرنسية (ستيف واينمان)
سمكة قرش صغيرة في بولينيزيا الفرنسية (ستيف واينمان)

سيناريو شائع كالذي حدث في الخضيرة لا علاقة له بعضات دفاعية. صرّح كلوا بأن تساخ كان ضحية اقترابه الشديد من نوبة تهام، ربما شملت عدة أسماك قرش.

ويقول إن ما يجعل هذا الحدث نادرًا للغاية هو أن النوع المعني - على ما يبدو القرش الداكن - غير معروف، على الرغم من حجمه المهيب الذي يصل إلى 4 أمتار، لقدرته على اعتبار البشر فريسة.

ولكن في حالة جنونية، قد يتحول أي نوع يعتبر غير ضار إلى نوع مفترس، لأن "ديناميكيات المنافسة بين الحيوانات من أجل الوصول إلى الغذاء الذي توفره العناية الإلهية تطغى على كل الاعتبارات الأخرى".

مع ذلك، لا بد من وجود مُحفِّز أولي. عادةً ما تكون هذه العضة الأولى، والتي قد تكون عرضية وغير مُوجَّهة للبشر، ولكنها تُحفِّز الدم في الماء والأصوات المُصاحبة له.

ومع ذلك، لدى كلوا اقتراحٌ أكثر إثارةً للقلق. "قد يكون الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الكاميرا كافيًا لإحداث لدغةٍ أوليةٍ تؤثر على السباح دون قصد - لم تكن مستهدفةً في البداية - لكنها تُطلق شرارةَ جنونٍ لا هوادة فيها.

"في جميع الأحوال، فإن الخطأ البشري هو السبب وراء مثل هذه الحوادث."

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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