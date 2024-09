محاضرة حول أفضل التقنيات في معرض GO Diving Show ANZ

المسرح التقني في حفل الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZ تُعد عطلة نهاية الأسبوع هذه (28-29 سبتمبر) في ساحة سيدني للعروض مزيجًا إيجابيًا من مواهب الغوص التقني الدولية وخبراء الغوص العميق المحليين.

سواء كنت تفكر فقط في خوض تجربة الغوص التقني، أو كنت بالفعل من المتخصصين في هذا المجال - أو حتى إذا كنت جديدًا في الغوص وتريد فقط معرفة المزيد عن هذا المجال الصعب - فإن Tech Stage هو المكان المناسب لك للتحقق منه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جيل هاينرث

جيل هاينرث

جيل هينيرث، رائدة الغوص باستخدام جهاز التنفس التقني، وغواصة الكهوف ومصورة الفيديو/الفوتوغرافية، هي أول مستكشفة مقيمة في الجمعية الجغرافية الملكية الكندية، وقد أشادت صحيفة وول ستريت جورنال بسيرتها الذاتية الأكثر مبيعًا، Into The Planet. نيويورك تايمز وأوبرا مدونة.

وهي زميلة في قاعة مشاهير الغوص الدولية، وقاعة مشاهير الغواصين، ونادي المستكشفين، وأكاديمية تحت الماء للفنون والعلوم. وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية صورها، ناشيونال جيوغرافيكوريد بول وكانديان جيوغرافيك وديسكفري وغيرها الكثير.

استكشاف أطول كهف تحت الماء في كندا

في الكهوف المغمورة تحت نهر أوتاوا، تقوم جيل هاينيرث باكتشاف بيولوجي مهم، يكشف عن أهمية النظم الطبيعية في حماية مستجمعات المياه.

ملاحظة: في يوم السبت لهذه المحادثة، ستكون جيل على المسرح الرئيسي.

بحيرة تروك في كندا واكتشاف سفينة شاكلتون

ومع وجود العديد من حطام السفن في الحرب العالمية الثانية، أُطلق على نيوفاوندلاند اسم "بحيرة تروك في الشمال"، ولكن الاكتشاف الأخير لسفينة شاكلتون الأخيرة كويست قد جلب المنطقة إلى دائرة الضوء الدولية.

جون كيندال

جون كيندال

علم الآثار في ظلام الكهوف المغمورة بالمياه، وجهاز Halcyon Symbios CCR الجديد، سيكونان موضوعين للمناقشة عندما يناقش خبراء التصوير الفوتوغرافي والغوص الفني معلم المُقيّم جون كيندال يتوجه إلى المسرح التقني.

جون هو مستكشف متخصص في النمذجة ثلاثية الأبعاد تحت الماء للمواقع الأثرية والجيولوجية. لقد شارك في العشرات من التحقيقات في مواقع الغوص باستخدام تقنيات التصوير المساحي، بما في ذلك حطام سفينة المريخ (3)، MS Estonia (1564)، حطام Panarea III (حوالي 1994 قبل الميلاد) وكهف العظام، البرازيل (حوالي 300 عام).

وهو أيضا مدير المشاريع مقيم للمستكشفين العالميين تحت الماء ويجلس على التدريب مجلس.

علم الآثار في الظلام

غي مدير المشاريع وسيتحدث خبير التصوير الفوتوغرامتري جون كيندال عن استخدام التصوير الفوتوغرامتري لتوثيق المواقع الأثرية داخل الكهوف المغمورة بالمياه. وفي ظل المشاريع التي ينفذها في أوروبا وأمريكا الجنوبية، سيتحدث جون عن التحديات، فضلاً عن النتائج المذهلة التي حققتها هذه المشاريع.

هالسيون سيمبيوس

تستعد شركة Halcyon Manufacturing لإطلاق مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر، شاشات عرض معلوماتية مستقلة وجهاز CCR الجديد الذي يتم تثبيته على الصدر. مع توفر الاتصالات اللاسلكية في جميع أنحاء المجموعة، تعال واستمع إلى جون كيندال وهو يقدم نظرة عامة على الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى الحصول على معاينة سريعة لجهاز CCR.

ديفيد سترايك

ديفيد سترايك

سينتقل أسطورة الصناعة ديفيد سترايك إلى المسرح التقني في حفل الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZويمكنك التأكد من أنك ستستمتع بعروض ترفيهية وتعليمية، حيث يركز على أعمق غوص في العالم، ويقدم بعض القصص التحذيرية للغواصين المتخصصين في التكنولوجيا.

تم اعتماده كغواص في عام 1961، مع خلفية تشمل قطاعات الغوص العسكرية والتجارية والعلمية والتقنية - وماهر ومؤهل في معدات الغوص ذات الدائرة المفتوحة والمغلقة ومعدات الغوص تحت الطلب السطحي - ديفيد سترايك المقيم في أستراليا هو غوص سابق مدير المشاريع و مدير المشاريع مدرب معتمد، ومساهم تحريري منتظم في الموضوعات المتعلقة بالغوص في منشورات الغوص من جميع أنحاء العالم.

كما قام أيضًا بتنظيم العديد من فعاليات الغوص ذات المستوى العالمي - مع التركيز على الغوص الفني - وحصل على العديد من جوائز "تقدير الصناعة"، بالإضافة إلى جائزة ADEX Lifetime Achievement Award، وهو زميل في نادي Explorers Club. ل نيويورك.

خلطها: أعمق غوص في العالم

طوال النصف الأول من القرن العشرين، اعتمدت سلسلة تجارب الغوص العميق بالهيليوكس التي أجرتها البحرية الملكية والبحرية الأمريكية على القدرة على المساعدة في إنقاذ الغواصات واستعادتها. إن توسيع حدود العمق التي يمكن أن يصل إليها الغواص بأمان - ويظل قادرًا على أداء عمل ذي معنى عندما يصل إلى هناك - كان له غرض عملي للغاية.

يركز هذا الحديث على الخلفية والقصة اللاحقة للسجل العالمي للعمق العالمي الذي حققته البحرية الملكية عام 1956 - وهو رقم لم يسبق له مثيل.

حكايات تحذيرية لعشاق التكنولوجيا: حوادث وجنح الغوص

"إن الرجال لا يتعلمون الكثير من الدروس التاريخ هو الأهم من كل شيء الدروس "أن التاريخ يجب أن يعلمنا ذلك." - ألدوس هكسلي.

مجموعة شخصية وخفيفة الظل من الحكايات والقصص والحكايات التي تسلط الضوء على حقيقة مفادها أن "القدرة على الغوص ليست حلاً سحريًا للمهارات التي يفتقر إليها المرء"؛ والتي تقدم نظرة ثاقبة صغيرة في جوانب مختلفة من عالم الغوص المتطور باستمرار.

يانا ستاشكيفيتش

يانا ستاشكيفيتش

تصنع الغواصة يانا ستاشكيفيتش، ذات الخبرة التقنية في الغوص تحت الماء، والكهوف، والألغام، وحطام السفن، اسمًا لنفسها بسرعة عندما يتعلق الأمر بالغوص الاستكشافي، وسوف تقدم عرضًا تقديميًا رائعًا عن مغامراتها على Tech Stage.

كانت عضوًا في بعثة Vaggfjellan XI لاستكشاف نظام الكهف الواقع خارج الدائرة القطبية الشمالية، مع مدخل على منحدر مضيق نرويجي، وكانت غواصة لإعادة التنفس في فريق مشروع التصوير والبحث تحت الماء (UFR) الذي قام بتوثيق بعض من أفضل حطام السفن المحفوظة في العالم في اليونان.

حاليًا، تشارك يانا بنشاط في مشاريع استكشاف الحطام العميق في بحر إيجه، وتعزيز التراث البحري للمياه اليونانية.

على مدى السنوات العشر الماضية، غاصت في أكثر من 35 وجهة عبر ثلاث قارات، كل ذلك مع تحقيق التوازن بين مسيرتها المهنية كمسوقة عالمية بدوام كامل. وهي تعمل حاليًا لدى علامة الويسكي الأكثر قيمة في العالم، The Macallan.

تتمتع يانا المقيمة في المملكة المتحدة بكمية معدية من الطاقة والحماس وهي متحدثة ومدربة منتظمة - فهي شغوفة بإلهام الناس لدفع حدودهم ومتابعة شغفهم، مهما كان.

مشروع فيكرز ويلينغتون: الجوهرة المخفية لعمق بحر إيجه

تروي يانا مغامراتها من اليونان حيث شاركت في العديد من عمليات الغوص العميقة لتحديد هوية الحطام، بما في ذلك Vickers Wellington Bomber - وهي كبسولة زمنية حقيقية يُعتقد أنها أفضل حطام طائرة محفوظ من فئتها.

في حين أن معظم حطام السفن الحرب العالمية الثانية هي تذكير بمدى هشاشة الحياة البشرية، فإن سفينة فيكرز ويلينغتون على العكس من ذلك، تصور قصة بقاء لا تصدق. تخلص الطاقم من الطائرة بمهارة بعد إسقاطها وتم إنقاذهم من قبل السكان المحليين.

هل تساءلت يومًا كيف يمكن للقرائن والميزات التي تبدو غير مهمة على الحطام أن تساعد في تجميع ما حدث قبل الغرق؟ انضم إلى حديث يانا لتنغمس في قصة الاكتشاف والاستكشاف المثيرة.

مايك ماسون

مايك ماسون

سيقوم الغواص التقني وخبير العوامل البشرية في الغوص مايك ماسون بمناقشة ما يمكن أن يتعلمه الغوص من الطيران وكيفية "أن تكون الغواص الذي ترغب في متابعته" عندما يصعد إلى المسرح التقني.

شارك مايك في قيادة الطائرات المقاتلة العسكرية طوال حياته المهنية (24 عامًا حتى الآن) ولديه أكثر من 3,000 ساعة طيران في أنواع مختلفة من المقاتلات و السلامه اولا الطائرات باعتبارها معلم. وهو الآن معلم مع سلاح الجو الملكي الأسترالي، لتعليم الجيل القادم من الطيارين المقاتلين.

أمضى مايك بعض الوقت على حاملات الطائرات وأكمل أكثر من 200 مهمة قتالية. لقد طار بطائرات فوق كل القارات الكبرى، باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

لقد كان غواصًا نشطًا منذ ما يقرب من عشر سنوات. لديه حوالي 400 غطسة في سجله ويعمل كـ سيد الغوص لمتجر الغوص المحلي. وهو غواص نشط في CCR على ساحل نيو ساوث ويلز وهو مؤهل حتى عمق 60 مترًا مع تقنية نورموكسيك تريميكس. لقد غاص شمالًا حتى أيسلندا، وجنوبًا حتى نيوزيلندا.

أثارت مسيرته في الطيران اهتمامًا بالعوامل البشرية ومدى أهميتها لتحقيق أقصى قدر من السلامة والأداء. انضم إلى فريق Human Diver منذ حوالي أربع سنوات لأنه أراد الجمع بين معرفته وخبرته في العوامل البشرية المكتسبة من خلال الطيران وشغفه بالغوص للمساعدة في تثقيف الغواصين الآخرين.

أفكار طيران عالية للغواصين

سيتحدث مايك، وهو طيار مقاتل ذو خبرة وغواص متحمس، عن العديد من المفاهيم والعمليات والتقنيات التي ساعدته على النجاح في مسيرته في الطيران وكيف يمكن أن تساعدك على أن تصبح غواصًا أفضل وأكثر أمانًا.

جون غارفين

جون غارفين

جون جارفين هو كاتب سيناريو أسترالي، وغواص تقني بارع، ومستكشف تحت الماء، ومشرف غوص، أدار عمليات الغوص للعديد من أفلام جيمس كاميرون بما في ذلك Avatar – The Way of Water، وAvatar 3، وJames Cameron’s Deepsea Challenge 3D، وSanctum، وسيكون تشريف المرحلة التقنية في اذهب لعرض الغوص ANZ.

كتب جون بالفعل سيناريوهات الفيلم قدس الأقداس و تحدي أعماق البحار لجيمس كاميرون ثلاثي الأبعاد، وفي عام 2023 قام بتشغيل تسلسلات الغوص التجارية لميزة Netflix النفس الأخير.

إنه غوص تقني معلم مدرب متخصص في أجهزة إعادة التنفس ذات الدائرة المغلقة، وكتب موقع Technical Diving International السلامه اولا دليل لأجهزة إعادة التنفس للإلهام والتطور من AP Diving.

جون هو أحد الأعضاء المؤسسين لمشروع كهوف كايكوس، وهي منظمة مكرسة لاستكشاف ورسم خرائط الكهوف تحت الماء في جزر تركس وكايكوس.

في عام 2002، قدمت شركته الدعم اللوجستي والدعم الأمني ​​للغواص تانيا ستريتر لتحطيم الرقم القياسي العالمي للغوص الحر على عمق 160 مترًا.

وكان أيضًا ضابط الغوص ومدير المشروع (الداخلي الفرعي) لـ أعماق البحار تشالنجر غاطسة أثناء الغوص الفردي التاريخي لجيمس كاميرون في قاع خندق ماريانا.

ظهر جون في العديد من الأفلام والأفلام الوثائقية، بما في ذلك قدس الأقداس, تحدي أعماق البحار لجيمس كاميرون ثلاثي الأبعاد, أناس استثنائيين و أغطس حرا.

قبل مسيرته في الغوص، لعب الدور الرئيسي في مسرحية موسيقى الروك أند رول الموسيقية في ويست إند الصديق: قصة الصديق هوليويستمر في الاستمتاع بشغفه الدائم كالغوص وصناعة الأفلام وعزف موسيقى الروك أند رول.

الصورة الرمزية: هندسة محيط باندورا

يصف جون دوره في قيادة فريق الغوص، السلامه اولا يعلم الممثلون كيفية الغوص وتصميم بعض معدات الغوص المتخصصة المستخدمة في التكملة.

كيري بورو

كيري بورو

ستتحدث غواصة الكهوف والتكنولوجيا كيري بورو عن رحلتها عبر الغوص في الكهوف تصوير التقنيات عندما تنتقل إلى المسرح التقني.

كيري هي خبيرة مؤهلة في مجال إعادة التنفس بدائرة مغلقة (CCR)، وغواصة فنية وغواصة كهف، بالإضافة إلى كونها مصورة تحت الماء حائزة على جوائز، بما في ذلك فوزها بفئتها في فئة مصور تحت الماء لعام 2022، وحصلت على مواضع متكررة وشهادات تقدير في جائزة أستراليا العليا جوائز المصور الناشئة، من بين أمور أخرى.

وهي كاتبة ومصورة مساهمة منتظمة في Scuba Diver مدونة أستراليا ونيوزيلندا، وتم نشر مقالاتها وصورها وطنيا ودوليا في عدد من المجلات.

على الصعيد المهني، تعمل كيري في عالم الشركات كمستشارة في علوم التعلم، وتستمتع بالتعاون مع خبراء في هذا المجال يرغبون في تدريس معارفهم وخبراتهم في المهارات.

تصوير الغوص في الكهوف عبر القارات: أول رحلتين ونصف سنوات – ما كنت أتمنى أن أعرفه منذ البداية

سيتم تقديم هذه الورشة كمذكرات مرئية لتعلم الغوص في الكهوف تصوير، بدءًا من أستراليا في يناير 2022.

من خلال تغطية رؤى وتجارب مهمة في الكهوف والكهوف في أستراليا وأوروبا والمكسيك، سيشارك المشاركون عملية النمو، مدركين أن كل غوص في الكهوف بالكاميرا يقدم معلومات قيمة الدروس وفرص التحسين المستمر.

سيتم تغطية أهمية السلامة، وإعدادات الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة، والتكوين، وأهمية فهم الضوء، وعملية التصوير الفوتوغرافي من المفهوم إلى التحرير النهائي.

سيتمكن المشاركون من التقاط صور جميلة مع تقليل تأثيرها على البيئات الحساسة تحت الماء.

ريتشارد تايلور

ريتشارد تايلور

• اذهب لعرض الغوص ANZ يسره الترحيب بالغوص الفني معلم المدرب ومؤسس OZTek، ريتشارد تايلور، في المسرح التقني في الحدث الافتتاحي.

يتمتع ريتشارد بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الغوص الفني في أستراليا ونيوزيلندا، بدءًا من أوائل التسعينيات، بما في ذلك بعض عمليات الغوص الثلاثية الأولى في أستراليا في عام 1990 (قبل توفر الشهادات).

لقد كان مديرًا إقليميًا سابقًا ومؤسسًا لشركة TDI/SDI في أستراليا ونيوزيلندا مدير المشاريع تقييمات المدرب معهم على مستويات متعددة. كان أحد الأعضاء المؤسسين لفريق الغوص المختلط بالغاز "مشروع سيدني"، ومسؤول السلامة والغوص للفريق الأسترالي التركي المشترك الذي عثر على الغواصة الأسترالية أثناء الحرب العالمية الأولى AE2 قبالة جاليبولي، وكان جزءًا من أول فريق غوص مختلط بالغاز يستكشف عودة بيرس في نيوزيلندا عام 1997.

في عام 1999، أسس معرض ومؤتمرات OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences وأدار OZTek99 في سيدني، وOZTek2000 في ملبورن وOZTek3 في سيدني في عام 2002، قبل الشراكة مع ديفيد سترايك في عروض الغوص OZTek4 وOZTek'07 في سيدني.

قام ريتشارد بتدريس المئات من الغواصين التقنيين والمدربين حول العالم، وهو غواص متعطش لحطام السفن، وباعتباره غواص كهف متحمس فهو عضو في CDAA لمدة تزيد عن 20 عامًا. وهو يواصل التدريس اليوم في SDI/TDI/FRTI وهو واحد من القلائل مدير المشاريع مقيمو المدربين وأعضاءهم التدريب الهيئة الاستشارية.

وهو الرئيس السابق لاتحادات صناعة الغوص في كل من أستراليا ونيوزيلندا، وهو عضو في لجان المعايير الأسترالية/نيوزيلندا والأيزو. وقد نشر العديد من المقالات حول الغوص الفني وسلامة الغوص وقدم عروضًا في الندوات ومؤتمرات الغوص على مستوى العالم. كغواص إعادة التنفس الماضي و معلم، وهو مدافع متحمس ل السلامه اولا والحفاظ على مهارات الغوص الفنية للدائرة المفتوحة.

اعتقاده القوي هو أنه مع اكتسابنا المزيد من الخبرة، نكتسب مسؤولية نقل معرفتنا ومهاراتنا إلى الآخرين، حتى يتمكن أولئك الذين يأتون بعدنا من استكشاف العالم تحت الماء بأمان أبعد مما لدينا.

التزاماتك المتعلقة بالصحة والسلامة عند التدريس أو العمل كغواص

نظرة على القوانين واللوائح المطلوبة عند العمل كـ مدير المشاريع أو غواص.

مات كارتر

مات كارتر

سيتواجد عالم الآثار البحرية والمدافع عن المحيطات والغواص التقني الدكتور مات كارتر على المسرح التقني في اذهب لعرض الغوص ANZ.

منذ عام 2003، عمل على مشاريع أثرية تحت الماء في 13 دولة مختلفة، بدءًا من حفر حطام سفينة فينيقية عمرها 2,800 عام في إسبانيا، إلى قيادة بعثات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لأساطيل الأشباح في جزيرة بيكيني أتول وبحيرة تشوك.

في عام 2009، حصل مات على منحة رولكس الأسترالية من جمعية المنح الدراسية تحت الماء (OWUSS)، حيث تم تعريفه باستخدام أجهزة إعادة التنفس للغوص العلمي. ومنذ ذلك الحين، أصبح رائدًا في استخدام CCR والتصوير الفوتوغرامتري لعلم الآثار البحرية، وتخصص في مسح وتقييم حطام الحرب العالمية الثانية في أستراليا والمحيط الهادئ.

مات هو زميل دولي وحاصل على جائزة EC50 من نادي المستكشفين، ونائب رئيس سابق للمعهد الأسترالي للآثار البحرية (AIMA)، وممثل نيوزيلندا في اللجنة الدولية للتراث الثقافي تحت الماء (ICUCH) التابعة للمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS). كما عمل كمقدم متخصص في المسلسل التلفزيوني Coast: New Zealand، وهو برنامج فرعي من المسلسل البريطاني Coast الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وهو خبير في موضوع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وأمانة برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ (SPREP) وحكومة أستراليا.

بعد الجمع بين الغوص العلمي والتجاري والتقني لأكثر من عقد من الزمان، يعمل مات الآن كمدير أبحاث لمؤسسة المشاريع الكبرى، ويعمل على حماية النظم البيئية البحرية والثقافات وسبل العيش المهددة بحطام السفن الملوثة من الحرب العالمية الثانية عبر المحيط الهادئ الأزرق.

ستكون محاضرة مات في معرض GO Diving Show ANZ على النحو التالي:

حطام السفن الشبحية في المحيط الهادئ الأزرق

محاضرة حول أحدث التقنيات في معرض GO Diving Show ANZ 11

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.