The UK shark that glows in the dark

Sharks dwell off the UK coastline, but did you know there is one that glows in the dark? Join Lloyd Rees-Jones at this year's عرض GO Diving in March when he takes to the UK Stage to showcase a very different side of our marine life when viewed in a different light (no pun intended!).

Lloyd Rees-Jones is a HSE Part 4 Media Diver, PADI Master Scuba Diver Trainer, underwater videographer and seasoned volunteer with Neptunes Army of Rubbish Cleaners (NARC). For almost 20 years he has been completely captivated by three shore diving locations in Pembrokeshire, West Wales, and every year he discovers something new that fills him with excitement for the season ahead and keeps him going back year after year.

Ultraviolet night diving in Pembrokeshire

Lloyd's talk on the UK Stage will be about marine fluorescence and the nocturnal activities of our favourite coastal species, and will give a glimpse on how ultraviolet night diving has the potential to rekindle our passion for night diving – and also the hidden benefits it can bring to our UK diving adventures.

