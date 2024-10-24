معجزة السلاحف البحرية

يحتفل جون كريستوفر فاين بالزواحف الصديقة للغواصين والتي تستمر في العودة إلى موطنها في بالم بيتش بولاية فلوريدا، على الرغم من كل الصعوبات. وقد التقط الصور

كان الأمر أشبه بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كان بوسعي أن أتخيل نورين راوس، ببدلة السباحة الصفراء، وخزانها الصغير، وابتسامتها المشرقة، وهي تسبح باتجاه روبرت. كانت نورين تطلق أسماء على السلاحف البحرية. كان روبرت، وهو ذكر ضخم من السلاحف البحرية، يعود دائمًا إلى الشعاب المرجانية قبالة بالم بيتش بولاية فلوريدا، موسمًا بعد موسم لمدة عشرين عامًا.

كان نورين يسبح معه، وقام بقياس طول صدفة قاربه فوجدها بطول 115 سم. وكان من الواضح أن الثقب الموجود في منتصف الصدفة كان نتيجة لقاء قديم مع مروحة قارب. وكان روبرت يصل في ديسمبر/كانون الأول، ثم يغادر ليعود إلى موطنه البعيد في منطقة البحر الكاريبي ــ عادة بحلول نهاية فبراير/شباط، وفقا لسجلات نورين الدقيقة.

بعد أن أكملت تدريبها كمدربة غوص في جزر الباهاما، افتتحت نورين مكتبًا صغيرًا في ريفييرا بيتش، حيث ربطت قارب الغوص الخاص بها.

سلحفاة منقار الصقر تستريح تحت حافة صخرية في منطقة تاردروب ريف. بعد السباحة لفترة طويلة للوصول إلى بالم بيتش، تستريح السلاحف بعيدًا عن تيار الخليج. يتغير إيقاع تنفسها، ويمكنها البقاء مغمورة بالمياه لفترات طويلة

كانت نورين راوس تعمل في مجال الغوص، حيث كانت تأخذ الغواصين لاستكشاف الشعاب المرجانية قبالة بالم بيتش. وقد قامت بتدريب دوتي كامبل، عمدة محلية سابقة، وسرعان ما أصبحتا صديقتين. وبفضل استثمار دوتي، تم افتتاح نادي الغوص نورين راوس في بالم بيتش في عام 1977.

كان هذا ناديًا ريفيًا للغواصين، مع خزان تدريب عميق ووسائل راحة في حمام السباحة مما يعني أن الغواصين الذين يرتدون ملابس السباحة المبللة يمكنهم الجلوس في أي مكان في المكتب الواسع والصالة. كانت نورين تعيش في شقة في الطابق العلوي، تواجه الممر المائي الساحلي حيث يرسو قارب الغوص الجديد المتطور الخاص بها.

سيدة السلحفاة

توفيت نورين في عام 2005. وبعد إصابتها بحالة شلل بسبب الانحناءات، تعافت واستمرت في الغوص ولكنها اضطرت إلى التقاعد في عام 1995. وعلى مدار سنواتها العديدة من تقديم الضيافة الرائعة والتدريب للغواصين من جميع أنحاء العالم، كانت السلاحف هي المفضلة لدى نورين.

لقد حصلت على لقب "سيدة السلحفاة"، في البداية بسبب السخرية من صيادي الرمح الذين رفضت السماح لهم بالصعود على قارب الغوص الخاص بها ووعظت ضدهم، ثم خففت هذا اللقب إلى مصطلح يدل على الاحترام العميق عندما أصبح نادي الغوص الخاص بها جوهرة في عالم الغوص.

لم تسمح نورين راوس الراحلة بصيد الأسماك بالرمح من قارب الغوص الخاص بها. كان بإمكان أي غواص يسلم بندقية صيد بالرمح أن يحصل على رحلة مجانية. قامت بثني البنادق واستخدمتها في منحوتة في نادي الغوص

تم بيع هذه القطعة الرائعة من العقار بعد 38 عامًا من العمل وتم هدمها لإفساح المجال للتطوير. ولكن الآن عادت السلاحف - وكذلك نادي الغوص.

تم بيع جوهر النادي إلى شون جالانت، الذي يدير كيالامي تو من مارينا ريفييرا بيتش، بالإضافة إلى قارب غوص آخر من جوبيتر ومتجر قبالة نورثليك بوليفارد.

ويستمر نفس الود والروح الترحيبية وقاعدة عدم صيد الأسماك بالرمح - باستثناء استخدام الرماح القطبية لصيد أسماك الأسد الغازية، والسماح بصيد الكركند في الموسم.

الغوص كيالامي تو لقد ذكرني موسم تزاوج السلاحف بتلك الغطسات المذهلة التي قمت بها منذ زمن بعيد مع نورين. لا تجعل السلاحف عادةً مياه تيار الخليج قبالة بالم بيتش موطنًا دائمًا لها.

السلاحف البحرية من الحيوانات آكلة اللحوم. فهي تأكل قناديل البحر والرخويات وحتى الأسماك إذا تمكنت من اصطيادها. وتأكل بعض الأنواع فقط عشب السلاحف والإسفنج.

تم اصطياد سلحفاة تعيسة بواسطة صياد قبالة رصيف جونو، وتم نقلها إلى مركز الإنقاذ لإزالة الخطاف وإطلاقها لاحقًا في المحيط.

جاهز للتزاوج

وها هي الأسماك تسبح كل عام قبالة شاطئ بالم بيتش، مستعدة للتزاوج. ثم تتجه الإناث إلى الشاطئ ليلاً لوضع بيضها، ثم تعود إلى الشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي، وعادة ما تتزاوج مرة أخرى، وتضع مجموعة أخرى من مائة بيضة وتعود إلى المنزل حتى الموسم التالي.

كيف يصلون إلى هذا الموقع، ويسبحون مئات الآلاف من الأميال من منازلهم في منطقة البحر الكاريبي ليصلوا إلى الشعاب المرجانية قبالة الشواطئ حيث فقسوا؟ يعتقد العلماء أن الأمر له علاقة بالقمر والشمس ودوران الأرض.

أتذكر أنني وجدت سلحفاة صغيرة ميتة على الشاطئ. لم تنجح في الخروج من بيضتها إلى الأمواج، بل علقتها أشعة الشمس الساطعة في النهار فجفت. لا يصل إلى مرحلة البلوغ سوى واحد من كل ألف سلحفاة صغيرة. التقطتها ووضعتها في كوب من الماء، واستخدمت مغناطيسًا لتدحرجها. تطبع البلورات المغناطيسية في أدمغة السلاحف خريطة تمكنها من العودة إلى أصولها.

تكافح السلاحف الإناث للوصول إلى الشاطئ لحفر أعشاشها على الشواطئ المحلية. وتربكها الأضواء على الشاطئ وغالبًا ما تستدير وتتجه عائدة إلى المحيط. وتتسبب السدود وتآكل الشاطئ في وضع بيضها أسفل خط المد العالي، لذا تجرفها أمواج المحيط بعيدًا. وتضع أجهزة المراقبة علامات على أعشاش السلاحف لحمايتها

كما هو الحال مع الزواحف الأخرى، يعتمد تحديد جنس السلاحف على درجة الحرارة في العش. هناك هامش صغير نسبيًا: نقول الرجال الرائعون والفتيات الجميلات.

الرمال الداكنة تزيد من درجة الحرارة. وأنت تعلم ذلك من المشي حافي القدمين على الأسفلت مقارنة بالخرسانة البيضاء. وتتخلص مشاريع تجديد الشواطئ من الرمال الداكنة العميقة التي تم تجريفها على الشواطئ. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تفقس الإناث. وتؤدي التغيرات في درجات الحرارة إلى خلق مناخ أكثر دفئًا، مما يعني المزيد من الإناث. وهذا خلل في التوازن يجعل السكان في المستقبل خارج توازن الطبيعة.

أخذنا مايك هيلي، مدرب الغوص في كيالامي، إلى الشعاب المرجانية التي يطلقون عليها اسم "تيردروب"، جنوب فندق بريكرز. رأينا الكثير من إناث السلاحف البحرية، وكانت إحداهن تجلس ببساطة خلف سلة إسفنجية خارج التيار، لتستريح بعد سباحتها الطويلة.

توقف مايك بينما كان غواصوه يلتقطون الصور تحت الماء، معجبين بالسلحفاة المسنة.

مدرب الغوص في نادي كيالامي للغوص مايك هيلي مع سمكة قرش ضخمة الرأس قبالة الشعاب المرجانية بريكرز، على بعد ميل واحد من الشاطئ في بالم بيتش

كانت نورين تمتلك تصريحًا خاصًا للسباحة مع السلاحف البحرية. وكانت تسجل البيانات وتجري الملاحظات في كل غوصة. وكانت تسجل السلوكيات التي يتوق إليها العلماء. ونادرًا ما كان الباحثون في تلك الأيام يغوصون، وكانوا نادرًا ما يراقبون سلوكيات رعاياهم في البرية، وبالتأكيد ليس بنفس القدر الذي كانت تفعله نورين، التي كانت تغوص كل يوم.

قشر البرنقيل

تم رصد العديد من إناث السلاحف البحرية الأخرى على الشعاب المرجانية المسيل للدموع. وفي غوصة ثانية قبالة الشعاب المرجانية بريكرز، ظلت أربع منهن فضوليات وسبحن نحو الغواصين.

في بعض الأحيان، كانت نورين تمرر منظمها إلى روبرت، وهو زاحف يتنفس الهواء، حتى لا يضطر إلى قطع غوصهما معًا بالسباحة إلى السطح. كان روبرت يعرف نورين، وكان يسبح إليها لتنظيف قوقعته من القواقع باستخدام "وسادة التنظيف" التي كانت تحملها دائمًا.

وفي أسوأ أوقات التلوث، عندما كان مديرو المياه يفتحون بوابات القنوات أثناء هطول الأمطار الغزيرة لمنع الفيضانات في الغرب، كانت طبقات من الوحل تخرج إلى المحيط. وذكرت نورين أنها رأت السلاحف تغمر نفسها في الوحل لحرمان الرخويات من الأكسجين، مما أدى إلى نفوقها. وكان هذا سلوكاً ذكياً غير عادي، أشبه بقرد يستخدم أداة.

يجب على السلاحف أن تصعد إلى السطح للتنفس وكثيراً ما تصطدم بها القوارب. وقد قُتلت هذه السلحفاة الميتة مؤخراً بسبب مروحة قارب اخترقت صدفتها.

تعيش السلاحف البحرية أزمة حقيقية. فعلى الرغم من الحماية التي تحظى بها باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، لا تزال السلاحف البحرية تتعرض للصيد من أجل الغذاء، ويلقى العديد منها حتفها في حوادث. ويموت البعض منها بسبب المعاناة بعد تناول نفايات بلاستيكية ظنوا أنها قناديل البحر.

إن إحصائيات أعداد السلاحف البحرية مخيفة. وتشير التقديرات إلى أن عدد السلاحف البحرية من نوع ريدلي يبلغ 3,000، والسلاحف البحرية ضخمة الرأس 91,000، والسلاحف البحرية من نوع منقار الصقر 30,000، والسلاحف الجلدية 133,000، والسلاحف الزيتونية 558,000، والسلاحف البحرية الأسترالية ذات الظهر المسطح 7,000، والسلاحف الخضراء 245,000.

تعد بالم بيتش موطنًا لسلاحف الرأس الضخمة وسلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء وسلاحف الجلد، ونادرًا ما توجد سلحفاة كيمب ريدلي، حيث تمر هذه السلالة الأخيرة فقط في رحلاتها شمالًا على طول الساحل. ولا تعشش هذه السلاحف هناك.

سلحفاة بحرية ضخمة الرأس يبلغ عمقها 18 مترًا على الشعاب المرجانية المسيل للدموع. يمكن للسلاحف أن تعيش حياة طويلة، بعضها يصل إلى التسعين من عمرها إذا لم تقع فريسة للشباك أو الحطام البلاستيكي أو الحوادث مع القوارب عندما تطفو على السطح للتنفس

السلاحف على قيد الحياة وبصحة جيدة شواطئ النخيل. كذلك هو الحال نادي الغوص. إن الأجيال الجديدة من مدربي الغوص، الذين يحذون حذو المالك الجديد في أخلاقياته، يعملون على ضمان حماية الكائنات البحرية، فضلاً عن فتح النوافذ لمن يرغبون في مشاهدة ظاهرة طبيعية لا تزال قيد البحث، ولكن حتى الآن لا يزال فهمها محدوداً. لقد عادت السلاحف.

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