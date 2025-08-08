مجلة الاشتراكات
العالم المجنون لإنتاج الأفلام تحت الماء مع توم بارك

توم بارك
توم بارك

توم بارك هو مصور سينمائي ومخرج ماهر تحت الماء من أستراليا، ولديه أكثر من عقد من الخبرة في العمل في صناعة الأفلام تحت الماء، وسوف يناقش "العالم المجنون لإنتاج الأفلام تحت الماء" عندما يصعد إلى المسرح الرئيسي في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

عمل توم على مجموعة متنوعة من المشاريع، من الأفلام الوثائقية الطويلة وأفلام التاريخ الطبيعي للعملاء بما في ذلك BBC وNetflix وAmazon Prime Video وDavid Attenborough، وقد تم الاعتراف بعمله بجوائز من المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مهرجان Wildscreen المرموق.

يُعرف توم بخبرته الفنية في استخدام الكاميرات والمعدات تحت الماء، بالإضافة إلى رؤيته الإبداعية في تصوير جمال وتميز عالم ما تحت الماء. أمضى معظم مسيرته المهنية في تصوير الحاجز المرجاني العظيم والساحل الشرقي لأستراليا، وهو شغوف بالحفاظ على المحيطات، ويستخدم فنه لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية النظم البيئية البحرية.

اذهب لعرض الغوص ANZ
سيقام معرض GO للغوص في ساحة سيدني للعروض في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

وسوف يحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، من مجالس السياحة ومنظمي الرحلات السياحية إلى المنتجعات والقوارب السياحية ووكالات التدريب وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفاظ على البيئة.

