مجموعة الغوص واستغلال التهديدات ودور غواصي البحرية الملكية

سيقدم ضابط الغوص في الحرب ضد الألغام وإزالة الألغام في البحرية الملكية المقدم كريس فورستر عرضًا تقديميًا مثيرًا للاهتمام حول دور مجموعة الغوص واستغلال التهديدات (DTXG)، وهي الوحدة المتخصصة في البحرية الملكية المسؤولة عن الغوص لإزالة الألغام، والتخلص من الذخائر المتفجرة تحت الماء (EOD)، وعمليات مكافحة العبوات الناسفة البحرية عندما يتوجه إلى مسرح المملكة المتحدة في عرض GO Diving في مارس اذار.

يتمتع الملازم القائد فورستر بـ 12 عامًا من الخدمة في البحرية الملكية، بما في ذلك عشر سنوات داخل مجتمع الغوص، ولديه خبرة عملياتية كبيرة، مع الانتشار في الخليج العربي وجنوب غرب المحيط الهادئ.

مجموعة الغوص واستغلال التهديدات ودور غواصي البحرية الملكية 4

تعمل DTXG في بيئات تحت الماء معقدة وعالية المخاطر، مما يضمن سلامة العمليات البحرية والشحن التجاري والبنية التحتية البحرية الحيوية.

ستتناول هذه المحادثة المسؤوليات الرئيسية للمجموعة، بما في ذلك:

مكافحة الألغام: اكتشاف الألغام البحرية والذخائر غير المنفجرة وتحييدها والتخلص منها.

التخلص من الذخائر المتفجرة البحرية: الاستجابة لتهديدات العبوات الناسفة تحت الماء في الموانئ وممرات الشحن والمنشآت البحرية.

دعم العمليات الخاصة: مساعدة القوات الخاصة البريطانية (UKSF) في العمليات البرمائية والسرية.

استغلال التهديدات: تحليل الأجهزة المتفجرة للعدو لتحسين استراتيجيات مواجهتها.

يقوم غواص التخليص التابع للبحرية الملكية بفحص اتصال لغم عائم أثناء تمرين تدريبي.

كما تسلط المحاضرة الضوء على تدريب DTXG والمعدات المتخصصة ودمج التكنولوجيا المتطورة مثل المركبات ذاتية القيادة تحت الماء والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد. وتوضح دراسات الحالة للعمليات الأخيرة فعالية السرب في سيناريوهات العالم الحقيقي، في حين توفر المناقشة حول التهديدات الناشئة والتطورات المستقبلية نظرة ثاقبة للطبيعة المتطورة للتخلص من الذخائر المتفجرة تحت الماء.

مجموعة الغوص واستغلال التهديدات ودور غواصي البحرية الملكية 5

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟ تتوفر أيضًا أسعار تذاكر المجموعات لأكثر من 10 أشخاص إذا كنت قادمًا مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك. احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!