العجائب القديمة قبالة سواحل مالطا وجوزو

البروفيسور تيمي جامبين هو أستاذ مشارك في علم الآثار البحرية في قسم الكلاسيكيات والآثار بجامعة مالطا، وكان في طليعة البعثات الاستكشافية إلى حطام السفن والمواقع القديمة غير المكتشفة لسنوات عديدة - سيأخذك في رحلة خلف الكواليس لبعض أحدث الأبحاث على المسرح الرئيسي في عرض GO Diving في مارس اذار.

تخرج البروفيسور جامبين في التاريخ من هذه الجامعة وحصل على درجة الماجستير في علم الآثار البحرية والتاريخ من جامعة بريستول، حيث حصل أيضًا على درجة الدكتوراه في علم الآثار البحرية. وقد شارك في العديد من مشاريع البحث التعاونية، كما شارك في إدارة العديد من المسوحات البحرية تحت الماء في أجزاء مختلفة من البحر الأبيض المتوسط.

المتحف الافتراضي

تيمى هو مؤسس ومدير المتحف الافتراضي – مالطا تحت الماء. إن المواقع التراثية الثقافية تحت الماء بعيدة عن الأنظار وفي كثير من الأحيان بعيدة عن الأذهان. والسبب وراء هذا الوضع بسيط – الحاجز المادي الذي يخلقه البحر نفسه. حتى الآن، لا يستطيع سوى الغواصين أو الأشخاص في الغواصات زيارة هذه الكبسولات الزمنية التاريخية. ولا تزال هناك قيود ناجمة عن العمق والبعد والتشريعات.

في الواقع، أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي تحت الماء هو أن "الدول الأطراف يجب أن تعزز الوعي العام فيما يتعلق بقيمة وأهمية التراث الثقافي تحت الماء"، وهو مبدأ أقرته بالكامل مؤسسة المتحف الافتراضي - مالطا تحت الماء. تعمل هذه المنصة الإلكترونية على جلب التراث الثقافي تحت الماء إلى السطح وإلى منازل عامة الناس.

باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وغيرها من الوسائط، يهدف هذا الموقع إلى توفير إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي الفريد تحت الماء في مالطا ومشاركته مع جميع أفراد الجمهور.

مشروع حطام السفينة الفينيقية

في عام 2007، خلال مسح الاستشعار عن بعد البحري الذي كان يهدف إلى رسم خريطة للتراث الثقافي تحت الماء في مالطا، لوحظ وجود شذوذ صغير في بيانات السونار.

ومنذ ذلك الحين، قامت جامعة مالطا، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بدراسة ما تبين أنه أحد أكثر الاكتشافات الأثرية تحت الماء إثارة للاهتمام في الآونة الأخيرة.

يقع حطام السفينة الفينيقية على عمق 110 أمتار قبالة خليج إكسليندي في غوزو، ويتكون من حمولة مختلطة سليمة ومحفوظة جيدًا يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. تسلط المحتويات المختلطة من الأشياء الحجرية والسيراميك الضوء على التاريخ الاقتصادي وشبكات التجارة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال العصر القديم.

بالإضافة إلى الفوائد الأثرية - بما في ذلك دراسة الأنواع الخزفية غير المعروفة حتى الآن بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الاختبارات العلمية في مراحل ما بعد التنقيب - يقدم هذا الموقع تحديات وفرصًا أخرى فيما يتعلق بالمنهجيات والوصول، فضلاً عن التواصل بشأن مثل هذا الموقع.

يمكنك معرفة المزيد عن مشروع حطام السفينة الفينيقية هنا، والمتحف الافتراضي هنا.

العجائب القديمة قبالة سواحل مالطا وجوزو 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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اشترِ تذكرتك قبل 31 يناير 2025 مقابل 17.50 جنيهًا إسترلينيًا، واصطحب صديقك أو زوجتك أو أفضل أصدقائك معك مجانًا تمامًا! أو لماذا لا تحضر معك صديقًا لا يمارس الغوص حتى يتمكن من رؤية كل عجائب العالم تحت الماء التي يفتقدها!

في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!