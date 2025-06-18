هل يفوت الغواصون فرصة ما بإشاراتنا اليدوية الضعيفة؟

يقول عارض الأزياء والممثل والغواص الحالي، نايل دي ماركو: "فوق الماء، وبصفتي أصمًا، يُنظر إليّ دائمًا على أنني الشخص الذي لا يستطيع التواصل مع الآخرين". أما تحت الماء، فالأمر مختلف تمامًا - كما يوضح لستيف واينمان، فإن معرفة لغة الإشارة الحقيقية قد تفيد جميع غواصي السكوبا.

يقول نايل دي ماركو: "كان من الغريب بعض الشيء محاولة التخلي عن لغة الإشارة الأمريكية (ASL) لتعلم إشارات الغوص. شعرتُ وكأنني أعاني من قيود، مع العلم أنني ما زلتُ قادرًا على إجراء نفس القدر من المحادثة الكاملة تحت الماء باستخدام لغة الإشارة الأمريكية".

"بعض علامات الغوص القياسية، على الرغم من أنها ضرورية للغاية، إلا أنها ليست بديهية تمامًا وقد يتم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها شيء آخر.

نيل دي ماركو

لكن المثير للاهتمام هو أن توماس كوخ، الذي التحقتُ معه بالدورة، يعمل الآن على تطوير لغة تحت الماء بالكامل. لماذا نعتمد على الإيماءات العشوائية، بينما لدينا بالفعل لغة بصرية متكاملة تعمل بكفاءة - وهي لغة الإشارة!

"إذا قمنا بتوحيد إشارات اليد أثناء الغوص باستخدام لغة الإشارة، فلن يتمكن الغواصون من التواصل بشكل أفضل تحت الماء فحسب، بل سيكون لديهم أيضًا القدرة على التواصل مع الأشخاص الصم في المناطق الداخلية!"

يشير نيل دي ماركو إلى نفسه باعتباره جزءًا من مجتمع الصم، حيث يتماهى مع ثقافة الصم المتجذرة في لغته الأم، وهي لغة الإشارة الأمريكية.

لفت الممثل والعارض والناشط البالغ من العمر 36 عامًا انتباه الرأي العام في الولايات المتحدة في عام 2015 بفوزه بمسلسل الواقع التلفزيوني أميركا توب موديل التالي.

كان يعمل عارض أزياء مستقلاً لمدة عام تقريبًا آنذاك، لكنه أصبح ثاني فائز ذكر وأول فائز أصم في 22 موسمًا من البرنامج. أدى فوزه إلى توقيعه عقدًا بدوام كامل مع وكالة عرض أزياء في نيويورك.

وفي العام التالي، فاز هو وشريكه المحترف بمسابقة التلفزيون الرقص مع النجوممما يجعله ثاني شخص أصم يفوز بالجائزة التي تعادل الجائزة التي تمنحها المملكة المتحدة منذ فترة طويلة. تأتي بدقة الرقص.

عرض الأزياء، الرقص، الغوص…

الغوص هو إضافة حديثة إلى سلسلة إنجازات نايل. ​​وقد أثارت معرفته الطويلة بمدير دورات PADI، توماس كوخ، وهو أيضًا أصم. يقول: "أعرف توماس منذ صغري. لخمسة عشر عامًا، كنت أرغب في الالتحاق بدورات تحت إشرافه، لكنني لم أجد الوقت الكافي".

نيل يتدرب في المسبح مع توماس كوخ (روزي مور)

بالنظر إلى سيرته الذاتية، لا يُستغرب هذا، ولكن عندما وجد نايل الوقت الكافي للحصول على الشهادة، اندفع بكل قوة. وقد التحق الآن بأربع دورات تدريبية حول إسلامورادا في جزر فلوريدا كيز مع أكوا هاندز، مركز الغوص التابع لرابطة مدربي الغوص المحترفين (PADI) الذي يملكه توماس، والذي يُوصف بأنه شركة الغوص الوحيدة المملوكة للصم في العالم.

وتلا دورة غواص المياه المفتوحة على التوالي دورة غواص المياه المفتوحة المتقدم ودورة الهواء المخصب ودورة الحفاظ على الشعاب المرجانية AWARE.

يقول نايل: "منحتني دورات PADI المهارات والمعرفة الأساسية للتنقل في عالم ما تحت الماء بثقة، وجعلت لغة الإشارة الأمريكية التي تعلمها توماس التجربة استثنائية بحق". علاوة على ذلك، تُقدم تجربته في تعلم الغوص رؤىً غير متوقعة.

يقول: "عالم ما تحت الماء هو عالم الصم حقًا. كل شيء ينقلب. فوق الماء، كشخص أصم، يُنظر إليّ دائمًا على أنني الشخص "غير القادر على التواصل" مع الآخرين. لكن تحت الماء؟ كل شيء يتغير.

نايل وتوماس على القارب (روزي مور)

أثناء تدريبي في البحر، لاحظتُ شيئًا طريفًا: لم يكن مدربو السمع قادرين على تدريب غواصين آخرين تحت الماء. كانوا يبدأون الغوص، ويحاولون استخدام الإيماءات أو تقليد التعليمات، لكن نادرًا ما كان ذلك ينجح.

"في غضون دقائق، سيبدو طلابهم في حيرة وسيعود الجميع إلى السطح سباحة حتى يتمكن المدرب من التحدث.

ثم يغوصون مجددًا - ثم يتكرر كل شيء. كنت أشاهدهم يصعدون ويهبطون مجددًا كالمصعد. وتنقطع خبراتهم العملية وتعلمهم.

في هذه الأثناء، أنا وتوماس، مدير دورات PADI للصم الوحيد في العالم، بقينا تحت الماء طوال الوقت. بدون أي سطوح أو مقاطعات. كان قادرًا على شرح التقنيات، وتصحيح وضعيتي، وإرشادي خلال كل تمرين، كل ذلك بلغة الإشارة الأمريكية، في الوقت الفعلي، على عمق أقدام عديدة.

"لقد كان الأمر سلسًا، وبصراحة، كان ما تحت الماء يبدو وكأنه أرضنا!"

ما هي إشارة سمكة القرش الممرضة؟ (روزي مور)

خطط العشاء وتبييض المرجان

ولم يكن هذا هو الانعكاس الوحيد الذي واجهه نايل تحت الماء. "سيناريو طريف آخر: غالبًا ما أعتمد على القلم والورقة للتواصل مع الأشخاص الذين يسمعون. ولكن تحت الماء، فجأةً، أصبح الأشخاص الذين يسمعون يكتبون ببطء على دفاتر ملاحظات مقاومة للماء، بينما أنا وتوماس نسترخي فقط باستخدام لغة الإشارة.

"لقد كان يشير بسهولة إلى مخلوقات الشعاب المرجانية، ويشرح ما كنا نراه، وحتى أننا خططنا لتناول العشاء تحت الماء."

هناك لحظةٌ علقَت في ذهن نايل وهو يستكشف الشعاب المرجانية مع مُدرّبه. "أشار توماس إلى عدة أجزاء من المرجان الأبيض الناصع المُحاط بشعابٍ خصبة. وشرح بلغة الإشارة الأمريكية: "هذا المرجان ميت، نتيجةً مباشرة لارتفاع درجة حرارة المحيط. الاحتباس الحراري حقيقةٌ واقعة، وهو واضحٌ حتى تحت الماء".

تمكنتُ بعد ذلك من طرح المزيد من الأسئلة عليه حول ذلك تحت الماء. ولم أستطع التوقف عن التفكير في غواصي السمع الآخرين مع مدرب السمع. ما كان لتلك المحادثة أن تحدث.

كان على الغواصين ذوي السمع الانتظار حتى صعودهم إلى السطح، ربما بعد ١٥ أو ٣٠ دقيقة، ليسألوا: "مهلاً، ما هذا الشيء الأبيض الذي رأيناه؟" هذا إن كانوا قد تذكروه أصلاً. لكن بما أنني وتوماس كنا قادرين على التواصل تحت الماء، فقد تعلمتُ ذلك في تلك اللحظة. وقد علق في ذهني ذلك.

يوتوبيا الصم

وُلد نايل دي ماركو في كوينز، نيويورك، لعائلةٍ كان والداه وشقيقاه، بالإضافة إلى والديه، مصابين جميعًا بالصمم الخلقي. بعد انفصال والديه، انتقلت والدته دونا مع أطفالها إلى ماريلاند.

هناك التحق نايل بمدرسة ماريلاند للصم ثم حصل على شهادة في الرياضيات من جامعة جالوديت المتخصصة في واشنطن.

في عام 2013، وهو العام الذي تخرج فيه، ظهر في فيلم لغة الإشارة الأمريكية بعنوان في العلبةوعلى مدى السنوات القليلة التالية، اقتحم مجال التلفزيون، ولعب دورًا رئيسيًا في المسلسل تم التبديل عند الولادة وظهر في مسلسل كوميدي، الناس صعبة.

طالب نموذجي

لقد أوضح دائمًا أنه بعيدًا عن اعتبار نفسه معاقًا بسبب الصمم، فإنه ينظر إلى كونه مجهزًا للتواصل دون التحدث - كما هو الحال، على سبيل المثال، في مجال عرض الأزياء.

كرس نفسه لتوسيع الوعي بثقافة الصم، وفي عام 2016 أسس مؤسسة نيل دي ماركو، وهي مؤسسة خيرية توفر الوصول إلى الموارد للأطفال الصم وأسرهم.

بعد أربع سنوات بدأ شركته الإنتاجية الخاصة، Clerc Studio، والتي أدت إلى ظهور الصم ش، مسلسل واقعي على Netflix تدور أحداثه في جالوديت؛ فيلم وثائقي قصير مرشح لجائزة الأوسكار بعنوان نسخة صوتية وهذا العام، الرئيس الأصم الآن!، وهو فيلم وثائقي شارك في إخراجه وإنتاجه، يتناول احتجاجًا طلابيًا اندلع في جامعة جالوديت عام ١٩٨٨ عندما فاز مرشح من ذوي السمع على منافسيه من الصم. كما شارك قصته في سيرة ذاتية. يوتوبيا الصم.

جزر غالاباغوس في مرمى بصره

إن القدرة على التواصل بسهولة مع مدرب الغوص الخاص به حتى أثناء الغمر ساعدت نيل على اجتياز دورات الغوص الأولية بسهولة، لكنه الآن يحتاج إلى اكتساب خبرة قوية تحت الماء لتحقيق أقصى استفادة من تلك البداية الحلمية.

يقول: "ما تبقى هو القيام بخمسين غطسة للغوص في جزر غالاباغوس"، واضعًا هذه الوجهة على رأس قائمة أمنياته، تليها لوفوتن في النرويج - فمشاهدة الحيوانات الكبيرة نصب عينيه. "أسافر حول العالم كثيرًا، لذا أعتقد أنني أستطيع التسلل لغطسة أو اثنتين!"

العيب الوحيد الذي يراه كغواص هو أن قلة قليلة من الغواصين حاليًا يعرفون لغة الإشارة: "اختاروا أن يعرفوا فقط إشارات يد محدودة للغوص غير لغة الإشارة الأمريكية! لا أستطيع التواصل معهم في الأسفل.

هذا بالضبط ما يسعى توماس إلى تحقيقه: سد الفجوة بين عالمين. لا يزال المحيط من أقل الأماكن استكشافًا على وجه الأرض، وبصراحة، كذلك إمكانيات إشارات اليد.

لا ينبغي أن يُشكّل إقناع الصم بممارسة الغوص مشكلة؛ إذ يعتقد نايل أن التحدي يكمن في "تشجيع الغواصين الذين يسمعون ليس فقط على المشاركة في الغوص، بل أيضًا على الالتحاق بدورات تدريبية تحت إشراف مدرب أصم. فلا أحد أفضل منه في استخدام الإيماءات بذكاء تحت الماء".

تبادل سهل لوجهات النظر حول المحطة

شاهدتُ توماس كوخ يتواصل مع غواصين أصحاء تحت الماء دون صعوبة، مستخدمًا إيماءات واضحة وبديهية تُفهم فورًا. أعتقد أن متعلمي السمع سيكونون أفضل حالًا مع الصم!

نقطة أخيرة: سألتُ نايل إن كان قد تفاجأ عندما علم أن غواصي السكوبا غالبًا ما يصفون العالم تحت الماء بأنه مكان صاخب. "هذا جديد بالنسبة لي. الآن - لم أكن أعلم! أجاب. "الآن عليّ أن أغوص في جحر الأرنب..."

أكوا هاندز تأسس مركز الغوص PADI عام ٢٠١٠ على يد توماس كوخ، الذي أصبح منذ ذلك الحين سفيرًا لجمعية مدربي الغوص المحترفين (PADI). يُعنى مركز الغوص PADI في كليرووتر بولاية فلوريدا بالصم وضعاف السمع، ويُجري جميع دورات ورحلات الغوص باستخدام لغة الإشارة الأمريكية (ASL) لضمان سهولة الوصول لكل من الصم وضعاف السمع.

أيضا على ديفرنيت: هل سيكون لدينا لغة إشارة عالمية يومًا ما؟, إشارات اليد في الغوص: سد فجوة التواصل تحت الماء