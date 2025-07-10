حطام السفن في سيدني يحتل مركز الصدارة

الغواص الفني سمير الحافظ هو مؤسس ورئيس فريق مشروع سيدني، وهي جمعية للغواصين الفنيين المشاركين في البحث واكتشاف حطام السفن التاريخية المهمة في مواقع أعمق وأكثر تحديًا، وسوف يناقش بعض حطام السفن في سيدني عندما يتوجه إلى Tech Stage في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

مشروع سيدني تتمثل المهمة المستمرة في اكتشاف وتوثيق حطام السفن ذات الأهمية التاريخية الموجودة في المياه الأسترالية وفي مواقع خارجية.

وقد عمل الفريق مؤخرًا على مواقع أعمق في المياه المحلية، بهدف رسم خرائط ثلاثية الأبعاد للحطام الحالي والجديد، والحفاظ على هذه المواقع التاريخية للغواصين في المستقبل.

حطام السفن في سيدني يحتل مركز الصدارة

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.