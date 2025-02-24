ستيف باكشال يتصدر المسرح الرئيسي

مقدم البرامج التلفزيونية الحائز على العديد من الجوائز ستيف باكشال - المتحدث الرئيسي في عرض GO Diving في شهر مارس – سوف يحول اهتمامه إلى اثنين من الكائنات المفضلة لدى الغواصين، الحيتان وأسماك القرش.

قام ستيف، وهو بطل مليء بالإثارة، باستكشاف بعض الأماكن النائية على هذا الكوكب. وهذا، إلى جانب معرفته التي لا مثيل لها بالحياة البرية والعالم الطبيعي، يجعله متحدثًا ضيفًا رائعًا.

باعتباره واحدًا من أكثر مقدمي البرامج ازدحامًا على شاشة التلفزيون، وربما اشتهر بنجاحه الهائل مميت في سلسلة من العروض، سيظهر ستيف على المسرح الرئيسي في سيدني إلى جانب نجوم الغوص مثل داون كيرناجيس، ومونتي هولز، وآندي توربيت، ورانفا جورموندسون، وماريا بوليروب.

سافر ستيف مؤخرًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي للتصوير حوت لصالح Sky TV، وهو برنامج رائد يتتبع الأنواع الأكثر شهرة والمهددة بالانقراض. لقد قام بالتصوير أيضًا بعثة سمك القرش لـ Sky TV وظهرت في كوكبنا المتغير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وان - سلسلة طموحة مدتها سبع سنوات توثق ستة من الكوكب النظم البيئية الأكثر تهديدا.

قبل هذا، ل أرض جاغوا المفقودةr، قام بأول صعود لجبل أوبويجما في فنزويلا، ونام على وجه الجرف العمودي، ووجد أنواعًا غير معروفة من الحيوانات على القمة. كما نزل أيضًا إلى قاع شلالات كايتور في غيانا إلى أرض العجائب المغمورة بالأسفل.

In أرض البركان المفقودة، كان ستيف أول شخص غريب يدخل بركان جبل بوسافي - حيث اكتشف الفريق ما يصل إلى 40 نوعًا جديدًا، بما في ذلك أكبر فأر في العالم! شارك ستيف أيضًا في رحلة استكشافية وحشية لفتح ممر جديد في كهف ماجيني في بريطانيا الجديدة.

سلسلة أخرى تشمل رحلة استكشافية للأسفكا، حيث كاد أن تبتلعه الحيتان الحدباء وانجرف إلى أحشاء نهر جليدي، و صائد السم، حيث تحمل لسعات مئات من رصاصات النمل (أكثر اللافقاريات اللاسعة إيلامًا في العالم) في حفل التكريس.

وتشمل الأفلام الأخرى التي قام بها ويلدرنس سانت كيلدا, بريطانيا المتطرفة – الكهوف, أجهزة تتبع سبرينج واتش, ألاسكا لايف، بلو بلانيت لايف، وعوالم غير مكتشفة مع ستيف باكشال.

كاتب غزير الإنتاج، أحدث كتب ستيف، أزرق، هو مزيج من المذكرات، سفر، والعلوم البحرية والبيئية التي تأخذنا في جولة عبر العديد من عوالم الحياة المائية: من الصحاري تحت الماء والغابات المطيرة إلى تطور أبطال المحيطات مثل السلاحف البحرية والقرش الأبيض الكبير، إلى حالة التدهور السريع للبحار القطبية البيضاء والشعاب المرجانية. سيوقع ستيف نسخًا من Deep Blue فورًا بعد محاضراته في كلا اليومين.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، ففي عام 2023، أظهر ستيف قدرًا هائلاً من المرونة والتصميم والدافع والطموح لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد - لأسرع وقت للتجديف على طول نهر التايمز في المملكة المتحدة.

ستكون محاضرات ستيف على المسرح الرئيسي:

تعلم التحدث بلغة "الحوت"

نحن ندخل عصرًا ذهبيًا لفهم عالم الحيتان، ومستقبلًا قريبًا حيث يمكننا ليس فقط فهم الحيتان، بل وحتى التحدث عنها...

أسماك القرش – أقدم من الأشجار

لقاءات مباشرة مع كل شيء بدءًا من أسماك القرش الصغيرة ذات الشرابات وحتى القرش الأبيض الكبير والنمور والثيران وأسماك القرش المطرقة الكبيرة.

ستيف باكشال يتصدر المرحلة الرئيسية الأولى

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة. سيتولى آندي توربيت تقديم العرض الرئيسي مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية. يمكن العثور على قائمة بجميع المتحدثين، بما في ذلك التوقيتات، على هنا.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرا البيئية، برعاية Oonasdivers.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟

سيكون سعر التذكرة اليومية 25 جنيهًا إسترلينيًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها العرض، لذا احجز مسبقًا ووفر بعض المال!!

أسعار التذاكر الجماعية متاحة أيضًا لـ 10 أشخاص أو أكثر إذا كنت تأتي مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك.

احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!