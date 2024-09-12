يركز ستيف باكشال على أسماك القرش والحيتان

مقدم البرامج التلفزيونية الحائز على العديد من الجوائز ستيف باكشال - المتحدث الرئيسي في حفل الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZ سيقام الحدث في 28-29 سبتمبر – وسيوجه اهتمامه إلى اثنين من الكائنات المفضلة لدى الغواصين، الحيتان وأسماك القرش.

قام ستيف، وهو بطل مليء بالإثارة، باستكشاف بعض الأماكن النائية على هذا الكوكب. وهذا، إلى جانب معرفته التي لا مثيل لها بالحياة البرية والعالم الطبيعي، يجعله متحدثًا ضيفًا رائعًا.

باعتباره واحدًا من أكثر مقدمي البرامج ازدحامًا على شاشة التلفزيون، وربما اشتهر بنجاحه الهائل مميت سلسلة، سيظهر ستيف على المسرح الرئيسي في سيدني جنبًا إلى جنب مع أمثال نجوم الغوص جيل هاينيرث وريتشارد هاريس وليز باركينسون وبيت ميسلي.

سافر ستيف مؤخرًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي للتصوير حوت لصالح Sky TV، وهو برنامج رائد يتتبع الأنواع الأكثر شهرة والمهددة بالانقراض. لقد قام بالتصوير أيضًا بعثة و سمك القرش لـ Sky TV وظهرت في كوكبنا المتغير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وان - سلسلة طموحة مدتها سبع سنوات توثق ستة من الكوكب النظم البيئية الأكثر تهديدا.

Shark with Steve Backshall هو مسلسل كاشف يحتفل بعجائب أسماك القرش ويبدد أسطورة أسماك القرش باعتبارها مجرد قتلة ذوي دم بارد. حقوق الصورة: Sky UK Limited_True to Nature

قبل هذا، ل أرض جاغوا المفقودةr، قام بأول صعود لجبل أوبويجما في فنزويلا، ونام على وجه الجرف العمودي، ووجد أنواعًا غير معروفة من الحيوانات على القمة. كما نزل أيضًا إلى قاع شلالات كايتور في غيانا إلى أرض العجائب المغمورة بالأسفل.

In أرض البركان المفقودة، كان ستيف أول شخص غريب يدخل بركان جبل بوسافي - حيث اكتشف الفريق ما يصل إلى 40 نوعًا جديدًا، بما في ذلك أكبر فأر في العالم! شارك ستيف أيضًا في رحلة استكشافية وحشية لفتح ممر جديد في كهف ماجيني في بريطانيا الجديدة.

سلسلة أخرى تشمل رحلة استكشافية للأسفكا، حيث كاد أن تبتلعه الحيتان الحدباء وانجرف إلى أحشاء نهر جليدي، و صائد السم، حيث تحمل لسعات مئات من رصاصات النمل (أكثر اللافقاريات اللاسعة إيلامًا في العالم) في حفل التكريس.

وتشمل الأفلام الأخرى التي قام بها ويلدرنس سانت كيلدا, بريطانيا المتطرفة – الكهوف, أجهزة تتبع سبرينج واتش, ألاسكا لايف، بلو بلانيت لايف، وعوالم غير مكتشفة مع ستيف باكشال.

كاتب غزير الإنتاج، أحدث كتب ستيف، أزرق، هو مزيج من المذكرات والسفر والعلوم البحرية والبيئية التي تأخذنا في جولة في عوالم الحياة المائية العديدة: من الصحاري تحت الماء والغابات المطيرة إلى تطور أبطال المحيط مثل السلحفاة البحرية والقرش الأبيض الكبير، إلى حالة التدهور السريع للبحار القطبية البيضاء والشعاب المرجانية.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، ففي عام 2023، أظهر ستيف قدرًا هائلاً من المرونة والتصميم والدافع والطموح لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد - لأسرع وقت للتجديف على طول نهر التايمز في المملكة المتحدة.

ستكون محاضرات ستيف على المسرح الرئيسي:

تعلم التحدث بلغة "الحوت"

نحن ندخل عصرًا ذهبيًا لفهم عالم الحيتان، ومستقبلًا قريبًا حيث يمكننا ليس فقط فهم الحيتان، بل وحتى التحدث عنها...

أسماك القرش – أقدم من الأشجار

لقاءات مباشرة مع كل شيء بدءًا من أسماك القرش الصغيرة ذات الشرابات وحتى القرش الأبيض الكبير والنمور والثيران وأسماك القرش المطرقة الكبيرة.

يركز ستيف باكشال على أسماك القرش والحيتان 3

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.