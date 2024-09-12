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يركز ستيف باكشال على أسماك القرش والحيتان

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ستيف Backshall

مقدم البرامج التلفزيونية الحائز على العديد من الجوائز ستيف باكشال - المتحدث الرئيسي في حفل الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZ سيقام الحدث في 28-29 سبتمبر – وسيوجه اهتمامه إلى اثنين من الكائنات المفضلة لدى الغواصين، الحيتان وأسماك القرش.

قام ستيف، وهو بطل مليء بالإثارة، باستكشاف بعض الأماكن النائية على هذا الكوكب. وهذا، إلى جانب معرفته التي لا مثيل لها بالحياة البرية والعالم الطبيعي، يجعله متحدثًا ضيفًا رائعًا.

باعتباره واحدًا من أكثر مقدمي البرامج ازدحامًا على شاشة التلفزيون، وربما اشتهر بنجاحه الهائل مميت سلسلة، سيظهر ستيف على المسرح الرئيسي في سيدني جنبًا إلى جنب مع أمثال نجوم الغوص جيل هاينيرث وريتشارد هاريس وليز باركينسون وبيت ميسلي.

سافر ستيف مؤخرًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي للتصوير حوت لصالح Sky TV، وهو برنامج رائد يتتبع الأنواع الأكثر شهرة والمهددة بالانقراض. لقد قام بالتصوير أيضًا بعثة و  سمك القرش لـ Sky TV وظهرت في كوكبنا المتغير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وان - سلسلة طموحة مدتها سبع سنوات توثق ستة من الكوكب النظم البيئية الأكثر تهديدا.

ستيف Backshall
Shark with Steve Backshall هو مسلسل كاشف يحتفل بعجائب أسماك القرش ويبدد أسطورة أسماك القرش باعتبارها مجرد قتلة ذوي دم بارد. حقوق الصورة: Sky UK Limited_True to Nature

قبل هذا، ل أرض جاغوا المفقودةr، قام بأول صعود لجبل أوبويجما في فنزويلا، ونام على وجه الجرف العمودي، ووجد أنواعًا غير معروفة من الحيوانات على القمة. كما نزل أيضًا إلى قاع شلالات كايتور في غيانا إلى أرض العجائب المغمورة بالأسفل.

In أرض البركان المفقودة، كان ستيف أول شخص غريب يدخل بركان جبل بوسافي - حيث اكتشف الفريق ما يصل إلى 40 نوعًا جديدًا، بما في ذلك أكبر فأر في العالم! شارك ستيف أيضًا في رحلة استكشافية وحشية لفتح ممر جديد في كهف ماجيني في بريطانيا الجديدة.

سلسلة أخرى تشمل رحلة استكشافية للأسفكا، حيث كاد أن تبتلعه الحيتان الحدباء وانجرف إلى أحشاء نهر جليدي، و صائد السم، حيث تحمل لسعات مئات من رصاصات النمل (أكثر اللافقاريات اللاسعة إيلامًا في العالم) في حفل التكريس.

وتشمل الأفلام الأخرى التي قام بها ويلدرنس سانت كيلدابريطانيا المتطرفة – الكهوفأجهزة تتبع سبرينج واتشألاسكا لايف، بلو بلانيت لايف، وعوالم غير مكتشفة مع ستيف باكشال.

كاتب غزير الإنتاج، أحدث كتب ستيف، أزرق، هو مزيج من المذكرات والسفر والعلوم البحرية والبيئية التي تأخذنا في جولة في عوالم الحياة المائية العديدة: من الصحاري تحت الماء والغابات المطيرة إلى تطور أبطال المحيط مثل السلحفاة البحرية والقرش الأبيض الكبير، إلى حالة التدهور السريع للبحار القطبية البيضاء والشعاب المرجانية. 

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، ففي عام 2023، أظهر ستيف قدرًا هائلاً من المرونة والتصميم والدافع والطموح لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد - لأسرع وقت للتجديف على طول نهر التايمز في المملكة المتحدة.

ستكون محاضرات ستيف على المسرح الرئيسي:

جدول المحتويات

تعلم التحدث بلغة "الحوت"

نحن ندخل عصرًا ذهبيًا لفهم عالم الحيتان، ومستقبلًا قريبًا حيث يمكننا ليس فقط فهم الحيتان، بل وحتى التحدث عنها...

أسماك القرش – أقدم من الأشجار

لقاءات مباشرة مع كل شيء بدءًا من أسماك القرش الصغيرة ذات الشرابات وحتى القرش الأبيض الكبير والنمور والثيران وأسماك القرش المطرقة الكبيرة.

اذهب لعرض الغوص ANZ
يركز ستيف باكشال على أسماك القرش والحيتان 3

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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