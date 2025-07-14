أقدم حطام سفينة معروف في جنوب أستراليا

جيمس هانتر هو مدير الآثار البحرية بالنيابة في المتحف البحري الوطني الأسترالي (ANMM)، وسيكون موجودًا على مسرح ANZ / Inspiration في عرض GO Diving في سيدني في سبتمبر، حيث سيتحدث عن اكتشاف وتوثيق وتفسير أقدم حطام سفينة معروف في جنوب أستراليا.

حصل جيمس على درجة الدكتوراه في علم الآثار البحرية من جامعة فلندرز، ودرجة الماجستير في التاريخ والآثار التاريخية من جامعة غرب فلوريدا. عمل في مجالي الآثار التاريخية والبحرية لثلاثة عقود، وشارك في التحقيق في العديد من مواقع حطام السفن ذات الأهمية الدولية في الولايات المتحدة، بما في ذلك غواصة الحرب الأهلية الأمريكية. هل هونلي وحطام سفينة إيمانويل بوينت، وهي سفينة شراعية إسبانية غرقت في خليج بينساكولا بولاية فلوريدا عام 1559.

بدأ العمل في متحف الآثار البحرية الأسترالي في عام 2015 وشارك في العديد من مشاريع الآثار البحرية، بما في ذلك مسوحات حطام السفن لأول غواصة أسترالية AE1 في بابوا غينيا الجديدة، الطراد الخفيف HMAS من الحرب العالمية الثانية بيرث (I) في إندونيسيا، والبحث عن موقع حطام السفينة HMB التابعة لجيمس كوك وتحديد هويته المسعى في الولايات المتحدة.

قام مؤخرًا بتنظيم معرض حول موقع حطام سفينة المهاجرين الإنجليزية التي تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر جنوب استراليا وقاد فريقًا اكتشف موقع حطام السفينة التجارية الهولندية التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر الملك ويليم دي تويدي.

أقدم حطام سفينة معروف في جنوب أستراليا 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.