شيري ماريس تجلب الأخطبوط إلى المسرح الرئيسي

ستكون عالمة الأحياء البحرية والمؤلفة الحائزة على جوائز وصانعة الأفلام الوثائقية شيري ماريس على المسرح الرئيسي في سبتمبر اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني، وستتحدث عن حياة غريبة وصادمة وخارجة عن هذا العالم. أخطبوط.

لو كان الأمر بيد شيري، لاستبدلت رئتيها بالخياشيم، واستبدلت ساقيها بذيل حورية بحر لامع. لكن بما أن التطور كان له خطط أخرى، فإنها تقضي أيامها في نفخ الفقاعات وإحداث تغييرات جذرية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية. تشتهر شيري بابتكار مشاريع جريئة ومبتكرة تسد الفجوة بين العلم والجمهور، مثل المعارض الدولية وأفلام آيماكس والحملات الإعلانية التي تجذب الانتباه.

من منشوراتها كتاب "كاماسيترا - أسرار الجنس في البحر"، وهو غوص جريء في عالم التكاثر تحت الماء، وكتابها الأخير "الأخطبوطات: عجائب تحت الماء". شيري، التي تتمتع بمهارة تحويل العلوم المعقدة إلى قصص آسرة، هي أيضًا معلّقة إعلامية منتظمة، وأستاذة مساعدة في جامعة جيمس كوك، وقد حازت على العديد من جوائز "الشاب الأسترالي للعام"، وميدالية المئوية، وجائزة لجنة ملبورن للمنجزين. توقعوا شغفًا وعزيمة وجرأة لا تُضاهى.

شيري ماريس تجلب أخطبوط إلى المسرح الرئيسي 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.