الحفاظ على أسماك القرش مع تايلور لاد-هدسون

سيتواجد تايلور لاد-هدسون، الخبير في الحفاظ على أسماك القرش والمدافع عن البيئة، على المسرح الرئيسي في سيدني اذهب لعرض الغوص ANZ في شهر سبتمبر، ناقشنا أهمية أسماك القرش والتهديدات التي تشكلها وكيفية التعايش معها.

تايلور، فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عامًا من ساحل صن شاين، غواصة حرة، وغواصة سنوركل، وغواصة سكوبا، وعضوة في نادي نوسا لإنقاذ الحياة، وراكبة أمواج محلية. تقضي معظم وقت فراغها في المحيط، وتعمل مع منظمات مثل سي شيبرد أستراليا، ومؤسسة إنفوي، وسيرفرايدر، ومجموعات محلية مختلفة لإنقاذ الحياة البرية، كما تتعاون حاليًا مع الرمز الأسترالي فاليري تايلور لإنشاء مناطق بحرية محمية على طول الساحل الشرقي.

بعد أن اطلعت على التهديدات التي تواجهها أسماك القرش، أصبحت شغوفة بحمايتها وتعزيز التعايش بين البشر والحياة البحرية. تُقدّم بانتظام عروضًا في المدارس وتُجري مشاورات مع المجالس المحلية ووزراء الولايات، مُقدّمةً بدائل لبرامج مكافحة أسماك القرش في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

في عام 2024 وحده، تحدث تايلور إلى أكثر من 3,000 طالب في أكثر من 50 مدرسة، مما ساعد الشباب على فهم الدور الحيوي الذي تلعبه أسماك القرش في النظم البيئية المحيطية الصحية.

ومن خلال منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي @taylor_x_ocean، تمكنت من الوصول إلى أكثر من 35 مليون شخص، وتثقيف وإلهام جيل جديد لاحترام أسماك القرش وحمايتها والتعايش معها.

سيقام معرض GO للغوص في ساحة سيدني للعروض في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.