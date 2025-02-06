أسرار بحر البلطيق

غواص استكشافي وتقني سويدي معلم ستناقش تيفاني نوربيرج اكتشاف حطام الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في خليج فنلندا عندما تتوجه إلى Tech Stage في عرض GO Diving في مارس اذار.

بدأت تيفاني الغوص في عام 2004، حيث وقعت في حب الحياة تحت الماء، وخاصة في المناطق الباردة حول الدول الاسكندنافية حيث تمارس الغوص بشكل أساسي. شغفها الأكبر هو حطام السفن في بحر البلطيق والنرويج، فضلاً عن المناجم المغمورة بالمياه في المنطقة.

تمت دعوتها في عام 2015 للانضمام إلى فريق استكشاف الحطام الفنلندي Badewanne، الذي يبحث ويغوص ويوثق حطام السفن المهمة تاريخيًا في شرق بحر البلطيق وينشر نتائجه في المجلات العلمية والكتاب الجديد "ضباب الحرب".

بفضل خبرتها التي تمتد لسنوات عديدة في الغوص في المياه الباردة والاستكشاف في جميع أنحاء منطقة الشمال الأوروبي، فهي واحدة من أفضل الغواصين في الدول الاسكندنافية، حيث تقدم بانتظام مشاريع الغوص التي تعمل بها وتدرس دورات JJ-CCR والغوص الفني.

على مدى مئات السنين، كان بحر البلطيق منطقة حيوية للتجارة البحرية في شمال أوروبا ومنطقة صراع بحري واسع النطاق في ذلك الوقت، مما أدى إلى فقدان آلاف السفن. وبسبب الظروف، تم الحفاظ على العديد من هذه السفن في الحالة التي غرقت بها، وهي تقدم نظرة ثاقبة لقصص وتواريخ عصرها.

Badewanne هو فريق من مستكشفي الحطام المتفانين الذين اكتشفوا هذه السفن المفقودة على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، وقاموا بتوثيقها ونقل قصصهم لمشاركتها مع العالم. ستقدم عرض تيفاني نظرة ثاقبة على العمل الأخير على حطام السفن المهمة من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في خليج فنلندا.

أسرار بحر البلطيق 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!