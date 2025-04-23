عرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن

معرض الغوص، الآن في دورته 38th يعود معرض ومؤتمر لونج بيتش، الذي يقام كل عامين، إلى موطنه الروحي في لونج بيتش في عام 2025 ويعد بمجموعة كبيرة من المتحدثين المثيرين للاهتمام، ومجموعة من الأنشطة والمعالم السياحية الممتعة، ومجموعة واسعة من العارضين للمساعدة في إلهام وتثقيف الزوار.

في عطلة نهاية الأسبوع 31 مايو / 1 يونيو، يعود معرض سكوبا - أكبر معرض غوص للمستهلكين في أمريكا - إلى لونج بيتش، كاليفورنيا، وسيجد أي شخص لديه اهتمام بالغوص أو الحياة في المحيطات الكثير مما يستمتع به.

على مدار اليومين، أصبح مركز مؤتمرات لونغ بيتش موطنًا لمئات المعروضات التي تضم معدات الغوص الجديدة والثورية، وقوارب الغوص في كاليفورنيا، وحكومات الجزر، ومنتجعات الغوص والقوارب الحية من جميع أنحاء العالم (يقدم العديد منها عروضًا وعروضًا رائعة)، ومحترفي التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والفنون ذات الطابع المحيطي، والمجوهرات والملابس، والمنظمات غير الربحية ذات الصلة بالبحر، وحمام سباحة للغوص التجريبي، ومعالم الجذب الترفيهية، وركن الأطفال، وأكثر من ذلك بكثير.

مركز مؤتمرات لونغ بيتش هو مركز اجتماعات عالمي المستوى، يقع في منطقة ميناء خلابة، على بُعد خطوات من مطاعم الواجهة البحرية، وأماكن الترفيه، وحوض أسماك المحيط الهادئ، ويطل على سفينة كوين ماري الشهيرة. تتوفر مواقف سيارات مدفوعة الأجر بكثرة في مركز المؤتمرات والمواقف المجاورة.

معرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن 6

معروض

سيعرض الفنان الرقمي تحت الماء وخبير الصور الكبيرة جيم هيلمان، مبتكر الجدار الزجاجي الذي يبلغ ارتفاعه 125 قدمًا للغابات المائية في كاليفورنيا في حوض أسماك المحيط الهادئ، مطبوعات معرض ضخمة تُظهر الألوان المذهلة للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، وصور فائقة الدقة لغابات عشب البحر في كاليفورنيا.

سيسلط معرض المنتجات الجديدة الشهير الضوء على بعض أحدث المنتجات التي تم إصدارها مؤخرًا أو التي من المقرر طرحها في السوق قريبًا.

سيكون فريق الغوص التابع لشرطة المقاطعة، مع قاربهم الخارجي المزدوج والشاحنة، في القاعة مرة أخرى.

تعال وشاهد مجموعة كبيرة من المعدات الجديدة

مناطق الجذب السياحي الممتعة

اجمع أصدقاءك والتقط بعض الصور الممتعة في "قفص القرش الأبيض العظيم"، أو توقف عند إحدى محطات التصوير - المجهزة بمجموعة من الدعائم المتعلقة بالغوص والحياة البحرية - لالتقاط بعض الذكريات الفريدة.

يمكنك أن تحيط نفسك بالحياة البحرية الآسرة في مسرح Kelp Dome، أو إذا كنت تريد المزيد من الإثارة، فشاهد كم من الوقت يمكنك أن تستمر في مشاهدة سمكة القرش المتوحشة!

تفضل بزيارة جناح فنون الغوص، وأنشئ ملصقاتك ومنحوتاتك ثلاثية الأبعاد المستوحاة من المحيط. كما ستدعو دورين هان، المديرة الفنية لمجلة أخبار الغوص في كاليفورنيا، الأطفال (وفنانين من جميع الأعمار) لصقل مهاراتهم الفنية على لوحة قماشية مستوحاة من مناظر كاليفورنيا البحرية. سيتم بيع اللوحة النهائية، وستُخصص عائداتها لدعم الجمعيات الخيرية ذات الطابع البحري.

يُعد "قفص القرش" دعامة رائعة للصور الفوتوغرافية

العارضين

تنتظر زوار معرض الغوص أجنحةٌ عديدة، حيث تعرض هيئات السياحة، ومنظمو الرحلات، ومنتجعات الغوص، وقوارب التأجير، وقوارب الإقامة، ووكالات التدريب، ومصنّعو المعدات، وشركات الملابس، وشركات المجوهرات، وغيرها، عروضها. استلهموا لمغامرة الغوص القادمة، أو مشترياتكم القادمة، أو إتمام شهاداتكم، أو حتى الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة!

الحلقات الدراسية

اختر من بين أكثر من 70 ندوة ترفيهية وتعليمية. خبراء الغوص الذين سيتحدثون إلى الجمهور هم: أليكس بريلسكي، دان أور، مارتي سنايدرمان، مارك ستريكلاند، جيم وبات ستايير، جريتشن أشتون، جيفري بوزانيك، لويس كاسا، بريت إلدريدج، شيلي هندريكس، جين هنري، كارل هاغينز، الكابتن جون كاديس، آندي وأليسون سالمون، وديل وكيم شيكلر. تشمل المواضيع سلوك الحيوانات، وأفضل تجارب الغوص على شواطئ كاليفورنيا، وأسرار الشعاب المرجانية، وحدائق نيمو تحت الماء، ومنهج لياقة الغواصين، والغوص الاستكشافي، والأخطاء التي يرتكبها الغواصون، وجلسات التصوير والفيديو الإرشادية، والغوص بعد الحرائق، وقضايا السلامة للغواصين الأكبر سنًا، والعوامل البشرية في الغوص، وندوات حول الوجهة والمنتجات، وورش عمل للمحترفين، وغيرها الكثير. تفضل بزيارة www.scubashow.com للاطلاع على قائمة كاملة بالندوات، مع وصفها، ومواعيدها، وأرقام قاعاتها، وسير المتحدثين، والتحديثات. ملاحظة: الندوات قابلة للتغيير.

شاهد كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة في سباق سمك القرش الروديو

أكثر من 50,000 ألف دولار في جوائز الباب

ستُجرى سحوبات مستمرة طوال فترة المعرض لفرصة ربح معدات غوص جديدة، ورحلات إلى وجهات غوص حول العالم، وفنون، وأشياء ترفيهية. دخول الجائزة الكبرى مشمول مع تذكرة شراء عبر الإنترنت أو في المعرض، ولا يشترط حضورك للفوز. يمكنك الاطلاع على الجوائز المعروضة على www.scubashow.com

حفلة ليلة السبت

عند إغلاق أبواب المعرض ليلاً، انضموا إلى فريق معرض الغوص في لقاء غير رسمي مع موسيقى حية، ومطاعم، وعربات طعام، وانغمسوا في عالم الغوص مع زملائكم. ادخلوا السحب للفوز بجوائز قيّمة، يعود ريعها إلى جمعية خيرية معنية بالمحيطات. الدخول مجاني لجميع زوار معرض الغوص. تابعوا www.scubashow.com للحصول على إعلانات الحفلات الأقرب لتاريخ الحدث.

الالتقاء والاستمتاع مع زملائك الغواصين

معرض الغوص 2025 – احصل على تذاكرك مقدمًا!

يُقام معرض الغوص يومي السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو في القاعة C بمركز مؤتمرات لونغ بيتش. ستُقدم إذاعة سكوبا تمارين إحماء قبل العرض في كلا اليومين من الساعة 9.15:10 صباحًا حتى XNUMX صباحًا - توقعوا متعة وألعابًا وهدايا رائعة.

مواعيد العمل

السبت 31 مايو – من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً

الأحد 1 يونيو – من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً

التذاكر متاحة الآن

حجز التذاكر مقدما وتجنب الوقوف في طوابير عند الحضور.

الصور مقدمة من معرض سكوبا