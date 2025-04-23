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عرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن

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عرض سكوبا

معرض الغوص، الآن في دورته 38th يعود معرض ومؤتمر لونج بيتش، الذي يقام كل عامين، إلى موطنه الروحي في لونج بيتش في عام 2025 ويعد بمجموعة كبيرة من المتحدثين المثيرين للاهتمام، ومجموعة من الأنشطة والمعالم السياحية الممتعة، ومجموعة واسعة من العارضين للمساعدة في إلهام وتثقيف الزوار.

في عطلة نهاية الأسبوع 31 مايو / 1 يونيو، يعود معرض سكوبا - أكبر معرض غوص للمستهلكين في أمريكا - إلى لونج بيتش، كاليفورنيا، وسيجد أي شخص لديه اهتمام بالغوص أو الحياة في المحيطات الكثير مما يستمتع به.

على مدار اليومين، أصبح مركز مؤتمرات لونغ بيتش موطنًا لمئات المعروضات التي تضم معدات الغوص الجديدة والثورية، وقوارب الغوص في كاليفورنيا، وحكومات الجزر، ومنتجعات الغوص والقوارب الحية من جميع أنحاء العالم (يقدم العديد منها عروضًا وعروضًا رائعة)، ومحترفي التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والفنون ذات الطابع المحيطي، والمجوهرات والملابس، والمنظمات غير الربحية ذات الصلة بالبحر، وحمام سباحة للغوص التجريبي، ومعالم الجذب الترفيهية، وركن الأطفال، وأكثر من ذلك بكثير.

مركز مؤتمرات لونغ بيتش هو مركز اجتماعات عالمي المستوى، يقع في منطقة ميناء خلابة، على بُعد خطوات من مطاعم الواجهة البحرية، وأماكن الترفيه، وحوض أسماك المحيط الهادئ، ويطل على سفينة كوين ماري الشهيرة. تتوفر مواقف سيارات مدفوعة الأجر بكثرة في مركز المؤتمرات والمواقف المجاورة.

عرض سكوبا
معرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن 6
جدول المحتويات
جدول المحتويات

معروض

سيعرض الفنان الرقمي تحت الماء وخبير الصور الكبيرة جيم هيلمان، مبتكر الجدار الزجاجي الذي يبلغ ارتفاعه 125 قدمًا للغابات المائية في كاليفورنيا في حوض أسماك المحيط الهادئ، مطبوعات معرض ضخمة تُظهر الألوان المذهلة للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، وصور فائقة الدقة لغابات عشب البحر في كاليفورنيا.

سيسلط معرض المنتجات الجديدة الشهير الضوء على بعض أحدث المنتجات التي تم إصدارها مؤخرًا أو التي من المقرر طرحها في السوق قريبًا.

سيكون فريق الغوص التابع لشرطة المقاطعة، مع قاربهم الخارجي المزدوج والشاحنة، في القاعة مرة أخرى.

تعالوا وشاهدوا مجموعة كبيرة من المعدات الجديدة في معرض الغوص
تعال وشاهد مجموعة كبيرة من المعدات الجديدة

مناطق الجذب السياحي الممتعة

اجمع أصدقاءك والتقط بعض الصور الممتعة في "قفص القرش الأبيض العظيم"، أو توقف عند إحدى محطات التصوير - المجهزة بمجموعة من الدعائم المتعلقة بالغوص والحياة البحرية - لالتقاط بعض الذكريات الفريدة.

يمكنك أن تحيط نفسك بالحياة البحرية الآسرة في مسرح Kelp Dome، أو إذا كنت تريد المزيد من الإثارة، فشاهد كم من الوقت يمكنك أن تستمر في مشاهدة سمكة القرش المتوحشة!

تفضل بزيارة جناح فنون الغوص، وأنشئ ملصقاتك ومنحوتاتك ثلاثية الأبعاد المستوحاة من المحيط. كما ستدعو دورين هان، المديرة الفنية لمجلة أخبار الغوص في كاليفورنيا، الأطفال (وفنانين من جميع الأعمار) لصقل مهاراتهم الفنية على لوحة قماشية مستوحاة من مناظر كاليفورنيا البحرية. سيتم بيع اللوحة النهائية، وستُخصص عائداتها لدعم الجمعيات الخيرية ذات الطابع البحري.

يُعد "قفص القرش" دعامة رائعة للصور الفوتوغرافية
يُعد "قفص القرش" دعامة رائعة للصور الفوتوغرافية

العارضين

تنتظر زوار معرض الغوص أجنحةٌ عديدة، حيث تعرض هيئات السياحة، ومنظمو الرحلات، ومنتجعات الغوص، وقوارب التأجير، وقوارب الإقامة، ووكالات التدريب، ومصنّعو المعدات، وشركات الملابس، وشركات المجوهرات، وغيرها، عروضها. استلهموا لمغامرة الغوص القادمة، أو مشترياتكم القادمة، أو إتمام شهاداتكم، أو حتى الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة!

الحلقات الدراسية

اختر من بين أكثر من 70 ندوة ترفيهية وتعليمية. خبراء الغوص الذين سيتحدثون إلى الجمهور هم: أليكس بريلسكي، دان أور، مارتي سنايدرمان، مارك ستريكلاند، جيم وبات ستايير، جريتشن أشتون، جيفري بوزانيك، لويس كاسا، بريت إلدريدج، شيلي هندريكس، جين هنري، كارل هاغينز، الكابتن جون كاديس، آندي وأليسون سالمون، وديل وكيم شيكلر. تشمل المواضيع سلوك الحيوانات، وأفضل تجارب الغوص على شواطئ كاليفورنيا، وأسرار الشعاب المرجانية، وحدائق نيمو تحت الماء، ومنهج لياقة الغواصين، والغوص الاستكشافي، والأخطاء التي يرتكبها الغواصون، وجلسات التصوير والفيديو الإرشادية، والغوص بعد الحرائق، وقضايا السلامة للغواصين الأكبر سنًا، والعوامل البشرية في الغوص، وندوات حول الوجهة والمنتجات، وورش عمل للمحترفين، وغيرها الكثير. تفضل بزيارة www.scubashow.com للاطلاع على قائمة كاملة بالندوات، مع وصفها، ومواعيدها، وأرقام قاعاتها، وسير المتحدثين، والتحديثات. ملاحظة: الندوات قابلة للتغيير.

شاهد كم من الوقت يمكنك البقاء على سمكة قرش الروديو في معرض الغوص
شاهد كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة في سباق سمك القرش الروديو

أكثر من 50,000 ألف دولار في جوائز الباب

ستُجرى سحوبات مستمرة طوال فترة المعرض لفرصة ربح معدات غوص جديدة، ورحلات إلى وجهات غوص حول العالم، وفنون، وأشياء ترفيهية. دخول الجائزة الكبرى مشمول مع تذكرة شراء عبر الإنترنت أو في المعرض، ولا يشترط حضورك للفوز. يمكنك الاطلاع على الجوائز المعروضة على www.scubashow.com

حفلة ليلة السبت

عند إغلاق أبواب المعرض ليلاً، انضموا إلى فريق معرض الغوص في لقاء غير رسمي مع موسيقى حية، ومطاعم، وعربات طعام، وانغمسوا في عالم الغوص مع زملائكم. ادخلوا السحب للفوز بجوائز قيّمة، يعود ريعها إلى جمعية خيرية معنية بالمحيطات. الدخول مجاني لجميع زوار معرض الغوص. تابعوا www.scubashow.com للحصول على إعلانات الحفلات الأقرب لتاريخ الحدث.

التقِ واستمتع بوقتك مع زملائك الغواصين في معرض الغوص
الالتقاء والاستمتاع مع زملائك الغواصين

معرض الغوص 2025 – احصل على تذاكرك مقدمًا!

يُقام معرض الغوص يومي السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو في القاعة C بمركز مؤتمرات لونغ بيتش. ستُقدم إذاعة سكوبا تمارين إحماء قبل العرض في كلا اليومين من الساعة 9.15:10 صباحًا حتى XNUMX صباحًا - توقعوا متعة وألعابًا وهدايا رائعة.

مواعيد العمل

السبت 31 مايو – من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً

الأحد 1 يونيو – من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً

التذاكر متاحة الآن

حجز التذاكر مقدما وتجنب الوقوف في طوابير عند الحضور.

الصور مقدمة من معرض سكوبا

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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