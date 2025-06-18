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معرض الغوص يعود بنجاح إلى لونغ بيتش

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عرض سكوبا

و38th أقيم معرض سكوبا في لونج بيتش، كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع 31 مايو/1 يونيو، وكما يليق بأكبر حدث غوص للمستهلكين في الولايات المتحدة، فقد قدم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين والندوات والعناصر التفاعلية للغواصين من جميع مستويات الخبرة.

توافد الآلاف من الغواصين المتحمسين إلى مركز مؤتمرات لونغ بيتش لحضور المعرض السنوي عرض سكوبا - العودة إلى موطنها الروحي بعد انتقالها القصير إلى لوس أنجلوس العام الماضي - وكان هناك الكثير مما يجعل الجميع من الغواصين المبتدئين إلى المحاربين المخضرمين مشغولين طوال عطلة نهاية الأسبوع.

مع مئات العارضين، من وكالات التدريب، ومتخصصي السفر، وهيئات السياحة، وصانعي المجوهرات، إلى مصنعي المعدات، وقوارب الإقامة، وقوارب التأجير، ومراكز الغوص، وتجار التجزئة، والمنتجعات - وغيرهم الكثير - كان أمام الحضور خيارات واسعة في اختيار من سيتحدثون إليه. كان معرض الغوص المكان الأمثل للاطلاع على أحدث المعدات، والحصول على شهادة الغوص التالية، والتخطيط لمغامرة الغوص القادمة، أو الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة، كل ذلك برفقة هواة الغوص ذوي الاهتمامات المشتركة. كان هناك حماس ملحوظ على مدار اليومين، منذ فتح الأبواب صباح السبت، واستمر هذا الجو الودود والمرحّب حتى اختتام المعرض بعد ظهر الأحد.

عرض سكوبا
حظي معرض المنتجات الجديدة بشعبية كبيرة بين هواة جمع المعدات

يشتهر هذا الحدث بوفرة الجوائز المتاحة للفوز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كانت هناك قائمة طويلة من جوائز الدخول، تتراوح بين إقامات في منتجعات ومعدات غوص، ورحلات على متن قارب، وغيرها. وقد حصل أول 25 شخصًا دخلوا يوم السبت، والذين اتصلوا بجناح أخبار الغوص في كاليفورنيا حاملين شهادات من برنامج الترحيب الصباحي - الذي يُقدمه كعادته جريج هولت من راديو سكوبا كل صباح لتسلية الجمهور قبل فتح أبواب البرنامج - على مصباح يدوي LED من نوع TEKNA Splash-Lite.

أُقيم سحب خيري مساء السبت خلال حفل العرض، حيث خُصصت جميع عائداته لمنحة زال باري القيّمة. مُنح إد ستيتسون جائزة خدمة الغوص لعام ٢٠٢٥، تكريمًا لخدمته لمجتمع الغوص. درب ستيتسون الغواصين الترفيهيين والبحثيين والتجاريين لأكثر من ٤٥ عامًا، وهو معروف بتنظيمه التطوعي للعديد من أكبر الفعاليات غير الربحية التي تُفيد الغواصين وصناعة الغوص، بما في ذلك مهرجان هانز ولوت هاس سانتا باربرا للأفلام تحت الماء، ومهرجان إرني بروكس سانتا باربرا للأفلام تحت الماء.

عرض سكوبا
إد ستيتسون يتسلم جائزته من ليزلي ليني
جدول المحتويات
جدول المحتويات

هناك الكثير من الندوات للاختيار من بينها

انتهز العديد من الحضور فرصة شراء تذكرة دخول شاملة، مما أتاح لهم حضور بعض الندوات التي أُقيمت في القاعات الواقعة أسفل قاعة العرض الرئيسية مباشرةً. واستضافت ست قاعات ندوات أكثر من 60 محاضرة وعرضًا تقديميًا وشرحًا توضيحيًا.

وتراوحت هذه المناقشات بين المحادثات حول مواقع الغوص في كاليفورنيا وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي، إلى الوجهات العالمية، صور نصائح وإرشادات، وسلامة الغوص، وتوسيع مجموعة مهاراتك، وأكثر من ذلك بكثير.

عرض سكوبا
ديل شيكلر يقدم عرضًا عن الغوص في كاليفورنيا

وشمل المتحدثون في عام 2025 أمثال دان أور، وديل شيكلر، ومارتي سنيدرمان، ومارك ستريكلاند، وبروس سود ويكس، وآندي سالمون، وأليسون فيتسكي سالمون، وكارل هوجينز، وبريت إلدريدج، وجريتشن إم أشتون، وجيفري بوزانيك، وشارلوت سيد.

التفاعل

بينما يتمحور معرض الغوص حول أجنحة العارضين، تنتشر في أرجاء القاعة العديد من العناصر التفاعلية التي يستمتع بها الحضور. تراوحت هذه العناصر بين مسبح الغوص التجريبي - الذي كان مفتوحًا لأي شخص من سن العاشرة فما فوق لتجربة الغوص مباشرةً - و"جدار عشب البحر" الرائع بطول 10 قدمًا (كم عدد الأنواع البحرية التي رصدتموها؟)، ومعرض المنتجات الجديدة الذي يعرض أحدث الإصدارات في السوق لجميع "عشاق المعدات"، ومسرح ديكو دوم الغامر الذي يأخذ الزوار في جولة سريعة إلى ثماني وجهات غوص شهيرة، وشاحنات غوص ودراجات مائية من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ومنطقة الفنون، حيث يمكن للكبار والصغار إطلاق العنان لإبداعاتهم مع دورين هان، المديرة الفنية في أخبار الغوص في كاليفورنيا. كانت الوشوم المؤقتة والأعمال الفنية التعاونية الضخمة هي السائدة.

عرض سكوبا
داخل قبة ديكو الغامرة

كانت هناك أيضا الصورة المرفقة كانت المحطات التي تحتوي على جميع أنواع الدعائم للصور الصديقة للإنستغرام، فضلاً عن Shark Cage الشهير، وPirate Dive Bar في Deco Zone هي المكان المناسب للقاء الأصدقاء، وتناول مشروب منعش وإراحة ساقيك قبل "الغوص" مرة أخرى إلى أرض العرض.

عرض سكوبا
ال الصورة المرفقة ظلت المحطة، مع كل ما فيها من تجهيزات، مشغولة طوال عطلة نهاية الأسبوع

تسليم العصا

تأسس معرض الغوص عام ١٩٨٧ على يد كيم وديل شيكلر، وأداراه بنجاح حتى عام ٢٠١١، حين باعا المعرض - ومجلة "أخبار الغوص في كاليفورنيا" (التي أطلقاها عام ١٩٨٤) - لمارك وجيني يونغ، اللذين طورا المعرض حتى أصبح ما هو عليه اليوم. لا يزال كيم وديل، والعديد من أصدقائهما وأقاربهما، يتطوعون في المعرض حتى يومنا هذا، إلى جانب أصدقاء وعائلة مارك وجيني. هذه الطبيعة الدافئة والشاملة هي التي تتغلغل في أعماق معرض الغوص على جميع المستويات، وهي جزء من سرّ عودة الناس إليه عامًا بعد عام.

في العام المقبل، ستتولى شركة رورك ميديا ​​المحدودة، الفريق النشيط الذي يقف وراء مجلات غواصي السكوبا العالمية (في المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وألمانيا) ومعارض GO للغوص التي نالت استحسانًا واسعًا في المملكة المتحدة وأستراليا، إدارة معرض غوص السكوبا ومجلة أخبار غوص كاليفورنيا. وتتطلع رورك ميديا، وهي شركة عائلية يديرها فريق صغير شغوف من الغواصين الملتزمين، إلى الارتقاء بالحدث إلى آفاق جديدة، مع المزيد من التفاعلية والمزيد. نراكم في لونغ بيتش عام ٢٠٢٦!

صور فوتوغرافية بواسطة ليز ماركيوندو

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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