معرض الغوص يطلق حدثًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة

استحوذت شركة Rork Media Limited مؤخرًا على الشركة العريقة عرض سكوبا، الذي يقام في لونغ بيتش، كاليفورنياوالآن - بعد الطلب غير المسبوق - أعلنت عن إطلاق عرض الغوص على الساحل الشرقي.

بعد تلقي عدد كبير من الطلبات من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة لإقامة معرض للغوص على الساحل الشرقي، قام فريق Rork Media بجولة سريعة لأفضل المواقع المحتملة لمثل هذا الحدث.

تم استبعاد واشنطن العاصمة بسبب محدودية مواقف السيارات في الموقع، كما طرحت فيلادلفيا تحديات لوجستية من شأنها أن ترفع تكاليف العارضين بشكل كبير، لذلك بعد التقييم الدقيق، تم التأكيد على أن أتلانتيك سيتي ستكون موطنًا للمعرض الجديد على الساحل الشرقي.

احتفلت فعالية الغوص في لونغ بيتش بعامها الثامن والثلاثين

لماذا اتلانتيك سيتي؟

تُقدّم مدينة أتلانتيك سيتي مزيجًا مثاليًا من الراحة والجاذبية العائلية والمرح. إنها وجهة آمنة ومناسبة للعائلات، تضم شواطئ ومعالم سياحية في رصيف ستيل، وعروضًا حية، وحانات ومطاعم، وحتى كازينوهات للزوار البالغين.

يمكن الوصول إلى المكان بسهولة، مع وجود محطة قطار في الموقع تتصل مباشرة بالمراكز الرئيسية، والقرب من مطار فيلادلفيا الدولي (على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة أو بالقطار)، ومطار محلي للوصول الإقليمي، ووصلات مباشرة عبر شبكات الطرق الرئيسية التي تضعه على بعد ساعات قليلة من نيويورك وبالتيمور وواشنطن العاصمة.

أوضح روس أرنولد، مدير النشر في شركة رورك ميديا ​​المحدودة، قائلاً: "من خلال معارضنا في المملكة المتحدة وأستراليا - وكلاهما يُقام في مواقع نائية - رأينا الحضور يسافرون بسعادة أربع ساعات أو أكثر. وهذا يضع مدينة أتلانتيك سيتي على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة."

المدخل المثير للإعجاب في مركز مؤتمرات أتلانتيك سيتي

الجدولة المتتالية

قامت شركة رورك ميديا ​​بتنسيق المعرض الجديد استراتيجيًا مع معرض لونغ بيتش لتوفير أقصى قدر من الراحة للعارضين، وخاصةً القادمين من الخارج. إليكم الشكل:

شاطئ طويل: 30-31 مايو 2026

30-31 مايو 2026 أتلانتيك سيتي: 6-7 يونيو 2026

يسمح هذا الجدول للعارضين الدوليين بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحضور معرض لونج بيتش، والبحث عن المتاجر في المنطقة، والتوجه شرقًا إلى أتلانتيك سيتي وتكرار العملية، قبل العودة إلى ديارهم.

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