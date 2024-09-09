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الغوص: الرياضة الأكثر إغراءً والأكثر رعبًا؟

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البدء في الغوص (يو دايفنج)
الخطوات الأولى في الغوص (يو دايفنج)

من بين قائمة تضم 20 "رياضة خطرة"، فإن الغوص هو الرياضة التي يرغب الناس في تجربتها ولكنهم لا يفعلون ذلك - لأنهم يقلقون ليس فقط بشأن المخاطر ولكن أيضًا بشأن كشف أنفسهم.

هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة استقصائية أجريت على 2,000 شخص بالغ في المملكة المتحدة من قبل شركة Endura المتخصصة في الملابس الرياضية لركوب الدراجات، وهي جزء من Pentland Brands. إن أقرب منافسي Scuba على قائمة الرياضات التي يرغب الناس في تجربتها ولكنهم يشعرون بالخجل من تذوقها هي القفز بالمظلات وركوب الأمواج والطيران الشراعي وركوب الخيل. أما الاهتمام الرئيسي لشركة Endura، وهو ركوب الدراجات الجبلية، فيقع في أسفل القائمة.

In the survey, which might be worthy of note for السلامه اولا agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones. 

وقال واحد من كل ثلاثة إنهم كانوا خائفين من ممارسة رياضة جديدة لأنهم لا يريدون إحراج أنفسهم، في حين يعتقد ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أنهم "كبار السن" ليكونوا مبتدئين.

قال أكثر من ثلث المشاركين (35%) إن المخاوف بشأن إيذاء أنفسهم حالت دون تجربة أي شيء جديد ومثير. وقد أدى هذا إلى تمنّي أربعة من كل عشرة منهم لو احتفظوا بموقف "عدم الخوف" الذي اتسموا به في صغرهم، لكنهم شعروا بأن قلقهم الاجتماعي بشأن تجربة أشياء جديدة قد ازداد سوءًا مع تقدمهم في السن.

ويعتقد حوالي 31% أن تجربة رياضة جديدة هي الأسهل بالنسبة لمن هم دون سن 18 عاماً، بينما يقول 34% من الآباء إن أطفالهم أكثر استعداداً للمخاطرة مما كانوا عليه في السابق.

القلق الاجتماعي

وتم إدراج الرياضات الأخرى بترتيب تنازلي على النحو التالي: تسلق الصخور، والتزلج على الجليد، والطيران الشراعي، والإبحار، وركوب الأمواج، والتجديف في المياه البيضاء، وركوب الدراجات الجبلية، والفنون القتالية، وسباق الدراجات النارية، والتزلج الريفي على الثلج، والتزلج على الألواح، وركوب الأمواج على الجليد، وتسلق الجليد، وتسلق الصخور، والقفز بالمظلات. 

إن الافتقار إلى الإلمام بالأنشطة الرياضية قد يفسر ترتيب بعض المشاركات في المراتب الأدنى - ولماذا لا يتم تمثيل هواية مثل الغوص الحر. ولا ينعكس تأثير التكاليف النسبية لهذه الرياضة في النتائج.

علق الدكتور عبدي محمد، كبير علماء النفس في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قائلاً: "السبب وراء كون تجربة شيء جديد أمرًا شاقًا للغاية غالبًا ما يكون متجذرًا في القلق الاجتماعي - القلق بشأن عدم الانسجام، أو الافتقار إلى المعدات المناسبة، أو الشعور بالتقدم في السن أو قلة الخبرة".

"يمكن لهذه المخاوف أن تخلق حواجز كبيرة، مما يجعل من الصعب على الأفراد اتخاذ الخطوة الأولى نحو تجارب جديدة. ومن خلال تبني عقلية إيجابية، يمكن تقليل مشاعر عدم الكفاءة والشك في الذات بشكل كبير.

"يعد التغلب على الخوف من المجهول خطوة حاسمة في بناء الثقة بالنفس، مما يسمح للأفراد بتبني التحديات الجديدة مع الشعور بالانتماء. ولا تعمل هذه الرحلة على تعزيز النمو الشخصي فحسب، بل تفتح الباب أيضًا لأسلوب حياة أكثر إشباعًا ونشاطًا.

تم إجراء البحث بشكل مستقل لمدة Endura بقلم OnePoll.com

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

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كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
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https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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