الغوص: الرياضة الأكثر إغراءً والأكثر رعبًا؟

من بين قائمة تضم 20 "رياضة خطرة"، فإن الغوص هو الرياضة التي يرغب الناس في تجربتها ولكنهم لا يفعلون ذلك - لأنهم يقلقون ليس فقط بشأن المخاطر ولكن أيضًا بشأن كشف أنفسهم.

هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة استقصائية أجريت على 2,000 شخص بالغ في المملكة المتحدة من قبل شركة Endura المتخصصة في الملابس الرياضية لركوب الدراجات، وهي جزء من Pentland Brands. إن أقرب منافسي Scuba على قائمة الرياضات التي يرغب الناس في تجربتها ولكنهم يشعرون بالخجل من تذوقها هي القفز بالمظلات وركوب الأمواج والطيران الشراعي وركوب الخيل. أما الاهتمام الرئيسي لشركة Endura، وهو ركوب الدراجات الجبلية، فيقع في أسفل القائمة.

52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

وقال واحد من كل ثلاثة إنهم كانوا خائفين من ممارسة رياضة جديدة لأنهم لا يريدون إحراج أنفسهم، في حين يعتقد ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أنهم "كبار السن" ليكونوا مبتدئين.

قال أكثر من ثلث المشاركين (35%) إن المخاوف بشأن إيذاء أنفسهم حالت دون تجربة أي شيء جديد ومثير. وقد أدى هذا إلى تمنّي أربعة من كل عشرة منهم لو احتفظوا بموقف "عدم الخوف" الذي اتسموا به في صغرهم، لكنهم شعروا بأن قلقهم الاجتماعي بشأن تجربة أشياء جديدة قد ازداد سوءًا مع تقدمهم في السن.

ويعتقد حوالي 31% أن تجربة رياضة جديدة هي الأسهل بالنسبة لمن هم دون سن 18 عاماً، بينما يقول 34% من الآباء إن أطفالهم أكثر استعداداً للمخاطرة مما كانوا عليه في السابق.

القلق الاجتماعي

وتم إدراج الرياضات الأخرى بترتيب تنازلي على النحو التالي: تسلق الصخور، والتزلج على الجليد، والطيران الشراعي، والإبحار، وركوب الأمواج، والتجديف في المياه البيضاء، وركوب الدراجات الجبلية، والفنون القتالية، وسباق الدراجات النارية، والتزلج الريفي على الثلج، والتزلج على الألواح، وركوب الأمواج على الجليد، وتسلق الجليد، وتسلق الصخور، والقفز بالمظلات.

إن الافتقار إلى الإلمام بالأنشطة الرياضية قد يفسر ترتيب بعض المشاركات في المراتب الأدنى - ولماذا لا يتم تمثيل هواية مثل الغوص الحر. ولا ينعكس تأثير التكاليف النسبية لهذه الرياضة في النتائج.

علق الدكتور عبدي محمد، كبير علماء النفس في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قائلاً: "السبب وراء كون تجربة شيء جديد أمرًا شاقًا للغاية غالبًا ما يكون متجذرًا في القلق الاجتماعي - القلق بشأن عدم الانسجام، أو الافتقار إلى المعدات المناسبة، أو الشعور بالتقدم في السن أو قلة الخبرة".

"يمكن لهذه المخاوف أن تخلق حواجز كبيرة، مما يجعل من الصعب على الأفراد اتخاذ الخطوة الأولى نحو تجارب جديدة. ومن خلال تبني عقلية إيجابية، يمكن تقليل مشاعر عدم الكفاءة والشك في الذات بشكل كبير.

"يعد التغلب على الخوف من المجهول خطوة حاسمة في بناء الثقة بالنفس، مما يسمح للأفراد بتبني التحديات الجديدة مع الشعور بالانتماء. ولا تعمل هذه الرحلة على تعزيز النمو الشخصي فحسب، بل تفتح الباب أيضًا لأسلوب حياة أكثر إشباعًا ونشاطًا.

تم إجراء البحث بشكل مستقل لمدة Endura بقلم OnePoll.com

