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الغوص: صناعة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار

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الغوص يدعم ما يصل إلى 124,000 وظيفة في 170 دولة (أوكتافيو أبورتو أوروبيزا)
الغوص يدعم ما يصل إلى 124,000 وظيفة في 170 دولة (أوكتافيو أبورتو أوروبيزا)

تم تحديد حجم الإيرادات المستمدة من الغوص الترفيهي لأول مرة في دراسة دولية - ويقول المؤلفون إن الرقم الأعلى الذي يزيد على 20 مليار دولار أمريكي (حوالي 15 مليار جنيه إسترليني) يوفر حافزًا اقتصاديًا مهمًا للحفاظ على البيئة البحرية.

وكشفت الدراسة أيضًا عن مدى ممارسة رياضة الغوص الآن داخل المناطق البحرية المحمية (MPAs) - وعدد المتخصصين في الغوص الذين هم من مواطني البلدان التي يعملون فيها.

يُسهم الغوص في الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 8.5 و20.4 مليار دولار سنويًا، وفقًا لعالم الأحياء البحرية أوكتافيو أبورتو-أوروبيزا من معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، والذي شارك في تأليف الدراسة. ويُقدر أن هذا النشاط يدعم ما يصل إلى 124,000 ألف وظيفة في 170 دولة.

ويقال إن الدراسة الجديدة تقدم أول تقدير شامل للتأثير الاقتصادي العالمي لصناعة الغوص، وهي جزء من أطلس أكواتيكاأو المعلم عقد الأمم المتحدة للمحيطات مشروعٌ بقيادة أبورتو-أوروبيزا. ويأمل أن تُسهم النتائج في تنظيم القطاع ومنحه صوتًا سياسيًا أكبر في مجال الحفاظ على البيئة. 

في حين أن السياحة البحرية تُعتبر قوة اقتصادية مُعترف بها بالفعل، إلا أن المساهمة المُحددة للغوص لم تُستكشف سابقًا على نطاق عالمي، وفقًا للمؤلفين. وقد صعّب هذا الإهمال على دعاة الحفاظ على المحيطات ذكر الفوائد الاقتصادية للغوص.

يشير فابيو فافوريتو، المؤلف المشارك في الدراسة ومنسق مشروع أطلس أكواتيكا وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد سكريبس، إلى أنه "يمكنك الإبحار أو ركوب الأمواج فوق محيط ميت، لكن غواصي السكوبا يلاحظون عدم وجود أسماك - إنه في الواقع نشاط يعتمد على صحة النظام البيئي". ويضيف: "هذا أمر إيجابي للحفاظ على البيئة، لأنه يجعل الغواصين حلفاء". 

الغوص في المناطق البحرية المحمية

يمكن أن يعزز تعزيز الحفاظ على المحيطات عائدات الغوص من خلال جذب المزيد من الغواصين المستعدين لدفع أسعار أعلى لمشاهدة الحياة البحرية الأكثر تنوعًا وكثرة التي توفرها تدابير الحفاظ، كما أثبتت الأبحاث السابقة. كما أن تفضيل غواصي السكوبا للمناطق البحرية المحمية مدعوم ببيانات تُظهر أن حوالي 70% من جميع عمليات الغوص البحرية تتم في هذه المناطق. 

في عام 2021، نشر أبورتو أوروبيزا وزملاؤه دراسة وجدت أن سياحة الغوص في المكسيك تولد 725 مليون دولار سنويًا - وهو ما يقرب من ما تولدته صناعة صيد الأسماك بأكملها في البلاد. 

لتوسيع نطاق الفكرة لاستكشاف الإيرادات على المستوى العالمي، قام الباحثون في الدراسة الجديدة بتجميع قائمة تضم أكثر من 11,500 مُشغّل غوص في 170 دولة، باستخدام بيانات من خرائط جوجل ووكالة تدريب الغواصين PADI، والتحقق من صحة قاعدة البيانات مع خبراء محليين. online وبعد ذلك، جمع الاستطلاع استجابات من 425 شركة في 81 دولة. 

قام أندريس سيسنيروس مونتيمايور من جامعة سيمون فريزر في كندا بقيادة التحليل الاقتصادي، باستخدام هذه الاستجابات لحساب الأموال التي يتم إنفاقها مباشرة على أنشطة الغوص وكذلك الإنفاق غير المباشر مثل الفنادق والطعام والنقل من قبل 9-14 مليون غواص ترفيهي سنويًا في جميع أنحاء العالم.

استُخدمت النمذجة الإحصائية لاستقراء الأثر الاقتصادي العالمي. وقد كشف ذلك عن أن الإنفاق المباشر على أنشطة الغوص يُولّد ما بين 900 مليون دولار و3.2 مليار دولار سنويًا، مع احتساب الإنفاق غير المباشر البالغ 20.4 مليار دولار.

كشفت الدراسة أيضًا أن 80% من العاملين في قطاع الغوص هم من السكان المحليين أو الوطنيين، وأن مشغلي الغوص لديهم مخاوف بالغة بشأن التدهور البيئي. وقد أبلغ معظمهم عن تغيرات سلبية في مواقع الغوص التي زاروها خلال العقد الماضي.

حلفاء طبيعيون

وتقول آنا شوهباور، المؤلفة الرئيسية للدراسة وخبيرة مصايد الأسماك في جامعة كولومبيا البريطانية: "على عكس عمليات السياحة الجماعية التي يمكن أن تضر بالمجتمعات المحلية والبيئات البحرية، فإن السياحة الغوصية، عندما تتم إدارتها بشكل جيد، يمكن أن تكون مجدية اقتصاديًا وعادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا". 

"بفضل اهتمامهم بالنظم البيئية الصحية والحياة البحرية الوفيرة، يعتبر مشغلو الغوص حلفاء طبيعيين في جهود الحفاظ على البيئة."

ويوصي الباحثون الآن بتوحيد معايير أنظمة المراقبة في جميع أنحاء الصناعة، والإدراج الرسمي لمشغلي الغوص في قرارات الإدارة البحرية، والاعتراف بالسياحة البيئية باعتبارها عنصرا أساسيا في الاقتصادات المستدامة القائمة على المحيطات أو "الاقتصادات الزرقاء". 

كما أنهم يدعمون جهود مشغلي الغوص لتنظيم أنفسهم في تعاونيات بصوت سياسي موحد من خلال مبادرة أطلس أكواتيكا، التي تدعم بالفعل مخططات تجريبية في المكسيك وإيطاليا. 

كما شارك في الدراسة باحثون من جامعة جيمس كوك (أستراليا)، وماريسول بلاسينسيا دي لا كروز من سينترو (المكسيك)، والجمعية الجغرافية الوطنية، وجامعة الشمال الغربي (جنوب أفريقيا)، وأورستيد (الدنمارك)، وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، وجامعة بريتوريا (جنوب أفريقيا)، وجامعة واشنطن. دراسة، والتي تم نشرها للتو في المجلة تقارير الخلية حول الاستدامة.

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