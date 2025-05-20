مجلة غواص أمريكا الشمالية العدد 26 متاح الآن!

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جولة الأخبار

شركة Rork Media Limited تستحوذ على برنامج Scuba Show و كاليفورنيا أخبار الغوص، آن هاسون تتقاعد من شركة Aggressor Adventures، الإمبراطور يطلق أعمال المغامرات، اشتعال النيران في قاربين للغوص في تايلاند، وHEAD تبدأ محادثات لشراء مجموعة Aqualung Group.

جزر المالديف الجزء الثاني

يواصل ستيوارت فيلبوت مغامراته في التنقل بين الجزر في جزر المالديف، ويتوقف هذه المرة عند "جزيرة الغواصين" في فيلاميندو.

أسئلة وأجوبة مع براندي مولر، الجزء الأول

نتحدث مع مصورة تحت الماء الشهيرة وكابتن سفينة تعيش على متنها وعاشقة حطام السفن في الحرب العالمية الثانية براندي مولر عن حبها للسفر وإغراءات حطام السفن الغارقة وكيف تقضي ستة أشهر في السنة في بحيرة تروك.

رواتان

نحن جميعًا نعلم أن الغوص يتمتع بجودة تشبه الزن في إحداث شعور بالهدوء والاسترخاء، ولكن لماذا لا نأخذ هذا إلى المستوى التالي من خلال رحلة غامرة تجمع بين الغوص والغطس مع ممارسة اليوجا؟

التصوير تحت الماء

في مقاله الأخير، "فن تصوير الماكرو الآسر"، تناول والت ستيرنز بعض تقنياته لالتقاط صور الماكرو بطريقة أكثر تكاملاً. هذه المرة، يتعمق (دون تورية) في أسلوب تصوير محدد يُعرف بالتركيز القريب، والزاوية الواسعة. تصوير - يشار إليها عادة باسم CFWA.

عرض سكوبا كاليفورنيا

يعود معرض الغوص، الذي أقيم الآن في عامه الثامن والثلاثين، إلى لونج بيتش في عام 38، ويعد بمجموعة كبيرة من المتحدثين المثيرين للاهتمام، ومجموعة من الأنشطة والمعالم السياحية الممتعة، ومجموعة واسعة من العارضين لإلهام وتثقيف الزوار.

تايلاند

يستكشف ريتشارد أسبينال جزر سيميلان وسورين في بحر أندامان الشمالي على متن سفينة تايلاند أجرسور ويجد وفرة من الحياة البحرية، من أسراب الأسماك إلى المخلوقات البحرية الكبيرة.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الثالث

يختتم دون سيلكوك رحلته لاستكشاف مكة الغوص في حطام السفن في العالم.

جديدنا

منتجات جديدة في السوق، بما في ذلك Santi Diving Edge drysuitحقيبة دافل من فورث إليمنت باللون الرمادي، وألوان جديدة لقناع XDEEP Radical، وجهاز Seac Tablet كمبيوتر الغوصسترة الغوص الناعمة Santi، وسلسلة Dynaskin من DynamicNord.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة Seac Screen التي تناسب الميزانية كمبيوتر الغوص.

شبكة التنبيهات الغواصين

مع موجة الغرق والحرائق الحالية على متن قوارب الغوص والقوارب السياحية، إليك تذكير في الوقت المناسب بالأشياء التي يجب عليك البحث عنها قبل حجز مغامرتك التالية

اسأل مارك

يجيب مارك نيومان على الأسئلة حول ما إذا كان ينبغي ترك أسطوانات الإنقاذ مفتوحة أو مغلقة، وتخزين الأسطوانات في المركبات في الطقس الدافئ.