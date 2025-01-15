العدد 24 من مجلة سكوبا دايفر أمريكا الشمالية متاح الآن

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جولة الأخبار

إنقاذ سفينة الأبحاث الفريدة FLIP من ساحة الخردة، إطلاق Sea Bees للقفز والنزول على متن القارب، شراكة Scuba Show مع GO Diving Show، وفاة غواص الكهوف بيل جافين.

أندونيسيا

تشتهر جزيرة كومودو بأنها موطن أكبر سحلية في العالم، تنين كومودو. لا شك أن لقاء هذه الزواحف العملاقة وجهاً لوجه يعد تجربة لا تنسى، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يجذب الغواصين إلى هذه المنطقة من إندونيسيا، كما يوضح والت ستيرنز.

جزر الخليج في هندوراس

إن فهم جغرافية وجيولوجيا موقع الغوص يضيف دائمًا إلى متعة التجربة، وقد تذكر والت ستيرنز هذه الظاهرة في زيارته الأخيرة إلى رواتان، أكبر جزر خليج هندوراس.

أسئلة وأجوبة مع دون كيرناجيس، الجزء الأول

نتحدث مع عضوة قاعة مشاهير الغواصات، داون كيرناجيس، رائدة فضاء تدربت في وكالة ناسا ومديرة الأبحاث العلمية في DEEP، حول ما يدفع اهتمامها المستمر بكوكبنا الأزرق، وما يحمله المستقبل للحياة تحت الماء.

التصوير تحت الماء

خلال سنوات عمله كمصور محترف، قدم والت ستيرنز مئات الصور المستخدمة في المنشورات الوطنية والدولية، وهنا يكشف بعض الأسرار.

شبكة التنبيهات الغواصين

أحدث التلميحات والنصائح من خبراء DAN.

الفلبين

يلقي أدريان ستيسي نظرة عن كثب على قصة نجاح حقيقية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين عندما يزور جزيرة آبو المتنوعة والملونة، قبالة ساحل مقاطعة نيجروس أورينتال.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الأول

يبدأ دون سيلكوك سلسلة من المقالات حول مكة الغوص في جزيرة بيكيني أتول، ويبدأ بنظرة عامة على عملية مفترق الطرق، والنتائج المدمرة، والوضع المتعثر المستمر الذي يعيشه سكان الجزيرة الأصليون.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك ساعة Fenix ​​8 الذكية من Garmin، والتي تتميز الآن بوضع الغوص الترفيهي حتى عمق 130 قدمًا، وألوان جديدة لشفرة Scubapro Seawing Supernova، وغطاء الهاتف الذكي SeaLife SportDiver Ultra.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة Seac Smart BCD، تقليدي جاكيت سبورجهاز تحكم في الطفو على غرار الطراز، ولكنه جهاز يبدو مناسبًا للجزء ويقوم بوظيفته بشكل جيد.

#اسألمارك

استخدامات مختلفة للبكرات والنيتروكس و المنظمين، ومتطلبات التأشيرة عندما تكون على متن سفينة سياحية.