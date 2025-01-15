العدد 24 من مجلة سكوبا دايفر أمريكا الشمالية متاح الآن

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غواص أمريكا الشمالية

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جولة الأخبار

إنقاذ سفينة الأبحاث الفريدة FLIP من ساحة الخردة، إطلاق Sea Bees للقفز والنزول على متن القارب، شراكة Scuba Show مع GO Diving Show، وفاة غواص الكهوف بيل جافين.

أندونيسيا

تشتهر جزيرة كومودو بأنها موطن أكبر سحلية في العالم، تنين كومودو. لا شك أن لقاء هذه الزواحف العملاقة وجهاً لوجه يعد تجربة لا تنسى، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يجذب الغواصين إلى هذه المنطقة من إندونيسيا، كما يوضح والت ستيرنز.

جزر الخليج في هندوراس

إن فهم جغرافية وجيولوجيا موقع الغوص يضيف دائمًا إلى متعة التجربة، وقد تذكر والت ستيرنز هذه الظاهرة في زيارته الأخيرة إلى رواتان، أكبر جزر خليج هندوراس.

أسئلة وأجوبة مع دون كيرناجيس، الجزء الأول

نتحدث مع عضوة قاعة مشاهير الغواصات، داون كيرناجيس، رائدة فضاء تدربت في وكالة ناسا ومديرة الأبحاث العلمية في DEEP، حول ما يدفع اهتمامها المستمر بكوكبنا الأزرق، وما يحمله المستقبل للحياة تحت الماء.

التصوير تحت الماء

خلال سنوات عمله كمصور محترف، قدم والت ستيرنز مئات الصور المستخدمة في المنشورات الوطنية والدولية، وهنا يكشف بعض الأسرار.

شبكة التنبيهات الغواصين

أحدث التلميحات والنصائح من خبراء DAN.

الفلبين

يلقي أدريان ستيسي نظرة عن كثب على قصة نجاح حقيقية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين عندما يزور جزيرة آبو المتنوعة والملونة، قبالة ساحل مقاطعة نيجروس أورينتال.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الأول

يبدأ دون سيلكوك سلسلة من المقالات حول مكة الغوص في جزيرة بيكيني أتول، ويبدأ بنظرة عامة على عملية مفترق الطرق، والنتائج المدمرة، والوضع المتعثر المستمر الذي يعيشه سكان الجزيرة الأصليون.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك ساعة Fenix ​​8 الذكية من Garmin، والتي تتميز الآن بوضع الغوص الترفيهي حتى عمق 130 قدمًا، وألوان جديدة لشفرة Scubapro Seawing Supernova، وغطاء الهاتف الذكي SeaLife SportDiver Ultra.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة Seac Smart BCD، تقليدي جاكيت سبورجهاز تحكم في الطفو على غرار الطراز، ولكنه جهاز يبدو مناسبًا للجزء ويقوم بوظيفته بشكل جيد.

#اسألمارك

استخدامات مختلفة للبكرات والنيتروكس و المنظمين، ومتطلبات التأشيرة عندما تكون على متن سفينة سياحية.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@stevenwood1468 #ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات مقاس 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@ستيفن وود1468
#ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xMUQ5ODk0Q0I0MjZBQjhG

كيف أتعامل مع القفازات السميكة المصنوعة من مادة النيوبرين؟ #askmark #scuba

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

هل يختلف نظام DIN في أوروبا وأمريكا؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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