صدر الآن إصدار الغواص رقم 99!

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جولة الأخبار

يستهدف ثيو جيمس وستيفن فراي صيد الأسماك بالشباك القاعية وموائل الحياة البحرية قبالة لانسينج، ويناقش السير ديفيد أتينبورو لحظة مخيفة من خلال خوذة الغوص.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين مخاطر الملاريا والوقاية منها.

جزر المالديف الجزء الثاني

يواصل مدير التحرير مارك إيفانز رحلته على متن سفينة MY White Pearl، ويتمكن أخيرًا من رؤية سمكة قرش الحوت تحت الماء بعد عقود من الغياب.

أسئلة وأجوبة مع بيتر هيوز

نتحدث مع رائد الغوص وأسطورة الصناعة بيتر هيوز، حول مسيرته الطويلة في عالم الغوص، وتأثيره على تطوير قوارب الغوص الحية، وجهوده للمساعدة في حماية كوكبنا المائي.

اسكتلندا، الجزء الأول

ينضم دين مارتن إلى مونتي هولز في رحلته الافتتاحية لـ Celtic Dagger إلى البرية في اسكتلندا لاستكشاف أصول الكوماندوز البريطاني.

شبكة التنبيهات الغواصين

شرح مفصل لكيفية تعامل DAN Europe مع حوادث الغواصين.

اندونيسيا الجزء الثاني

يقوم محرر مجلة سكوبا دايفر دويتشلاند دانييل برينكمان برحلته الملحمية التي تمتد لمسافة 1,250 كيلومترًا على متن قارب أميرا الفاخر المكون من ثلاثة غواصين حتى نهايتها في جنوب راجا أمبات.

الفلبين

تُعد محطة التنظيف قبالة جزيرة نيجروس الفلبينية واحدة من أفضل ثلاثة أماكن في العالم لمراقبة أسماك قرش ثريشر المحيط الهادئ (Alopias pelagicus) عن قرب، كما يوضح دانييل برينكمان.

المكسيك

يعتقد والت ستيرنز أن جزيرة ريفيلاجيجيدو النائية في المكسيك هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للغوص والتفاعل مع أسماك مانتا المحيطية العملاقة.

التكنولوجيا: الأولاد الجرس

لطالما كان جرس السفينة رمزًا للرغبة لدى غواصي حطام السفن. لي بيشوب رجلٌ له إنجازٌ خاص، وهنا يستكشف أصل جرس السفينة، بالإضافة إلى دافع الغواصين للعثور على الجائزة الكبرى.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك ملابس ما بعد الغوص من DynamicNord، وهو لون أزرق مخضر من Fourth Element Argonaut 3.0 drysuit، ماريس باور بلانا LT أغراضأضواء الغوص SeaLife Sea Dragon Mini 1200 و1600، Mares Force X قناع، وأحذية RB-10 الصخرية من DynamicNord.

اختبار إضافي

قام مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة مصباح الغوص OrcaTorch ZD710 MK2 الغني بالمميزات.

تأملات مونتي

يتحدث مونتي هولز عن رحلته الأخيرة، الخنجر السلتي، والتي تتبع فيها تاريخ الكوماندوز.