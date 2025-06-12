العدد 98 من مجلة سكوبا دايفر متوفر الآن

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جولة الأخبار

غرف الضغط في إنجلترا مهددة، وأحدث فيلم وثائقي من إخراج أتينبورو يثير الوعي بمخاطر المحيطات، وبول تومر يترك Dive RAID.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء DAN ضعف السمع والشعور بالامتلاء في الأذنين بعد الغوص، ورعاية الغواص المصاب بـ DCI.

جزر المالديف، الحفلة الأولى

لقد كان مدير التحرير مارك إيفانز على متن العديد من السفن السياحية الحية خلال فترة عمله الطويلة في صناعة الغوص، ولكنه يعتقد أن سفينة MY White Pearl، التي تجوب مياه جزر المالديف حالياً، هي الأكثر فخامة وترفاً التي كان على متنها حتى الآن، وتستحق حقاً أن يشار إليها باسم "اليخوت الفاخرة".

أسئلة وأجوبة مع ستيفن فرينك، الجزء الثاني

نختتم هذه المحادثة مع ستيفن فرينك، الذي يُعد بلا شك أحد أشهر المصورين تحت الماء في العالم، والذي يتحدث عن بعض مآثره الأكثر تميزًا.

ويلز

بعد 20 عامًا من استكشاف سانت برايدز هافن، بيمبروكشاير، اعتقد لويد ريس جونز أنه رأى كل ما يمكن أن تقدمه هذه الغوصة على الشاطئ، ولكن سرعان ما أثبت خطأه عندما اكتشف نوعًا مختلفًا من الغوص الليلي.

شبكة التنبيهات الغواصين

يناقش كلاوس ستيفيل ما توصلت إليه أبحاث الدماغ الحديثة حول الخوف، وكيف ترتبط هذه النتائج بالغوص.

إندونيسيا الجزء الأول

رحلةٌ بطول ١٢٥٠ كيلومترًا في ١٣ يومًا، من أقصى جنوب إندونيسيا باتجاه الشمال عبر بحر باندا، وصولًا إلى راجا أمبات، تُعدّ من أروع رحلات الغوص. يشاركنا محرر سكوبا دايفر دويتشلاند، دانيال برينكمان، في الجزء الأول من مغامراته "لآلئ باندا وميسول"، والمكونة من جزأين، عن أميرا، الخبيرة الاستثنائية ذات الثلاث غواصات.

كوبا

يستكشف والت ستيرنز حدائق الملكة الأسطورية في كوبا، وينبهر بجيوش أسماك القرش التي تنتظر الترحيب به تحت السطح.

التكنولوجيا: الفلبين

عندما سئل عما إذا كان يرغب في الغوص على حطام حاملة طائرات عذراء، لم يحتاج سمير الحافظ إلى وقت طويل ليقول "نعم"، وهكذا بدأ رحلة استكشافية مثيرة إلى الفلبين.

جديدنا

منتجات جديدة في السوق، بما في ذلك XDEEP Radical الصغيرة قناع، غلاف الهاتف الذكي SportDiver S من SeaLife، Mares Quad 2 كمبيوتر الغوص، ستروب Pathfinder من الجيل X، ودونات Mares HV جناح- والحزام، ولون جديد لرداء المد والجزر للعنصر الرابع.

اختبار إضافي

يقوم دانييل برينكمان بتقييم ومراجعة السفر الخفيف القابل للنفخ للخلف BCD من Scubapro، Navigator Lite.

تأملات مونتي

يتجه مونتي هولز وفريقه الشجاع شمال الحدود إلى اسكتلندا في مهمة "الغوص في التاريخ".