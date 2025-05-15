صدر العدد 97 من غواص السكوبا الآن!

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جولة الأخبار

غواصون يونانيون يعثرون على قاذفة قنابل من الحرب العالمية الثانية، آن هاسون تتقاعد من شركة Aggressor Adventures، الإمبراطور يطلق قسمًا جديدًا للمغامرات، وحريقان في قاربين في تايلاند.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين مرض تخفيف الضغط والعلاجات المناسبة له.

إسبانيا

يزور ويل أبليارد إحدى البيئات الأكثر حماية في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل كوستا برافا، ويجد موطنًا بحريًا مزدهرًا يمثل مكة للغواصين.

أسئلة وأجوبة مع ستيفن فرينك، الجزء الأول

نتحدث مع ستيفن فرينك، الذي يُعد بلا شك أحد أشهر المصورين تحت الماء في العالم، حول بعض مغامراته الأكثر تميزًا، وكيف كان الأمر على رأس مجلة Alert Diver التابعة لـ DAN.

أندونيسيا

تشتهر منطقة خليج سيندراواسيه في إندونيسيا عالميًا بلقاءات أسماك القرش الحوتية، ولكن كما يوضح ماثيو كيمبتون، على الرغم من أن هذه المنطقة تعد من أبرز الأماكن، إلا أن المنطقة تضم أكثر من مجرد الغوص مع أكبر أسماك العالم.

شبكة التنبيهات الغواصين

يتحدث أعضاء فريق DAN عن الشرب والغوص، ويقدمون النصائح حول كيفية إدارة كليهما بشكل مسؤول.

مصر

هل تعلم أن حوالي ٢٠٪ من الأسماك التي قد تصادفها في البحر الأحمر لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض؟ لوسون وود يُخبرنا المزيد.

الكاميرا المدمجة مقابل الكاميرا بدون مرآة

يمزح روس ماكلارين دائمًا بأنه عندما بدأ الغوص، ولّدت هواية باهظة الثمن هواية أخرى في التصوير الفوتوغرافي... ولكن هل كان من الضروري أن تكون باهظة الثمن إلى هذا الحد؟ هل حقًا يجب إنفاق آلاف الجنيهات لالتقاط صور جيدة؟

جزر المالديف

يتناول ستيوارت فيلبوت النبيذ والعشاء في منتجع ليلي بيتش ذو الخمس نجوم، لكنه يجد أن المتع تحت الماء يمكن أن تضاهي بسهولة الإغراءات الموجودة في السطح، مما يجعل هذا المنتجع مثاليًا لأولئك الذين يستمتعون بالأشياء الأكثر روعة في الحياة.

التكنولوجيا: التعرف على CCR

يشرح دون سيلكوك سبب توجهه نحو أجهزة إعادة التنفس ذات الدائرة المغلقة، ويناقش كيف انتهت جلسة التعرف على وحدتين إلى شراء باهظ الثمن إلى حد ما - ووعد بمزيد من المغامرات القادمة.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك ضوء الغوص OrcaTorch ZD710 MK2، وجهاز كمبيوتر الغوص Mares Puck Lite، ورداء Fourth Element Tidal، وMares Prestige BCD، وأضواء الفيديو SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

تأملات مونتي

يتأمل مونتي هولز كيف يمكن للغوص أن يقدم تجارب مذهلة تغير الحياة.