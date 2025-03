صدر العدد 95 من غواص السكوبا الآن!

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب

1-2 فبراير: دويكفاكر

21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)

21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا

1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)

15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia

28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط

4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)

22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)

31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص

13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)

6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ

17-19 أكتوبر: محادثات الغوص

11-14 نوفمبر: معرض DEMA



#الغوص #الغوص #الغوص



كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join



مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

مواقعنا الإلكترونية



موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص

الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر

الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة

الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية

-------------------------------------------------- ---------------------------------

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي



الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag

تويتر: https://twitter.com/scubadivermag

انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.



المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

00: 00 مقدمة

01:35 إعلان Scuba.com

02:35 دويكفاكر

03:15 إيودي

04:23 بتوقيت جرينتش

05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة

06:24 ADEX أوزتيك

07:06 البحر الأبيض المتوسط

07:34 أديكس

08:21 تديكس

08:51 عرض الغوص

09:36 منتصف الليل

10:06 GO الغوص ANZ

11:09 محادثات الغوص

11:58 ديما