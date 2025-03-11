صدر العدد 95 من غواص السكوبا الآن!

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جولة الأخبار

سيلفيا إيرل تصبح أحدث سفيرة للغوص، BSAC تعين رئيسًا لمجموعة البيئة والاستدامة الجديدة، وDAN تطلق بودكاست تعليمي.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين مخاطر الإصابة بالملاريا وارتفاع ضغط الدم الرئوي.

جبل طارق

تعد منطقة جبل طارق موطنًا لحطام السفن التي امتدت على عقود من الزمن، ولكن اثنتين من أكثرها إغراءً تقعان في طرفين متقابلين من الطيف - سفينة إس إس روسلين التي يعود تاريخها إلى عام 1916، وسفينة صن سويل التي يعود تاريخها إلى عام 2015.

أسئلة وأجوبة مع براندي مولر، الجزء الثاني

نختتم حديثنا مع المصور الشهير وكابتن السفينة وخبيرة حطام السفن في الحرب العالمية الثانية براندي مولر.

إنكلترا

لم يكن أحد قد رأى سفينة الفحم التي تعود للقرن التاسع عشر والتي تم اكتشافها قبالة ساحل نورفولك الشمالي منذ 19 عامًا عندما عثر عليها فريق غوص أخيرًا. لم يفوت الغواصون الحطام فحسب، بل فاتتهم أيضًا الشباك والخيوط، مما أدى إلى إفادة الحياة البحرية التي تستضيفها - ويأمل بول هينيسي أن تظل على هذا النحو.

نيوزيلاندا

ينطلق نايجل مارش وهيلين روز في مغامرة إلى جزر الفرسان الفقراء في نيوزيلندا.

مالطا الجزء الثاني

حصل لوك إيفانز على المزيد من شهادات PADI - غواص عميق وغواص حطام - في طريقه إلى الحصول على شهادة Master Scuba Diver.

جزر كايمان

عاش مصور الغوص تحت الماء لوسون وود في جزر كايمان لعدة سنوات، ويعتقد أن الغوص على الشاطئ قد يكون من بين الأفضل في منطقة البحر الكاريبي.

التكنولوجيا: جزر سليمان

دون سيلكوك يطبق بعض مهاراته الجديدة في الغوص التقني أثناء تواجده في جزر سليمان.

تايلاند

يستكشف ريتشارد أسبينال جزر سيميلان وسورين في بحر أندامان الشمالي على متن سفينة تايلاند أجرسور ويجد وفرة من الحياة البحرية، من أسراب الأسماك إلى المخلوقات البحرية الكبيرة.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك زعانف الكعب المفتوح RF-40 من DynamicNord، وسلسلة K1 من أضواء الغوص من Pandora Lab، وسلسلة Suex VR من مركبات الدفع للغواصين، وأحدث ساعة يد/ساعة ذكية للغوص من Garmin، Descent G2.

كورنوال

تقع كورنوال في أقصى الطرف الجنوبي الغربي للمملكة المتحدة، حيث تقسم المحيط الأطلسي، مما يجعلها نقطة التقاء ثلاثة تيارات محيطية. ويوضح لويس مايكل جيفريز أن هذا المزيج الناتج من تدفقات المد والجزر ودرجات الحرارة المختلفة يوفر الظروف المثالية لازدهار تنوع هائل من أشكال الحياة.

شبكة التنبيهات الغواصين

في هذه الحلقة الثالثة عن ثاني أكسيد الكربون، يناقش تيم بلوميكي الاحتياطات اللازمة لتحسين سلامة الغواصين.



تأملات مونتي

يتحدث مونتي هولز عن مغامرته الأخيرة، رحلة الخنجر السلتي.