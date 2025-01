صدر الآن إصدار الغواص رقم 93!

جولة الأخبار

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level online dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش فريق شبكة تنبيه الغواصين موضوع أذن السباحين، والغوص مع الهربس.

جزر المالديف الجزء الثاني

يواصل ستيوارت فيلبوت مغامراته في التنقل بين الجزر في جزر المالديف، ويتوقف هذه المرة عند "جزيرة الغواصين" في فيلاميندو.

أسئلة وأجوبة مع يانا ستاشكيفيتش

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck تصوير, shooting in mines/caves, and being on expedition..

فانواتو

يكتشف أدريان ستيسي، محرر سكوبا دايفر أستراليا ونيوزيلندا، أن جزيرة إسبيريتو سانتو لديها الكثير لتقدمه لمجتمع الغوص أكثر من حطام سفينة إس إس بريزيدنت كوليدج المشهورة عالميًا.

أسكتلندا

التقط روس ماكلارين عن غير قصد صورة تظهر تفاعل الكائنات البحرية مع القمامة من صنع الإنسان، مما دفعه إلى اتباع مسار جعله ينظر إلى البيئة المحيطة بموضوعات الحياة البحرية في ضوء مختلف.

الخردل ماستركلاس

يقدم أليكس موستارد بعض النصائح الحكيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى إدخال صورهم

إلى تصوير المسابقات.

شبكة التنبيهات الغواصين

يقدم تيم بلوميكي الجزء الأول من سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء حول ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الأسباب الشائعة لحالات الطوارئ أثناء الغوص.

أندونيسيا

لا شك أن اللقاء وجهاً لوجه مع تنين كومودو يعد تجربة مدرجة على قائمة الأشياء التي يجب القيام بها، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يجذب الغواصين إلى هذه المنطقة في جنوب وسط إندونيسيا، كما يوضح والت ستيرنز.

إنكلترا

يعود لي بيشوب إلى حطام سفينة صغيرة وغير معروفة، ورغم أنها ليست مشهورة في حد ذاتها، إلا أنها تظل ذات أهمية في التاريخ البحري.

جديدنا

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ drysuit.

اختبار إضافي

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ كمبيوتر الغوص, which boasts numerous innovative elements.

يوميات الغرفة

الجزء الأخير من مذكرات الغرفة الخاصة بالغوص في ميدلاندز.