صدر العدد 91 من غواص السكوبا الآن!

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جولة الأخبار

تنظم All Star Liveaboards أسبوع التكنولوجيا في مصر، ووفاة غواص مأساوية في مالطا، وتطلق BSAC Adventure Diver، وتحديد حطام دورست، وجوائز وفيرة من Bite-Back.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

ينظر خبراء شبكة تنبيه الغواصين إلى قضايا آلام الأذن والغوص.

جبل طارق

جبل طارق هي جزء صغير من بريطانيا تقع عند بوابة البحر الأبيض المتوسط ​​من المحيط الأطلسي، ويعتقد مارك إيفانز أنها قد تمثل وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بالنسبة للبريطانيين.

أسئلة وأجوبة مع دون كيرناجيس، الجزء الثاني

نواصل حديثنا مع قاعة مشاهير الغواصات دوان كيرناجيس، رائدة الماء المدربة لدى وكالة ناسا ومديرة البحث العلمي في DEEP، حول ما يدفع اهتمامها المستمر بكوكبنا الأزرق، وما يحمله المستقبل للحياة تحت الماء.

الفلبين

يلقي أدريان ستيسي نظرة عن كثب على قصة نجاح حقيقية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين.

غرينادا

دليل خاص مكون من 16 صفحة لجزر غرينادا وكارياكو وبيتيت مارتينيك، يوضح التنوع الغني لفرص الغوص المتوفرة، بما في ذلك أسطول حقيقي من حطام السفن.

الخردل ماستركلاس

يركز أليكس ماسترد اهتمامه على الشعاب المرجانية.

الأسئلة والأجوبة: دوان كيرناجيس، الجزء الأول

نتحدث مع عضوة قاعة مشاهير الغواصات داون كيرناجيس، وهي رائدة فضاء تدربت في وكالة ناسا، وزميلة نادي المستكشفين ومديرة البحث العلمي في DEEP، حول كيفية دخولها إلى عالم الغوص في المقام الأول، وما الذي يدفع اهتمامها المستمر بكوكبنا الأزرق، وما يحمله المستقبل للحياة تحت الماء.

كوبا الجزء الثاني

يختتم ستيوارت فيلبوت جولته "الطموحة" للغوص في كوبا والتي استمرت 14 يومًا، وقطع مسافة 1,000 كيلومتر بالطريق البري - مع بعض الرحلات الداخلية الإضافية لمزيد من المتعة.

الخردل ماستركلاس

أليكس ماسترد ينظر إلى المستوى المنقسم تصوير التقنيات.

فانواتو، الجزء الأول

يبدأ أدريان ستيسي سلسلة من الأفلام التي تركز على جنة بالاو في المحيط الهادئ، بدءًا من العاصمة بورت فيلا.

كورنوال

تقع كورنوال في أقصى الطرف الجنوبي الغربي للمملكة المتحدة، حيث تقسم المحيط الأطلسي، مما يجعلها نقطة التقاء ثلاثة تيارات محيطية. ويوضح لويس مايكل جيفريز أن هذا المزيج الناتج من تدفقات المد والجزر ودرجات الحرارة المختلفة يوفر الظروف المثالية لازدهار تنوع هائل من أشكال الحياة.

شبكة التنبيهات الغواصين

تلقي أودري كوديل الضوء على العوامل التي تدفع الغواصين إلى المغامرة بما يتجاوز حدودهم.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الثاني

يواصل دون سيلكوك جولته في مكة الغوص في حطام السفن.

جديدنا

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اختبار إضافي

قامت شركة PT Hirschfield بتقييم ومراجعة ضوء Backscatter Hybrid (HF-1) المبتكر.

يوميات الغرفة

إشارات جديدة في Stoney Cove، وتغييرات محتملة في عدد الغرف في المملكة المتحدة.