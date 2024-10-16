صدر الآن إصدار الغواص رقم 90!

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جولة الأخبار

دانيال كريج يتبرع بدراجات نارية لجمع التبرعات لمؤسسة RNLI، وموقع مجلة Scuba Diver Magazine ينتقل إلى Divernet، وشعاب مرجانية اصطناعية جديدة في تايلاند وأيرلندا، وتم إضافة تمثال لجيسون دي كايرس تايلور إلى نهر ستور في كينت.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش فريق شبكة تنبيه الغواصين موضوع الأطفال والغوص.

مالطا

قد لا تكون أرخبيل مالطا سوى نقطة صغيرة في منتصف البحر الأبيض المتوسط، لكن الجزر تفتخر بوفرة من حطام السفن التي تنتظر من يكتشفها. استكشف مارك إيفانز وعائلته بعضًا من أكثر المواقع شهرة.

أندونيسيا

الانزلاق بينما يتأرجح الآخرون - مع قارب Solitude Adventurer ذي الهيكل المزدوج، تصبح الرحلة عبر أعالي البحار في باندا بمثابة نزهة في الحديقة، حتى مع الرياح والأمواج. وتضمنت الرحلة فرقة موسيقية حية. استمتع دانييل برينكمان على متن القارب.

ابيكس للمعدات البحرية

أصبحت Apeks قوة كبيرة في عالم الغوص، وخاصة عندما يتعلق الأمر باللوائح ذات المستوى العالمي، وفي عام 2024، تحتفل بعيد ميلادها الخمسين.

غرينادا

دليل خاص مكون من 16 صفحة لجزر غرينادا وكارياكو وبيتيت مارتينيك، يوضح التنوع الغني لفرص الغوص المتوفرة، بما في ذلك أسطول حقيقي من حطام السفن.

الخردل ماستركلاس

يركز أليكس ماسترد اهتمامه على الشعاب المرجانية.

الأسئلة والأجوبة: دوان كيرناجيس، الجزء الأول

نتحدث مع عضوة قاعة مشاهير الغواصات داون كيرناجيس، وهي رائدة فضاء تدربت في وكالة ناسا، وزميلة نادي المستكشفين ومديرة البحث العلمي في DEEP، حول كيفية دخولها إلى عالم الغوص في المقام الأول، وما الذي يدفع اهتمامها المستمر بكوكبنا الأزرق، وما يحمله المستقبل للحياة تحت الماء.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الأول

يبدأ دون سيلكوك رحلته التي طال انتظارها لاستكشاف حطام السفن الأسطورية - مثل حاملة الطائرات ساراتوجا - التي يمكن العثور عليها راكدة في قاع جزيرة بيكيني أتول النائية.

جديدنا

تتضمن ساعة Garmin Fenix ​​8 الذكية الآن وظيفة الغوص الترفيهية بين العديد من الأنشطة الرياضية، حيث توفر الهواء/النيتروكس، والديكور الكامل، والبوصلة، وما إلى ذلك.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة Seac Smart BCD، وهي وحدة تقليدية على شكل سترة تحتوي على بعض الميزات الجديدة.

يوميات الغرفة

أسئلة من الزوار الجدد لغرفة الغوص في ميدلاندز.