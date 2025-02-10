غواص سكوبا ANZ العدد 78 صدر الآن

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جولة الأخبار

يعود مهرجان Ocean Lovers إلى سيدني في شهر مارس، مع حماية جديدة لأسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض، وخطط لمعاهدة عالمية بشأن البلاستيك، كما تصل Diveplanit Travel إلى لاس فيجاس.

أستراليا

يقدم تود ثيميوس دليلاً مفيداً للغوص حول عجائب نينغالو تحت الماء.

الفلبين

يلقي أدريان ستيسي نظرة عن كثب على قصة نجاح حقيقية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين.

اندونيسيا الجزء الثاني

يواصل بايرون كونروي رحلته الثانية إلى متنزه بوناكن مارين ومنتجع وسبا سيلادن، ويحاول الغوص في المياه السوداء للمرة الأولى.

شبكة التنبيهات الغواصين

يشارك أحد أعضاء DAN تجربته بعد تسعة أيام من الغوص في جزيرة ليتل كايمان عندما شعر بألم عضلي في صدره، وفقدت ساقه اليمنى وظيفة الحركة.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

تتضمن المواضيع التي تمت مناقشتها التوازن والدوخة.

الخردل ماستركلاس

يناقش أليكس ماسترد بعض الأفكار المتعلقة بالأنشطة تحت الماء تصوير- قرارات العام الجديد ذات الصلة.

الحياة البحرية الأسترالية الفريدة

يُلقي نايجل مارش نظرة عن قرب على سمكة الأناناس الأسترالية.

الغوص مع… سارة هان دي بو

يتحدث PT Hirschfield مع باحثة أسماك القرش سارة هان دي بو حول عملها مع Spot A Shark، وتوجيه بيانات العلوم التي تم جمعها من قبل المواطنين إلى الدعوة والحفاظ على البيئة.

ركن الحفظ

خلف كواليس مركز رودني فوكس ومارك توزر للحفاظ على البيئة البحرية والبحثية.

التكنولوجيا: أستراليا

تخوض كيري بورو مغامرة في عالم التزلج الجانبي تحت إشراف الخبير ستيف ديفيس من Speaking Sidemount.

فاليري تايلور

يستكشف PT Hirschfield الإرث الحي الغني لواحدة من أبطال المحيط الأكثر محبوبًا في أستراليا، فاليري تايلور OAM.

جديدنا

منتجات جديدة في السوق، بما في ذلك عدسات Sticktite Lenses Stick-on Bi-focals، والإصدار الوردي المحدود الإصدار من Fourth Element Argonaut 3.0 drysuit.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة جهاز Ratio iX3M 2 GPS Tech+ المليء بالميزات كمبيوتر الغوص.