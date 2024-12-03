ريان تشين: الاستخفاف بالغوص مع الإعاقة

ولد رايان تشين ونشأ في لوس أنجلوس، ونشأ ملتزمًا بالجمع بين تعليمه والنشاط البدني، سواء الرياضات الشتوية أو فنون الدفاع عن النفس. كندو - النوع الذي يستخدم سيوف الخيزران والدروع الواقية. وقد تنافس حاملو الحزام الأسود على المستوى الوطني في الولايات المتحدة واليابان.

التقى بشريكه التجاري المستقبلي كينت يوشيمورا في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو عندما كان عمره 19 عامًا في عام 2009، وأصبحا صديقين حميمين. كان ذلك أيضًا العام الذي تعرض فيه تشين لإصابة مدمرة في الحبل الشوكي في حادث تزلج على الجليد، مما أدى إلى إصابته بالشلل من الخصر إلى الأسفل.

واصل دراسته في الاقتصاد والكيمياء، لكنه لم يستطع التخلي عن نمط حياته النشط المعتاد، وتحول إلى الرياضات البارالمبية. تدرب على سباق الكراسي المتحركة وأصبح جزءًا من فريق الولايات المتحدة البارالمبي، بينما أصبح يوشيمورا جزءًا من فريق الجودو الأوليمبي الياباني.

ثم في عام 2013، اكتشف الصديقان الغوص. ويقول: "أدركت أنني لم أعد أملك سوى حياة واحدة، وعلى الرغم من إصابتي بالشلل، كان لا يزال هناك عالم واسع لأستكشفه. لطالما كان لدي حس المغامرة، وقد منحني الغوص طريقة فريدة للسفر واكتشاف الطبيعة وتجربتها في أنقى صورها".

"حصلت أنا وكينت على الشهادة معًا. لقد رأيت خصمًا على موقع جروبون، وكان كينت أفضل صديق لي وكان دائمًا يوافق على كل شيء. وفي غضون أسبوعين حصلنا على شهادة غواصين معتمدين من PADI!"

وهذا أمر جيد. فقد حصل الأصدقاء على شهاداتهم في ذلك الشهر من شهر أبريل على شاطئ فينيس في لوس أنجلوس، وسرعان ما تلتها شهادة الغوص المتقدم.

تشين (يمين) ويوشيمورا يسترخيان على سطح السفينة

كان ذلك قبل أن تقوم PADI بإضفاء الطابع الرسمي على تدريب الغواصين التكيفي الذي تقدمه اليوم، على الرغم من أن التعديلات المتاحة في ذلك الوقت كانت أكثر من كافية لاحتياجات تشين. "أعتقد أنني كنت متحمسًا ومتوترًا في المرة الأولى، ولكن بمجرد أن دخلنا الماء وأتممنا كل التدريب، شعرت براحة شديدة.

"أروع شعور في العالم هو أخذ نفس أول تحت الماء. تشعر وكأنك تمتلك قوة خارقة. كان الأمر أفضل مما كنت أتوقع. كما أعاني من آلام عصبية شديدة بسبب الشلل الذي أصابني، والتواجد تحت الماء والتنفس يجعلني أتأمل - في الأوقات التي أغوص فيها، أشعر بانعدام الوزن وعدم الشعور بالألم."

واثق في الماء

عندما سُئل عن أصعب الجوانب التي يجب إتقانها، قال تشين: "خلع القناع تحت الماء وتنظيفه. أعتقد أنه بعد حوالي 10 غطسات بدأت أشعر بالثقة في الماء". يصف المدربين بأنهم "متعاطفون للغاية. أعتقد أنه بشكل عام يجب على مدربي الغوص أن يكونوا أكثر تعاطفًا مع الآخرين". حب "ما يفعلونه."

تشين على وشك الانزلاق إلى البحر

كانت أول غوصة في المياه المفتوحة في جزيرة كاتالينا في جنوب كاليفورنيا: "غابات الأعشاب البحرية الجميلة، وهذا ما هيأنا - بين كينت وأنا تمكنا من الغوص في العديد من الأماكن حول العالم، من نيوزيلندا إلى اليابان إلى تايلاند إلى منطقة البحر الكاريبي".

كانت الأماكن المفضلة حتى الآن هي هاواي ونيوزيلندا و الفجوات الصخرية المكسيك، بينما توجد على قائمة الأماكن التي يجب زيارتها تاهيتي وإندونيسيا. لا يوجد مكان محظور، ويحاول الأصدقاء الغوص كجزء من رحلات العمل المتكررة "والغوص حيثما نستطيع!"

خلال تلك الرحلات، يبدو أنهم سلكوا مسارًا متعدد الألوان، وفقًا لرواية تشين، ولم يواجهوا أي عقبات في مواقع الغوص طالما تم تطبيق التخطيط المسبق السليم، مع بذل الجهود اللازمة للبحث والاتصال بأكثر متاجر الغوص ملاءمة لكل منطقة. لقد شعروا دائمًا بالترحيب ولم يبلغوا عن أي تجارب سلبية.

وبعد فترة وجيزة من تعلمهما الغوص، ابتكر تشين ويوشيمورا منتجًا يشبه الشاي الأخضر ويحتوي على مادة الكافيين، أطلقا عليه اسم NeuroGum، ثم تبعه منتج NeuroMints. وشعرا أن هذا المنتج "الحلوى الصحية" يوفر طريقة صحية للحفاظ على مستويات الطاقة.

تم تمويل المنتجات جماعيًا، وتم تسجيلها على صهريج سمك القرش (الولايات المتحدة الأمريكية) التنين دين) وبدأت في جذب مستثمرين أكبر. واليوم أصبحت هذه المنتجات متوفرة في حوالي 12,000 متجر بالإضافة إلى online.

ريان تشين

يشغل تشين منصب المدير المالي للشركة خلفًا للرئيس التنفيذي يوشيمورا، كما أصبح مستثمرًا متحمسًا، غالبًا في المنتجات الغذائية. وقد تم تعيينه في النخبة الشرق الأوسط قائمة 30 تحت 30 في عام 2019.

العلاج بالغوص

ما أدهش تشين بشأن الغوص هو مدى تأثيره العلاجي. "كنا نغوص في نيوزيلندا كجزء من شراكتنا مع PADI ورأينا بعض الحياة البرية المذهلة. عندها قالت مدربة الغوص كارولين:المحيط ليس له سياج"لقد اعتقدت أن هذا أمر رائع حقًا. يمكنك حقًا رؤية الحياة البرية في موطنها الحقيقي. ليس في حوض السمك أو حديقة الحيوانات ولكن في موطنها الحقيقي."

لقد غذت مثل هذه التجارب اهتمام تشين بالبيئة. "لقد نما اهتمامي بالحفاظ على البيئة بشكل كبير خلال رحلتي كمؤسس مشارك لشركة Neuro. لقد منحني العمل الوثيق مع سلاسل التوريد نظرة مباشرة إلى التأثير البيئي للإنتاج والنفايات. وقد أدى هذا الفهم إلى تعميق وعيي بالحاجة الملحة إلى الاستدامة.

تشين تحت الماء

"لقد أدركت أننا وصلنا إلى مرحلة حرجة بالنسبة للبشرية - مرحلة يجب علينا فيها اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من النفايات وحماية النظم البيئية وخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع وكل شيء على هذا الكوكب."

أدت هذه المخاوف إلى إقامة علاقة اليوم مع مؤسسة PADI AWARE الخيرية. "لقد كانت أفضل شراكة على الإطلاق! لقد توصلنا إلى فكرة علكة Neurofunctional والحلوى المنعشة أثناء الغوص في عام 2013. والآن بعد أن أقمنا هذه الشراكة، أصبح التبرع للحفاظ على المحيطات بمثابة حلم تحقق."

يعني الرابط أن 20% من عائدات مبيعات علب Neuro ذات الإصدار المحدود والموضوعة حول المحيط والعلامة التجارية المشتركة تذهب إلى مؤسسة بادي واعية.

ما الذي يستمتع به رايان تشين أكثر في الغوص الآن؟ "أعتقد أنه في الوقت الحاضر. نحن نعيش في عالم سريع الخطى، مع الكثير من عوامل التشتيت بسبب التكنولوجيا. الغوص يسمح لك بالتركيز على الحاضر وتقدير الطبيعة الأم.

الفاصل السطحي

"لقد كان الغوص بمثابة تحول كبير بالنسبة لي، سواء على المستوى العاطفي أو الاجتماعي، وخاصة بعد إصابتي في النخاع الشوكي. لقد أصبح الغوص أداة قوية للشفاء، مما سمح لي بالعودة إلى الشعور بالمغامرة واستكشاف العالم بطريقة جديدة.

"ما يجعل الأمر أكثر خصوصية هو مشاركة التجربة مع أفضل صديق لي وتعريف الآخرين بها. لقد ساعدت في منح شهادات للعديد من الأشخاص، بما في ذلك صديقتي وأصدقائي المقربين، وخلق ذكريات لا تُنسى معًا.

"كانت رياضة الغوص أيضًا مصدر إلهام لي، فقد لعبت دورًا محوريًا في إثارة فكرة NeuroGum. إنها أكثر من مجرد نشاط ترفيهي؛ إنها حجر الزاوية في رحلتي الشخصية والمهنية."

يونغ العملاق

لأسبوع الغوص التكيفي التابع لجمعية الغوص الأمريكية (PADI)أقل من) طُلب من أعضاء وكالة التدريب وAmbassaDivers بذل الجهد لترشيح آخرين يرغبون في رؤيتهم يمارسون الغوص. يقول تشين: "أوصي أعضاء فرقة Young the Giant بالحصول على شهادة PADI Scuba Diving".

الشاب العملاق – مجندون جدد للغوص؟

تحتفل فرقة الروك البديلة في كاليفورنيا بمرور 20 عامًا على تأسيسها، ويتابعها ريكاردو منذ عام 2011. وهناك صورة غير عادية له وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج الجماعية على كرسيه المتحرك أثناء عزفهم في مهرجان روك.

"لقد أصدرنا للتو إصدار خاص من علبة نيورو معهم، والذي يحتفل بألبومهم الثاني اعتباره على الموضوع [من عام 2013]. الألبوم يتحدث عن الصحة العقلية والتغلب على العقبات - وهذا هو بالضبط ما ساعدني الغوص على القيام به.

"أريد أن يستمتعوا بنفس الوضوح والهدوء الذي تشعر به تحت الماء، لأنني أعلم أن رياضة الغوص سوف تلهمهم بنفس الطريقة التي ألهمتني بها موسيقاهم."

"يوفر الغوص إحساسًا بانعدام الوزن وهو أحد أقرب التجارب إلى الشعور بالتواجد في الفضاء الخارجي. فعندما تكون تحت الماء، فإن الطفو الذي يخلقه الماء يدعم جسمك، مما يجعلك تشعر وكأنك تطفو دون عناء.

"أعتقد وأتمنى أن يصبح الغوص التكيفي متاحًا بشكل متزايد لعدد أكبر من الناس. وآمل أن يكون هناك المزيد من المنح المتاحة لتشجيع المزيد من الناس على ممارسة الغوص في الماء."

نتطلع إلى الغوص القادم