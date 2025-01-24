العودة إلى الغوص بعد الإصابة بمرض خطير

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سيقدم الغواص الفني والمدرب والمصور تحت الماء جيمس نيل عرضًا تقديميًا لا بد من مشاهدته في عرض GO Diving في شهر مارس على مسرح الإلهام، شرح بالتفصيل - بكل تفاصيله - معركته للعودة إلى لياقة الغوص بعد النجاة من نزيف من الدرجة الرابعة في المخ على شكل نزيف تحت العنكبوتية.

جيمس هو غواص ترفيهي وفني ومدرس ذو خبرة، وهو سفير العلامة التجارية لشركة Atomic Aquatics وBARE وHollis وOceanic وStahlsac وZeagle، ومصور ماهر تحت الماء وكاتب مقالات، بالإضافة إلى كونه غواص متحمس للحطام والكهوف.

اشتهر بين أهل الغوص بنجاته من نزيف حاد تحت العنكبوتية، وبنضاله لاستعادة لياقته البدنية في الغوص عندما قال كثيرون إنه لن يغوص مرة أخرى. لقد وقف في وجه الوصمة والجهل والتمييز في صناعة الغوص ضد ذوي الإعاقة لأكثر من عشر سنوات، وأكمل الآن أكثر من 1,200 غوصة بعد النزيف، وأكثر من 1,650 غوصة حتى الآن (وما زال العدد في ازدياد)، إلى أعماق تزيد عن 80 مترًا، وهو يستمتع بالسفر حول العالم بحثًا عن مغامرة الغوص التالية.

سيتناول عرضه رحلته بأكملها، من تعافيه الأولي، والموافقة الطبية، والقلق، والتحديات (الجسدية والعقلية)، والوصمة والتمييز، بدءًا من الغوص الترفيهي وحتى الغوص الفني والغوص في الكهوف.

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معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!